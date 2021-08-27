1128 річниця: як відзначатимуть День Ужгорода

Цього року 1128-у річницю Ужгород святкуватиме 10-12 вересня. Головна концертна сцена буде на площі Поштовій, 11 вересня там виступатимуть – «Чаламада», «Вандор», «Анця», «Рокаш».

Урочисте міське Віче – відбудеться 11 вересня в обласній філармонії.

Гастрономічні локації, «солодку вуличку» та ярмарок генд-мейду планується розмістити на вулиці Ференца Ракоці, у сквері поруч, у «Совиному гнізді» та на набережній Незалежності.

І після вихідних 10-12 вересня продовжимо святкувати:

17 – 23 вересня – 15 моновистав із різних міст і країн на Міжнародному фестивалі «Монологи над Ужем – 2021».

16 – 19 вересня – масштабний традиційний «Чендей Фест – 2021».

17 вересня – Велофорум у «Совиному гнізді».

18-19 вересня – дві міжнародні виставки собак.

19 вересня – турніри найсильніших «Юніор стронгмен – Козацькі розваги» та «Карпатський ведмідь» з богатирського багатоборства на площі Театральній.

За інформацією міської ради