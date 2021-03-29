100 нових пісень, створених на Закарпатті. Слухаємо 100 творів за 100 днів

Пропонуємо послухати 100 композицій нової музики за 100 днів. Музики, створеної на Закарпатті, в ужгородській студії “Чуєш, Бачиш”, яка діє при культурному просторі Ужгорода – ALIVE. Музичні твори записані за неповні три роки.

Ось що кажуть у “Чуєш, Бачиш”:

«За неповних три роки роботи, навіть непомітно для себе, в нашій студії “Чуєш, Бачиш” ми записали, створили та відредагували неймовірну кількість нової музики. І зрозуміли, що більшість із вас навіть і не здогадується, які прекрасні музичні твори та музиканти оточують щодня».

Тому студія запустила челендж, аби показати ці композиції усім. Це атмосфера та емоції від українських, а переважно – саме закарпатських музикантів, які нещодавно створювали свої роботи саме в “Чуєш, Бачиш”. Відтак протягом 100 днів, щодня, у соцмережах з’являтимуться пісні.

«100 днів ми будемо знайомити вас із кожною нашою спільною творчою роботою. І в кожного з цих творів є своя історія – де драматична, де комічна, де ситуаційна. Але найголовніше – вся ця музика народжена щиро та природно! Без дедлайнів, референсів, бюджетів. Спонтанно за мить, чи осмислена роками або подіями».

Цінно, що ми почуємо найновішу локальну музику.

Аби слухати, підпишіться на фейсбук-сторінку Чуєш, Бачиш – звук, студія, продакшн, тут щодня публікуються композиції. Хештег – #100днівновоїмузики .

До речі, ви можете підтримати Культурний центр ALIVE і власне студію “Чуєш, Бачиш”. Як це зробити:

«Як можна допомогти? Поширюйте музику, реагуйте, коментуйте, підписуйтесь на сторінки наших проєктів, ставте питання, консультуйтеся, замовляйте аранжування, техніку, записуйтесь на курси створення сучасної музики, приходьте на наші події, а найголовніше – цінуйте музикантів увагою та гривнею у цей непростий час».

Підтримати можна і тут.

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