Понад 10 людей загинуло внаслідок нічного ракетного удару по Києву (Оновлюється)

Понад 10 людей загинуло та понад 80 поранено внаслідок нічного ракетного удару по Києву. Серед загиблих — 4 дітей, травмовано щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлено. Станом на 15:00 у Києві до 18 зросла кількість загиблих унаслідок нічного російського обстрілу. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлено. Станом на 12:20 15 осіб загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини, інформує Тимур Ткаченко. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих – 10 дітей.

Зі слів начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, столиця вночі пережила комбіновані удари, з різних напрямків. І системно – наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, “гербери”, шахеди, балістика, крилаті ракети, “кинджали”, пише він.

“Наслідки атаки є на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах”, — каже голова ОВА.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень. росіяни здійснили також цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, поцілили у парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+».

Атака на Київ розпочалася ще о 21:30 вечора і тривала понад 9 годин — до 6:30 ранку. Але вже після відбою, близько 7-ї години, в місті знову лунали вибухи. Дронова загроза триває.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ДСНС Києва

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram