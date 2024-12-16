11 вертепів з усього Закарпаття виступили на “Вертеп-фесті” в Ужгороді

11 різноманітних вертепів, кожен з яких відображав свій регіон і унікальні задуми, виступили на першому Фестивалі вертепів Закарпаття. На площі Театральній у суботу крім представлення вертепів відвідувачі могли доєднатися до майстеркласів з виготовлення різдвяних листівок, ангеликів та окопних свічок, які потім передаватимуться військовим на фронт.

Свої вертепи показали Перечинська школа мистецтв та вокальний колектив «Промінчик», Солотвинський ліцей з румунською мовою навчання імені М. Емінеску, був Великобийганський бетлегем, вертеп від дитячого колективу Великогеєвецької гімназії, від Української академії лідерства, була Сасівська коляда, Ужгородський ліцей представив «Чеську різдвяну дивину», був вокальний ансамбль «Срібний дзвіночок» Мукачівської та школи мистецтв імені Степана Мартона, учасники будинку культури с. Білки із виставою “Бетлегем”, Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості а студія естрадної пісні “Акорд” і дитячий фольклорно-етнографічний колектив Яснінської школи мистецтв.

Традиційні вертепи перепліталися із сучасними інтерпретаціями, багато вертепів висвітлювали тему війни, наприклад у форматі традиційного вертепу. Один з вертепів співав гуцульські колядки в форматі репу, — пояснили Varosh в Українській академії лідерства. Академія разом з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА стали організаторами фестивалю.

Метою фесту було залучити громаду до пізнання традицій України, нагадати, що вони, попри війну, існують, і про них не можна забувати.

«В мене з’явилось таке відчуття національної ідентичності, я не впевнена, що словами можна описати моменти з покликами до викрикувань слів підтримки, свистків і оплесків. Відчуття єдності серед нас всіх, відчуття того, наскільки ми до нестями сильні» — поділилася враженнями студентка Української академії лідерства Марія Харчук.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Української академії лідерства

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