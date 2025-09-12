11 років під надійним захистом: як “Агенство безпеки СБМ” стало лідером ринку охорони в Ужгороді

У 2014 році в Ужгороді з’явилася нова охоронна компанія — “Агенство безпеки СБМ”. Старт був скромний: старенький Ford 1988 року, 12 клієнтів і команда, яка робила ставку на професійність і чітку організацію роботи. За 11 років компанія виросла у найбільшого гравця ринку: сьогодні вона охороняє понад 2600 об’єктів і забезпечує безпеку 12 тисячам людей у місті. Жодна з фірм-конкурентів, що працювали на ринку у 2014 році, не витримала конкуренції та закрилися.

“Ми довели, що справжня безпека — це швидкість, дисципліна й відповідальність. Клієнти знають: уклавши договір із нами, вони можуть не думати про власну безпеку — про неї дбаємо ми”, — зазначив СЕО “Агенство безпеки СБМ” Євген Молнар.

Що вирізняє компанію

Сьогодні “СБМ” має найбільшу кількість груп швидкого реагування в Ужгороді. Команди чергують у кожному районі міста, а найшвидший час прибуття на виклик — до 5 хвилин. Оптимальне співвідношення ціни й якості послуг. Окремим інструментом є клієнтська картка, яка дає доступ до додаткових сервісів і перетворює звичайного користувача на члена закритого клубу.

Випробування війною

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 70% бізнесів, що переїхали в Ужгород, обрали охорону від “СБМ”. Компанія передала на фронт автомобілі й обладнання, а частина працівників пішли до лав ЗСУ.

Декілька співробітників загинули на війні. “Ми завжди будемо вдячні їм і їхнім родинам. Їхній приклад для нас — це обов’язок бути ще сильнішими тут, у тилу», — говорить Євген Молнар.

Ветерани після демобілізації повертаються до компанії — тут вони знаходять робочі місця та підтримку.

“Безпека для нас — це не лише бізнес, а й внесок у обороноздатність країни”, — підкреслив Євген Молнар.

Автопарк як фактор швидкості

Оперативність у реагуванні залежить від транспорту. Саме тому компанія постійно оновлює автопарк. Нещодавно до нього додали новий Renault, що підвищує надійність роботи груп. Сьогодні саме завдяки сучасним авто групи швидкого реагування забезпечують найшвидший час прибуття на виклик в Ужгороді.

Про плани на майбутнє

У найближчі роки “СБМ” планує збільшити кількість об’єктів під охороною до 5000 та розширити кількість груп швидкого реагування до 10. Також розробляють програми лояльності — знижки, бонуси та нові сервіси для постійних клієнтів.

Унікальна клієнтська картка

У 2025 році до 11-річчя компанія запускає новий для України продукт — клієнтську картку “СБМ”, яка робить клієнта членом закритого клубу та відкриває ширші можливості: мобільну “тривожну кнопку”, безоплатні додаткові послуги, пріоритетний виклик групи, допомогу навіть у ситуаціях, не передбачених договором. Від транспортування до лікарні — до реагування на небезпеку будь-якого рівня.

Подібних рішень наразі немає в жодної іншої охоронної компанії України.

Роки довіри та результат

Сьогодні “СБМ” — це більше, ніж приватна охоронна структура. Це 2600 об’єктів та 12 тисяч ужгородців під охороною, найшвидший час реагування в місті, сучасний автопарк, підтримка армії та ветеранів, а також унікальна клієнтська картка, якої немає в жодної охоронної компанії в Україні.

“Ми не просто охороняємо будинки чи бізнес — ми створюємо повний простір безпеки для наших клієнтів і їхніх родин”, — резюмує СЕО “Агенство безпеки СБМ” Євген Молнар.

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці та на сайті “Агенства безпеки СБМ”

На правах реклами

Текст та фото: “Агенство безпеки СБМ”