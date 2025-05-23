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10 закарпатців повернули з полону під час сьогоднішнього обміну військовополоненими

23 Травня 2025 426

Сьогодні, 23 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими. В Україну з російського полону повернули 390 українців.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, це перша частина домовленостей про обмін у форматі 1000 на 1000.

“Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну”, – розповів Володимир Зеленський.

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Серед тих, хто сьогодні повернувся в Україну – військовослужбовці та цивільні особи.

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Зокрема, під час нинішнього обміну також було звільнено з полону 10 закарпатців, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Так, з полону на рідну землю повернулися: Василь Бенжак, Іван Глагола, Сергій Грига, Сергій Ліннік, Петро Малешко, Василь Марко, Олег Мартиненко, Сергій Толкачов, Олександр Шніцер, Михайло Шпак.

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Як зазначив Володимир Зеленський, домовленість про обмін за формулою тисяча на тисячу – фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, усе інше росіяни блокують.

“Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у росії”, – ми всіх їх маємо визволити сказав президент.

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390 українців повернули з російського полону

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у Фейсбуці

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