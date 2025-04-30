12 найцікавіших матеріалів Varosh за квітень 2025

Квітень пройшов під знаком сакури та в благодатній атмосфері свята Великодня. Зібрали для вас наші найкращі матеріали місяця, щоб ви не пропустили головне. Про наших військових і про те, як розвивати закарпатські глибинки, про наступ на природу Закарпаття та місію журналістів у сучасному світі.

Нобелівський лауреат і сільська школа: як народилася «Табула Раса» на Берегівщині

Надихаюча історія створення громадської організації у маленькій Батівській громаді на Закарпатті. Все починалося з заснування молодіжного хабу “Здибанка”, а зараз з ними співпрацює нобелівський лауреат з фізики — угорець Ференц Краус. Як мотивують молодь до спорту та долають освітні втрати — у матеріалі.

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«Полон — це дрібниці, найстрашніше — бачити, як гине Маріуполь»: історія захисника Азовсталі Геннадія Збандута

Полон тривалістю двадцять два місяці не зламав його волі до життя. Геннадій Збандут — доброволець, захисник Маріуполя, який пройшов крізь пекло Азовсталі, Оленівки й полону під Луганськом, — сьогодні відкрив нову сторінку свого життя тут, в Ужгороді.

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“Якщо жінка хоче стати військовою – її не зупинити”: історії п’яти захисниць із Закарпаття

Це — п’ять історій українських захисниць з Закарпаття. Героїні цього матеріалу і героїні в житті. Сказати, що вони пожертвували своїм комфортом заради служби, – не зовсім доречно. Бо історія кожної – про вибір, вміння брати відповідальність за себе, сім’ю, та захищати рідних і державу.

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Місія «Подолати бюрократію». Як покращити програми підтримки ветеранів на Закарпатті



Які програми підтримки для ветеранів існують в Ужгороді та чому навіть найкращі з них “буксують”? Розбираємося, в чому проблема, а ще знайомимо з ветераном Василем Поприком та пояснюємо, чому потрібні фахівці з супроводу ветеранів.

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Крим в уяві та на мапі. Розмова з кримським караїмом Езрою Пастором

Езра Пастор — 23-річний український митець, дизайнер та активіст корінних народів Криму. Він сам вибрав свою ідентичність — бути українським караїмом й зараз активно популяризує як українську, так і караїмську культуру. Яким є життя у Криму зараз і яким воно може стати у найближчому майбутньому.

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Беата Корн: “Мистецтво як покликання та проживання себе”

Інтерв’ю з ужгородською мисткинею, мультидисциплінарною художницею Беатою Корн про осмислення своїх робіт, залаштунки творчого процесу, та творче покликання.

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Історик Володимир Мороз про свої дослідження з історії Мукачівської греко-католицької єпархії

Дослідника із Тернополя, який міцно пов’язаний із Закарпаттям. Він видав уже декілька ґрунтовних праць, присвячених історії Мукачівської греко-католицької єпархії, за що двічі ставав лауреатом єпархіальної премії імені Михайла Лучкая. Говоримо про його останні книги на цікавий процес відкриття мультикультурного Закарпаття.

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Невидима біда: чому унікальні болота на Закарпатті опинилися в небезпеці і як це вплине на кожного з нас

А ви знали, що на Закарпатті є справжні джунглі? Йдеться про унікальне Атак-Боржавського угіддя, яке проте, страждає від сміттєвих заторів та незаконної рубки. Розповідаємо про унікальні болота, які хочеться побачити й захистити.

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Історія закарпатця Гергея Форіжа: від комірника у Берегові до найкращого шеф-кухаря японської кухні Угорщини

Історія про те, як закарпатець потрапив на навчання до найкращих японських шеф-кухарів та півроку стажувався у Японії. Він став лауреатом срібної відзнаки у сфері приготування KAISEKI (Кайсекі), вершини японської гастрономії та є єдиним шефом Угорщини з подібною нагородою.

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Великдень на Закарпатті 100 років тому: архівні фото

Добірка архівних фото від дослідника Михайла Марковича: освячення пасок у Ясінях, гуцульські «кошари» та модні вишиванки наших прабабусь. Подивіться, як святкували Великдень наші предки.

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Чому вітряки стануть вбивством Карпат: думки після поїздки у Нижньоворітську громаду

Колонка нашої журналістки Тетяни Клим-Кашуби про згубний вплив вітряків на полонинах. Тут і про схему забудовників, які обходять оцінку впливу на довкілля, і про наслідки для природи, які можна побачити вже зараз.

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“Наші журналісти не носять бронежилетів, але повністю занурені у війну”: виступ засновниці та СEO Varosh на International Journalism Festival в Перуджі

У квітні CEO Varosh Росана Тужанська виступила на International Journalism Festival у Перуджі (Італія). На своїй панелі, разом з представниками інших українських локальних медіа говорила про виклики для української журналістики в умовах повномасштабної війни.



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Якщо пропустили матеріали березня, то саме час їх прочитати:

10 важливих подій та кращих текстів Varosh за березень 2025 року

Команда Varosh

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