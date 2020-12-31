10 відео 2020 від Varosh, які неодмінно варто переглянути

Нещодавно ми розповідали про найхітовіші статті цього року у нашому виданні. Ось 20 найпопулярніших матеріалів 2020-го на сайті Varosh. А ще ми зробили добірку з десяти відео на нашому YouTube-каналі. Дуже радимо подивитися і поділитися із друзями. А ще будемо щасливі вашим підпискам на ютубі Varosh.

«Re:Open Zakarpattia»: форум розвитку Закарпатської області. Як це було

Напівзруйнований, але живий! Як відновлюють понівечені башти Невицького замку

Re:Open Zakarpattia. Золота осінь на Закарпатті

Re:Open Zakarpattia_анонс форуму

Віч-на-віч з коронавірусом: як лікарі в Ужгороді щодня борються за життя

VAROSH VLOG: як наша редакторка здавала аналіз на антитіла до COVID-19

Сакури Закарпаття: як розлітається цвіт за мить до весняної бурі

Varosh Talks: публічні дискусії на важливі теми, які допомагають відкривати Закарпаття

Re:Open Zakarpattia. Ялинський водоспад

Re:Open Zakarpattia: форум розвитку Закарпатської області

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