Новий, 79-й театральний сезон Закарпатський музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв відкриє 19 вересня на Малій сцені, а в неділю, 20 вересня — на великій. Цього сезону планують поставити понад 10 прем’єр, розповів Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець.

“На Закарпатті має бути театр з національним статусом”: директор муздрамтеатру Рудольф Дзуринець про лідерство, гастролі та майбутні плани на новий сезон

— 16 серпня ми всі виходимо на роботу і в нас відразу три режисери беруться за постановки. Це Олег Мельничук з Берегова, Ярослав Геляс (Київ) та Михайло Фіщенко, — сказав Рудольф Дзуринець. — У листопаді починає працювати Станіслав Садуклієв з театру Т.Шевченка, тому 10 прем’єр — це не амбітна цифра, минулого сезону ми поставили 13 прем’єр. Під час відпустки ми вже ставили виставу, в нас на підході вистава від “Українського Культурного Фонду” “Гра в правду — вистава, що змінить світ” в рамках програми “Культура без бар’єрів”. Тобто, перша прем’єра буде навіть до відкриття театрального сезону.

Перший безбар’єрний

Сезон обіцяє бути цікавим не лише виставами, а й різними заходами. Окрім творчої роботи в театрі кипить робота над створенням безбар’єрного простору: службовий та головний вхід до театру облаштовують пандусами. Скрізь будуть таблички зі шрифтом Брайля, кнопки виклику, якими можуть скористатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату. На виклик спуститься працівник театру та допоможе людині піднятися у глядацький зал. Також робитимуть пандуси в середині театру для маломобільних театралів.

— В нас буде взагалі окремий вхід з пандусом до театру з боку буфету, — пояснив Рудольф Дзуринець. — Там ми зробили додатковий туалет для людей на кріслах колісних, з порушеннями руху. Таким чином у нас буде взагалі перший театр в Україні фізично безбар’єрний.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатського муздрамтеатру у Фейсбуці

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