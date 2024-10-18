Учні 5-11 класів ужгородського ліцею “Лідер” провели днями ярмарок, і вторговану суму — 100 000 гривень — передали на комплектуючі для дронів, які виготовляють волонтери “Руху підтримки закарпатських військових”. Суми вистачило на більшу частину комплектуючих для 10 дронів, які збирали для бійців 101 бригади ТрО, кажуть волонтери.

Бойовий “Рій”: понад 400 дронів виготовив для захисників Рух підтримки закарпатських військових

Підписати частину дронів учні зайшли в офіс Руху підтримки. Підписали 5 дронів від свого імені, пояснив Varosh керівник напрямку “Рій” “Руху підтримки” Володимир Суран. Він розповів: учні ліцею не вперше допомагають Руху зі збором кошів на комплектуючі для дронів:

— Діти збирають гроші, вистоюючи в будівельному торговому центрі цілий день, це три зміни. Від 6 до 10 дітей приходить. Ми їх нагороджуємо спеціальними медалями, таким чином ми їх приймаємо в наш “Рій”, — каже чоловік.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейсбуці та Суспільне Ужгород

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