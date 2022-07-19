10-річний шахіст Андрій Юрковський передав для ЗСУ понад 3 тисячі гривень

10-річний Андрій Юрковський, який 3 дні поспіль на набережній Незалежності грав з охочими у шахи чи в шашки і вигравав гроші для ЗСУ, передав волонтерам «Руху підтримки закарпатських військових» 3 тисячі 59 гривень. Ідея якось заробити гроші для наших військових у хлопчика виникла ще з початку війни, — розповіла його мама Світлана Котяш.

— Він постійно говорив про те, щоб виходити і заробляти гроші для ЗСУ, постійно запитував нас із чоловіком, кому і скільки ми перераховуємо, кому ми речі збираємо, — розповіла жінка. — Тим більше, що в багатьох наших і його друзів рідні чоловіки пішли на фронт і він не міг спокійно це сприймати, рвався щось зробити.

Хлопчик почав грати в шахи у 4,5 роки, пішов на гурток у ПАДІЮН з власної ініціативи. Світлана розповіла, що раніше вдома шахів не було і маленький син грав з бабусею «у шахи» …каштанами.

— В ПАДІЮНі не хотіли брати такого маленького, але син наполягав, казав: «Я хочу грати, перевірте мене, я більше знаю, ніж ваші діти!». Так його і прийняли.

За словами Світлани, син займається ще музикою (грає на фортепіано і бере уроки гри на гітарі), але шахи в нього на першому місці.

— Ми з чоловіком думали, чи не велике навантаження на дитину — 5-7 годин самому сидіти, спілкуватися з незнайомими людьми, різний же контингент є, але син сказав, що все гаразд. Каже: «Знаєш, я навіть не соромився розмовляти з незнайомими, бо я знав, що роблю добру справу. Напевно, я б соромився, якби заробляв для себе… Мені незручно було піти купити собі щось поїсти, бо можуть подумати, що я купую за виграні гроші…»

Світлана розповіла, що в четвер Андрій знову сидітиме на набережній і чекатиме охочих пограти з обіду і до вечора.

Varosh

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