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Новини

10 відео 2020 від Varosh, які неодмінно варто переглянути

31 Грудня 2020 1

Нещодавно ми розповідали про найхітовіші статті цього року у нашому виданні. Ось 20 найпопулярніших матеріалів 2020-го на сайті Varosh. А ще ми зробили добірку з десяти відео на нашому YouTube-каналі. Дуже радимо подивитися і поділитися із друзями. А ще будемо щасливі вашим підпискам на ютубі Varosh

«Re:Open Zakarpattia»: форум розвитку Закарпатської області. Як це було

Напівзруйнований, але живий! Як відновлюють понівечені башти Невицького замку

Re:Open Zakarpattia. Золота осінь на Закарпатті

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Re:Open Zakarpattia: форум розвитку Закарпатської області

Ваш Varosh

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