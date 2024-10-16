10-річний закарпатець встановив світовий рекорд з поштовхів гирі

Рекорд України та світу з поштовхів гирі вагою в 24 кг дитиною встановив 10-річний Василь Маєвський (молодший) з Клячанова на Мукачівщині. За 43 секунди хлопчик, який уже є чемпіоном гирьового спорту, підняв 24-кілограмову гирю 15 разів. Загальна піднята вага — 360 кг за 43 сек — зафіксувала представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. До рекорду хлопчика готував його батько, тренер, Василь Маєвський старший, розповіла Varosh директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Вона розповіла, що 11 жовтня на молодіжному фестивалі «U-Future: відновлюйся та створюй» в Ужгороді зафіксували вже другий рекорд Василя Маєвського. Перший рекорд України і світу він встановив торік, піднявши за 1 хвилину 20-кілограмову гирю 16 разів.

— Тоді ми дізналися про Василя і запросили його стати Амбасадором Закарпаття на торішніх іграх “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги”, — пояснила Мар’яна Марусинець. — Він надихав учнів 4-8 класів, мотивував їх займатися спортом, став для них свого роду прикладом. Цього року він уже не може виконувати таку роль, але він увійшов в історію ігор саме як Амбасадор Закарпаття і ми пишаємося ним!

Тепер Василя Маєвського називають найсильнішою дитиною у світі. Представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла: хлопчик — знаменита особистість в спорті, він здобув уже три національних і два світових рекорди.

— У звичайному житті Василько — учень 6 класу Клячанівської середньої школи Івановецької ОТГ Мукачівського району на Закарпатті. Як і переважна більшість його однолітків, любить футбол, плавання і рибалку, ходить в ліс по гриби, грає в шашки і вчиться в шахи, із задоволенням дивиться екшн фільми. А ще безмежно любить свою найдорожчу групу підтримки – батьків, братика Владислава та маленьку сестричку Ангелінку, — написала Лана Вєтрова.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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