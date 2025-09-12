Facebook
Життя

11 років під надійним захистом: як “Агенство безпеки СБМ” стало лідером ринку охорони в Ужгороді

12 Вересня 2025 88

У 2014 році в Ужгороді з’явилася нова охоронна компанія — “Агенство безпеки СБМ”. Старт був скромний: старенький Ford 1988 року, 12 клієнтів і команда, яка робила ставку на професійність і чітку організацію роботи. За 11 років компанія виросла у найбільшого гравця ринку: сьогодні вона охороняє понад 2600 об’єктів і забезпечує безпеку 12 тисячам людей у місті. Жодна з фірм-конкурентів, що працювали на ринку у 2014 році, не витримала конкуренції та закрилися.

Ми довели, що справжня безпека — це швидкість, дисципліна й відповідальність. Клієнти знають: уклавши договір із нами, вони можуть не думати про власну безпеку — про неї дбаємо ми”, — зазначив СЕО “Агенство безпеки СБМ” Євген Молнар.

1y2a6437

Що вирізняє компанію

Сьогодні “СБМ” має найбільшу кількість груп швидкого реагування в Ужгороді. Команди чергують у кожному районі міста, а найшвидший час прибуття на виклик — до 5 хвилин. Оптимальне співвідношення ціни й якості послуг. Окремим інструментом є клієнтська картка, яка дає доступ до додаткових сервісів і перетворює звичайного користувача на члена закритого клубу

1y2a6514

Випробування війною

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 70% бізнесів, що переїхали в Ужгород, обрали охорону від “СБМ”. Компанія передала на фронт автомобілі й обладнання, а частина працівників пішли до лав ЗСУ.

Декілька співробітників загинули на війні. “Ми завжди будемо вдячні їм і їхнім родинам. Їхній приклад для нас — це обов’язок бути ще сильнішими тут, у тилу», — говорить Євген Молнар.

Ветерани після демобілізації повертаються до компанії — тут вони знаходять робочі місця та підтримку.

“Безпека для нас — це не лише бізнес, а й внесок у обороноздатність країни”, — підкреслив Євген Молнар.

gal-315908
gal-315933

Автопарк як фактор швидкості

Оперативність у реагуванні залежить від транспорту. Саме тому компанія постійно оновлює автопарк. Нещодавно до нього додали новий Renault, що підвищує надійність роботи груп. Сьогодні саме завдяки сучасним авто групи швидкого реагування забезпечують найшвидший час прибуття на виклик в Ужгороді.

gal-315845
gal-315838

Про плани на майбутнє

У найближчі роки “СБМ” планує збільшити кількість об’єктів під охороною до 5000 та розширити кількість груп швидкого реагування до 10. Також розробляють програми лояльності — знижки, бонуси та нові сервіси для постійних клієнтів.

Унікальна клієнтська картка

У 2025 році до 11-річчя компанія запускає новий для України продукт — клієнтську картку “СБМ”, яка робить клієнта членом закритого клубу та відкриває ширші можливості: мобільну “тривожну кнопку”, безоплатні додаткові послуги, пріоритетний виклик групи, допомогу навіть у ситуаціях, не передбачених договором. Від транспортування до лікарні — до реагування на небезпеку будь-якого рівня

Подібних рішень наразі немає в жодної іншої охоронної компанії України.

gal-315824
gal-315831
gal-315817

Роки довіри та результат

Сьогодні “СБМ” — це більше, ніж приватна охоронна структура. Це 2600 об’єктів та 12 тисяч ужгородців під охороною, найшвидший час реагування в місті, сучасний автопарк, підтримка армії та ветеранів, а також унікальна клієнтська картка, якої немає в жодної охоронної компанії в Україні.

“Ми не просто охороняємо будинки чи бізнес — ми створюємо повний простір безпеки для наших клієнтів і їхніх родин”, — резюмує СЕО “Агенство безпеки СБМ” Євген Молнар.

Текст та фото:  “Агенство безпеки СБМ”

