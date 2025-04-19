Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури у координації з Офісом Генерального прокурора задокументувала та встановлює обставини знищення пралісу у Карпатах, який є унікальною екосистемою і природною спадщиною України. Йдеться про вирубку частини пралісів у лісництві “Шипот” державного підприємства “Ліси України”, де попри наявність висновку про статус пралісів здійснено вирубку дерев під будівництво лісової автодороги, яка веде до полонини Руної, повідомляє Офіс генерального прокурора України. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України. Проводяться першочергові слідчі дії та розраховується розмір шкоди, завданої довкіллю. Для будівницта автодороги на Руну на Закарпатті знищили праліси

Прокурори спільно з Держекоінспекцією провели огляд місця незаконної рубки. В її ході на ділянці 0,5 га у межах пралісу виявили 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років.

Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року.

Територія рубки є пралісами

“Територія, де проводиться рубка, є пралісами та входить до складу спроєктованої пралісової пам’ятки природи загальнодержавного значення «Праліси лісництва «Шипот». Вирубка дерев тут є грубим порушенням законодавства, адже у пралісах суворо забороняється будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми”, – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

У 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га та офіційно визнали цю територію пралісами. Відповідний висновок погодив тодішній керівник колишнього держпідприємства «Перечинське лісове господарство».

Однак, у 2024 році ДП «Ліси України» безпідставно відмовило у погодженні клопотання про створення пралісової пам’ятки природи.