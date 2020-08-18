Закарпатські фотографи відзняли зоряний дощ Персеїди та перлинки Ілона Маска у закарпатському селі Дерцен

Закарпатські фотографи Юрій Сазін, Сергій Карловський, Макс Адаменко провели нічну фотосесію у селі Дерцен на Мукачівщині. У кадрі – метеорний потік Персеїди. Ми розповідали, що Макс втілює проєкт “Культурний шлях – село Дерцен”, і він описав 15 причин поїхати в закарпатське село Дерцен. А цього разу – покажемо нічний Дерцен, романтичний, зоряний.

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Далі – розповідь Макса.

Це не перша нічна фотосесія в Дерцені і не остання, але наразі – найулюбленіша! Я працюю над проєктом “Культурний шлях село Дерцен”, і якраз звернув увагу на дати піку потужності метеорного потоку – 12-13 серпня. Тому відразу вирішив відзняти його в Дерцені.

Основна мета – створити кілька десятків гарних світлин, аби в кадрі був Дерценський хрест – найвищий в Україні і третій за висотою в Європі. Це яскрава візитівка села Дерцен.

Ph: Сергій Карловський

Ми зібралися невеличкою групою фотографів-друзів і ввечері вирушили до Дерцена. Розклали намети на схилі Дерценського пагорбу, під хрестом, відтак очікували зоряний дощ Персеїди.

Персеїди — метеорний потік, який щорічно з’являється з боку сузір’я Персея. Метеорний потік утворюється у результаті проходження Землі крізь шлейф пилових частинок від комети Свіфта-Татла. Земля в ці дати проходить крізь уламки комети, які утворюють величезний шлейф, що простягається у космічному просторі. У довжину він сягає мільярди кілометрів і складається з крихіток пилу і криги.

Ph: Макс Адаменко

Комета Свіфта-Татла наближається до Землі раз на 135 років, проте наша планета щорічно проходить крізь її хвіст. Комети, наближаючись до Сонця, нагріваються і розпорошують в космічному просторі мілкі часточки криги і пилу. Вони потрапляють в атмосферу Землі на швидкості 150 тис. км/год, згорають у ній, спалахуючи немов зірки. Відтак перекреслюють небосхил суцільними і переривчастими смугами. Потік стає помітним з 17 по 24 серпня, а його максимум припадає на 12 серпня. Число метеорів сягає 60-100 на годину. Це явище можна спостерігати з будь-якого місця планети, але найяскравіше – у північній півкулі.

Ph: Юрій Сазін

Востаннє комета проходила неподалік Землі у 1992 році. Наступного разу вона зустрінеться із нашою планетою у 2126 році. І це має бути видовищна подія, адже метеорний потік має бути надзвичайно потужним!

Ми сфотографували кілька яскравих метеорів і визначили методику зйомки на наступний рік. Вийшло значно більше кадрів зоряного неба і Чумацього шляху з Дерценським хрестом – як я і планував.

Проте було ще одне явище, від якого ми роззявили рота!!! Смуга зірочок, що на великій швидкості пролітали небосхил зліва направо! На світлині вони вийшли суцільною смугою. Уранці ми з’ясували, що це були перлинки від Ілона Маска – супутники програми Starlink.

Starlink – глобальна система супутників у навколоземному просторі. Це проєкт для забезпечення високошвидкісним доступом в інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX. Кожен супутник важить 260 кг. Вони оснащені сонячними батареями, антенами, датчиками орієнтування та електростатичним двигуном для маневрування і уникнення зіткнення із космічним сміттям. Після закінчення терміну експлуатації супутник зійде з орбіти і згорить в атмосфері Землі.

Таке намисто перлинок побачили і ми!

Після цієї фотосесії ми одностайно вирішили повторити захід найближчим часом, за сприятливої погоди. Хай і без Персеїди, але фото зоряного неба з хрестом у кадрі сподобалися усім. Тож до календаря туристичних подій села Дерцен сміло можна включити фототур на Персеїди!

Макс Адаменко, спеціально для Varosh

Проєкт Культурний шлях – село Дерцен – реалізується у межах партнерської програми “Культура.Туризм. Регіони” Українського культурного фонду, Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO ) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.