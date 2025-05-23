10 закарпатців повернули з полону під час сьогоднішнього обміну військовополоненими

Сьогодні, 23 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими. В Україну з російського полону повернули 390 українців.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, це перша частина домовленостей про обмін у форматі 1000 на 1000.

“Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну”, – розповів Володимир Зеленський.

Серед тих, хто сьогодні повернувся в Україну – військовослужбовці та цивільні особи.

Зокрема, під час нинішнього обміну також було звільнено з полону 10 закарпатців, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Так, з полону на рідну землю повернулися: Василь Бенжак, Іван Глагола, Сергій Грига, Сергій Ліннік, Петро Малешко, Василь Марко, Олег Мартиненко, Сергій Толкачов, Олександр Шніцер, Михайло Шпак.

Як зазначив Володимир Зеленський, домовленість про обмін за формулою тисяча на тисячу – фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, усе інше росіяни блокують.

“Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у росії”, – ми всіх їх маємо визволити сказав президент.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у Фейсбуці

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