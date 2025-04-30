12 найцікавіших матеріалів Varosh за квітень 2025

Квітень пройшов під знаком сакури та в благодатній атмосфері свята Великодня. Зібрали для вас наші найкращі матеріали місяця, щоб ви не пропустили головне. Про наших військових і про те, як розвивати закарпатські глибинки, про наступ на природу Закарпаття та місію журналістів у сучасному світі.
Надихаюча історія створення громадської організації у маленькій Батівській громаді на Закарпатті. Все починалося з заснування молодіжного хабу “Здибанка”, а зараз з ними співпрацює нобелівський лауреат з фізики — угорець Ференц Краус. Як мотивують молодь до спорту та долають освітні втрати — у матеріалі.
Полон тривалістю двадцять два місяці не зламав його волі до життя. Геннадій Збандут — доброволець, захисник Маріуполя, який пройшов крізь пекло Азовсталі, Оленівки й полону під Луганськом, — сьогодні відкрив нову сторінку свого життя тут, в Ужгороді.
Це — п’ять історій українських захисниць з Закарпаття. Героїні цього матеріалу і героїні в житті. Сказати, що вони пожертвували своїм комфортом заради служби, – не зовсім доречно. Бо історія кожної – про вибір, вміння брати відповідальність за себе, сім’ю, та захищати рідних і державу.
Які програми підтримки для ветеранів існують в Ужгороді та чому навіть найкращі з них “буксують”? Розбираємося, в чому проблема, а ще знайомимо з ветераном Василем Поприком та пояснюємо, чому потрібні фахівці з супроводу ветеранів.
Езра Пастор — 23-річний український митець, дизайнер та активіст корінних народів Криму. Він сам вибрав свою ідентичність — бути українським караїмом й зараз активно популяризує як українську, так і караїмську культуру. Яким є життя у Криму зараз і яким воно може стати у найближчому майбутньому.
Інтерв’ю з ужгородською мисткинею, мультидисциплінарною художницею Беатою Корн про осмислення своїх робіт, залаштунки творчого процесу, та творче покликання.
Дослідника із Тернополя, який міцно пов’язаний із Закарпаттям. Він видав уже декілька ґрунтовних праць, присвячених історії Мукачівської греко-католицької єпархії, за що двічі ставав лауреатом єпархіальної премії імені Михайла Лучкая. Говоримо про його останні книги на цікавий процес відкриття мультикультурного Закарпаття.
А ви знали, що на Закарпатті є справжні джунглі? Йдеться про унікальне Атак-Боржавського угіддя, яке проте, страждає від сміттєвих заторів та незаконної рубки. Розповідаємо про унікальні болота, які хочеться побачити й захистити.
Історія про те, як закарпатець потрапив на навчання до найкращих японських шеф-кухарів та півроку стажувався у Японії. Він став лауреатом срібної відзнаки у сфері приготування KAISEKI (Кайсекі), вершини японської гастрономії та є єдиним шефом Угорщини з подібною нагородою.
Добірка архівних фото від дослідника Михайла Марковича: освячення пасок у Ясінях, гуцульські «кошари» та модні вишиванки наших прабабусь. Подивіться, як святкували Великдень наші предки.
Колонка нашої журналістки Тетяни Клим-Кашуби про згубний вплив вітряків на полонинах. Тут і про схему забудовників, які обходять оцінку впливу на довкілля, і про наслідки для природи, які можна побачити вже зараз.
У квітні CEO Varosh Росана Тужанська виступила на International Journalism Festival у Перуджі (Італія). На своїй панелі, разом з представниками інших українських локальних медіа говорила про виклики для української журналістики в умовах повномасштабної війни.
Якщо пропустили матеріали березня, то саме час їх прочитати:
10 важливих подій та кращих текстів Varosh за березень 2025 року
Команда Varosh
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