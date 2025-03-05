1 центр рекрутингу Сухопутних військ розповів про процедуру контракту для вояків 18-24 років

З вересня минулого року в Україні працює 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Команда рекрутингового центру допомагає долучитися до ЗСУ з урахуванням фаху й побажань кандидата, забезпечує супровід і підтримку рекрутів та укомплектування підрозділів необхідними фахівцями.

Так, більшість людей без досвіду військової служби мають складнощі з тим, аби самостійно обрати посаду в ЗСУ.

«Саме тому оптимальним рішенням буде звернутися до спеціалістів 1 центру рекрутингу Сухопутних військ. Вивчивши цивільний досвід, навички, освіту та бажання людини, вони зможуть порекомендувати оптимальну військову посаду. Окрім того, рекрут може бути впевненим на всі 100% відсотків, що потрапить служити саме на обрану посаду у визначеній бригаді», – повідомляють у центрі рекрутингу.

Також у центрі впроваджують проєкт “Контракт 18-24”, у межах якого допомагають оформитися в ЗСУ молодим людям віком до 25 років.

Про проєкт «Контракт 18-24»

Фахівці центру рекрутингу Сухопутних військ допомагають молодим рекрутам укласти контракт з визначеним терміном служби – 1 рік. Також забезпечують супровід для отримання додаткової виплати після підписання контракту у розмірі 1 млн грн.

Вся сума виплати розбита на 3 платежі. 200 тис. грн рекрут отримує одразу після оформлення контракту, 300 тис. грн – за 2 місяці потому, після проходження військової підготовки. Останню частину з виплати у сумі 500 тис. грн військовослужбовцю виплачується після завершення річного контракту.

Окрім цього, після підписання контракту рекрути можуть розраховувати на різноманітні соціальні гарантії. Це і про компенсацію вартості оренди житла під час проходження служби, і медичне забезпечення, зокрема зубопротезування й інші послуги стоматології.

Після завершення контракту боєць матиме можливість отримати іпотеку під 0% за програмою “єОселя”, можливість безплатного навчання у вищих навчальних закладах, право виїзду за кордон та відстрочку від можливої мобілізації впродовж від дня завершення контракту.

Більше детально про всі варіанти та пільги можна дізнатися на офіційному сайті рекрутингового центру Сухопутних військ.

Загалом же звернутися до рекрутингового центру Сухопутних військ щодо вступу на службу за контрактом можуть усі громадяни України віком від 18 до 60 років. Відповідно до закону, особи, які отримали повістку до ТЦК та СП теж мають повне право звернутися до центру. Заборонено це лише після отримання бойової повістки.

Заявку можна або залишити на сайті або подзвонити за одним з номерів гарячої лінії: 0 800 503 696 чи 097 902 30 89.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Михайло Тюнькін, Громадське радіо

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.