12-річний Ілля Матвієнко отримав нове помешкання в Ужгороді

12-річний Ілля Матвієнко з Маріуполя, перша українська дитина. яку повернули з російської депортації, та його родина сьогодні отримали 2-кімнатну квартиру в Ужгороді. На нове житло після тривалих спроб його отримати бабуся хлопчика, Олена Матвієнко, вже не сподівалася. Втім за сприяння директорки ГО “Неємія” Тетяни Мачабелі справа зрушила з місця. Вона напряму звернулася з проханням про виділення помешкання для родини до Олени Зеленської під час її візиту в Ужгород.

Про історію хлопчика Varosh писав не раз. На його очах під час одного з обстрілів у Маріуполі загинула мама. Іллю депортували, а потім хотіли віддати російській сім’ї на усиновлення. Тоді завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях Олена Матвієнко змогла забрати Іллю з донецької лікарні в Ужгород. Вже згодом завдяки свідченням Іллюші про воєнні злочини росії в Гаазі та на інших зустрічах, було прийняте історичне рішення про видачу ордера на арешт Володимира Путіна. В Ужгороді Іллюша разом з бабусею та рідним дядьком жили в малосімейці.

“Відпрацював сотні квартир!..”

— Коли приїхала пані Олена Зеленська, ми розповіли їй про історії життєстійкості нашої організації і в кінці розмови я розповіла їй про Іллюшу, вірніше. нагадала, бо вони давно знайомі, — розповіла Varosh Тетяна Мачабелі. — Сказала, в яких жахливих умовах вони живуть і куди не зверталися — отримували відмову… Навіть у живу чергу не ставили. Відразу при першій леді я звернулася до присутнього на зустрічі Віктора Микити і попросила поговорити з забудовниками і виділити квартиру сироті, тим більше такому як Іллюша. Тоді пані Зеленська додала: “Так, я цього хлопчика дуже добре знаю, куди я не їду, він теж присутній на тих зустрічах. Він уже сотні квартир відпрацював! А скільки допомоги воїнам завезено завдяки йому!”

Тоді Віктор Микита дав слово, що до жовтня Іллюша з родиною матимуть житло. Зрештою, помешкання надав ЖК «Crystal». Та окрім самого помешкання Департамент соціального захисту населення ОВА дав меблі, а ГО “Неємія” купили в квартиру техніку та продукти харчування.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпатська ОВА та від Олени Матвієнко

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