10 важливих подій та кращих текстів Varosh за березень 2025 року

Березень 2025 року видався насиченим на події та історії, що заслуговують на увагу. Ми зібрали для вас десять найважливіших подій та найкращих текстів Varosh за цей місяць. Від розповіді про ветерана, який відкрив кав’ярню в Ужгороді, до рейтингу прозорості міст Закарпаття — матеріали, які допоможуть вам бути в курсі головних подій регіону.

Кавування по-закарпатськи у ветеранській кав’ярні Gato: історія Михайла Кузьми “D2”

Розповідь про ветерана Михайла Кузьму, який після повернення з війни відкрив в Ужгороді кав’ярню Gato. Заклад став не лише місцем для кавування, а й осередком підтримки ветеранів та громадських ініціатив.

Читати далі >

Три благодійні фонди Закарпаття, що розвивають культуру милосердя і примножують добро

Огляд діяльності трьох провідних благодійних організацій Закарпаття, які сприяють розвитку культури милосердя та активно допомагають місцевим громадам. Стаття висвітлює їхні ключові проєкти та досягнення.

Читати далі >

“Комітет медичної допомоги в Закарпатті”: 25 років служіння людям

Інтерв’ю з представниками організації, яка вже чверть століття надає медичну допомогу мешканцям Закарпаття. Обговорюються основні виклики, досягнення та плани на майбутнє.

Читати далі >

Карпатська Україна простими словами. Все, що треба знати про феномен “одноденної держави”

Доступне пояснення історичних подій, пов’язаних із Карпатською Україною, яка проіснувала лише один день. Стаття розкриває причини, перебіг та наслідки цих подій для регіону та України в цілому.

Читати далі >

Тест. Що ти знаєш про Карпатську Україну?

Інтерактивний тест, який дозволяє перевірити свої знання про історію Карпатської України. Питання охоплюють ключові події, постаті та факти, пов’язані з цим періодом.

Культура, що об’єднує: українські дні в Будапешті

Репортаж з культурного заходу в Будапешті, присвяченого українській культурі. Описуються основні події, учасники та значення таких ініціатив для зміцнення міжнародних зв’язків.

Читати далі >

Як закарпатський бізнес завойовує світ: історії підприємців, що вийшли на глобальний ринок

Стаття про закарпатських підприємців, які успішно вивели свої бізнеси на міжнародний рівень. Розглядаються їхні стратегії, виклики та поради для інших, хто прагне глобального успіху.

Читати далі >

Сакури в Ужгороді: коли чекати масового цвітіння

Прогноз цвітіння сакур в Ужгороді на 2025 рік. Містить рекомендації для мешканців та туристів щодо найкращого часу для відвідування міста з метою милування цими деревами.

Читати далі >

11 подій весни, на які варто піти в Ужгороді

Підбірка найцікавіших культурних та розважальних заходів, які відбудуться в Ужгороді цієї весни. Включає фестивалі, концерти, виставки та інші.

Читати далі >

Рейтинг прозорості міст Закарпаття: Мукачево лідирує, а Ужгород лише на 5-му місці

У межах українсько-словацько-нідерландського проєкту «Посилення верховенства права на місцевому рівні в Закарпатській області», за прикладом аналогічних ініціатив осередків Transparency International у Словаччині та Україні, створили пілотний мінірейтинг прозорості міст Закарпатської області.

Читати далі >

Команда Varosh