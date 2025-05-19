107 академічних ліцеїв працюватимуть на Закарпатті: реформа старшої школи

В Ужгороді відбулося громадське обговорення реформи старшої школи.

Участь у заході взяли представники з 63 громад області, керівники органів управління освітою, представники влади області. Долучилася до обговорення й заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Як відомо, реформа старшої школи передбачає впровадження трирічної профільної середньої освіти – 10-12 класи. Після закінчення 9 класу учні зможуть обирати, де продовжити навчання: в академічному ліцеї або у закладі професійного спрямування. З 2027 року старшокласники в академічних ліцеях, окрім обов’язкових предметів, зможуть обирати профілі навчання та інтегровані курси залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії.

Як зазначила під час обговорень в Ужгороді Надія Кузьмичова, Закарпаття демонструє високий рівень підтримки реформи старшої школи: її підтримують 82% старшокласників і 84% батьків учнів 10–11 класів шкіл області.

«Наше спільне завдання — забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від місця проживання. І саме від спільної роботи МОН, департаментів освіти та місцевої влади залежить ефективність цієї моделі», – сказала вона.

За останні роки з області виїхало за кордон понад 11 300 дітей

Під час обговорення в Ужгороді зазначалося, що Закарпаття має свої певні особливості – це наявність гір та поліетнічний склад населення. Так, понад третина закладів освіти – 195 із 563 – розташована в гірській місцевості, ще певна частина – у громадах, де проживають національні спільноти.

Як і в інших регіонах, в області зменшується кількість учнів: упродовж останніх років з регіону виїхали за кордон понад 11 300 дітей.Ситуацію ускладнює спад народжуваності. Все це суттєво впливає на формування мережі старшої школи.

Нині в області сформовано мережу закладів профільної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону та потреб громад. Для цього раніше провели 17 нарад із головами громад, освітянами, депутатами місцевих рад, педагогічною та батьківською спільнотами. Також попередньо вивчався досвід формування мереж інших західних областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської.

За підсумком обговорень був розроблений перспективний план, відповідно до якого на Закарпатті працюватимуть 107 академічних ліцеїв та 34 заклади професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти. Рішення затверджено сесією Закарпатської обласної ради від 19 грудня 2024 року.

Як відзначила менеджерка Швейцарсько-українського проєкту DECIDE Валентина Полторак, реформа старшої школи є частиною ширшого процесу децентралізації. Тож важливим завданням у цьому контексті є напрацювання спільної державної політики разом із громадами.

«Освіта є невіддільним складником децентралізації, який ми супроводжуємо з 2020 року. Вже відбулися консультації з понад 1100 громадами. Закарпаття стало 21-м регіоном, де представники громад зібралися для відкритого діалогу. Це надзвичайно важливо не лише для формування ефективної мережі ліцеїв, а й для розроблення законодавства, що відповідатиме тим умовам, у яких сьогодні живе країна», – сказала Валентина Полторак.

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