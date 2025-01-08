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Новини

106 млн грн спрямували на укриття на Закарпатті з початку воєнного стану

8 Січня 2025 38

Від початку введення воєнного стану в Україні на Закарпатті проводилися роботи із приведення до готовності у використанні захисних споруд цивільного захисту.

В результаті проведених робіт станом на зараз додатково приведено у належний стан, обстежено і взято на облік понад 1 622 укриття, що становить понад 50% від загальної кількості населення області.

Такі дані, зокрема, наведено у Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року, яку схвалили на останній у 2024 році сесії депутати обласної ради.

Як зазначено в документі, на приведення у готовність та приведення до належного стану укриттів, на їх поточні та капітальні ремонти з початку дії воєнного стану використали понад 106 млн грн. Фінансування здійснювалося з місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Наразі в області є потреба у створенні додаткових 30 448 укриттів, які могли би вмістити 913 420 осіб, зокрема:

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Chris McGrath / Getty Images

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