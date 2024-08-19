10 років без перерв: патріотична акція “Фото патріота” знову відбудеться в Ужгороді

23-24 серпня в Ужгороді відбудеться акція «Фото патріота». Проєкт триває вже 10 років поспіль.

Акцію «Фото патріота» започаткували в обласному центрі Закарпаття у перший рік російської агресії проти України – у 2014 році. Відтоді щорічно професійні фотографи долучаються до акції: роблячи стилізовані портрети на оздобленій тематичній локації, збирають кошти на підтримку армії.

За умовами акції, містяни можуть зробити світлину на локації, навзамін залишивши довільний донат у волонтерській скриньці. Зібрані з акції кошти традиційно передають Руху підтримки закарпатських військових на закриття актуальних потреб військових підрозділів.

“У перші роки ми знімали на тлі банера у кольорах українського прапора. Згодом у нас з’явилися тематичні фотозони: до Геловіна, до свята Миколая, на Сакура фест. Тематичні фотозони оформляла Валентина Васильєва, яка приїхала на Закарпаття з Харківщини через повномасшатбне вторгнення. На цей раз фотозона також буде стилізована нею в етностилі“, – сказав Сергій Денисенко.

Так, на локації для зйомок буде автентичний буковинський килим, старовинна прядка, на якій у давнину пряли нитки, та елементи українського побуту. Також буде можливість вбратися для світлини у повний народний стрій – вишиту сорочку з якогось із регіонів України, з крайками, спідницями, прикрасами.

Цього року «Фото патріота» можна буде зробити на набережній Незалежності впродовж двох днів, на які припадають головні державні свята – День прапора та День Незалежності України.

Паралельно назустріч ювілейній акції «Фото патріота» організатори запустили флешмоб: запрошують публікувати у соцмережах світлини, зроблені під час акції на фотозонах, і позначати їх хештегом #фотопатріота10років. За бажанням світлини можна доповнювати історією чи спогадами, що пов’язані з опублікованими світлинами, або з людьми, які присутні на фото. У пості просять відмічати сторінку проєкту.

Авторів найкращих дописів нагородять призами від Руху підтримки закарпатських військових у кількох номінаціях: кремо відзначать авторів за найбільшу колекцію фото з локацій і за найцікавішу історію або спогад. Також кілька подарунків розіграють випадковим методом.

Усі світлини, зроблені за 10 років проведення акції «Фото патріота», можна переглянути в альбомах на сторінці проєкту у фейсбуці.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки проєкту “Фото патріота” у Фейсбуці

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