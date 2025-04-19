Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури у координації з Офісом Генерального прокурора задокументувала та встановлює обставини знищення пралісу у Карпатах, який є унікальною екосистемою і природною спадщиною України.
Йдеться про вирубку частини пралісів у лісництві “Шипот” державного підприємства “Ліси України”, де попри наявність висновку про статус пралісів здійснено вирубку дерев під будівництво лісової автодороги, яка веде до полонини Руної, повідомляє Офіс генерального прокурора України.
За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України. Проводяться першочергові слідчі дії та розраховується розмір шкоди, завданої довкіллю.
Прокурори спільно з Держекоінспекцією провели огляд місця незаконної рубки. В її ході на ділянці 0,5 га у межах пралісу виявили 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років.
Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року.
“Територія, де проводиться рубка, є пралісами та входить до складу спроєктованої пралісової пам’ятки природи загальнодержавного значення «Праліси лісництва «Шипот». Вирубка дерев тут є грубим порушенням законодавства, адже у пралісах суворо забороняється будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми”, – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.
У 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га та офіційно визнали цю територію пралісами. Відповідний висновок погодив тодішній керівник колишнього держпідприємства «Перечинське лісове господарство».
Однак, у 2024 році ДП «Ліси України» безпідставно відмовило у погодженні клопотання про створення пралісової пам’ятки природи.
Тому Ужгородська окружна прокуратура пред’явила позов до Київського окружного адміністративного суду в інтересах держави в особі Міндовкілля з вимогою зобов’язати ДП «Ліси України» погодити створення пам’ятки. Судове провадження на цей час не відкрито.
Як повідомляв Varosh, на полонині Руній забудовник “Вітропарк Турянський” має намір збудувати 30 вітряків. Рішення про затвердження плану детального плану територій щодо розміщення ВЕС наразі перебуває на розгляді у суді.
На час судового процесу рішенням Міндовкілля призупинено розгляд документів для отримання висновку оцінки впливу на довкілля, допоки у справі не буде рішення суду.
Тим часом на полонині Руній вже тривають підготовчі роботи до планованого вітропарку: тут здійснюють зміцнення й модернізацію бетонної дороги, що веде на полонину.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Офісу генерального прокурора України
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