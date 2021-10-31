Як у них: ужгородці розповідають про особливості садочків у Данії

Маленька ужгородка Естер мала можливість порівняти рідний український садочок із закордонним. Її тато, Мар’ян, ветеринар за професією, 2 роки тому знайшов контракт на роботу в Данії і вся родина переїхала з ним. Уже через 2 місяці Естер пішла в садочок.

В українському садочку вона вже бувала і їй все подобалось. Але те, що її чекало в Данії виявилось дивовижною і неочікуваною пригодою. Адже багато в чому звичні там речі у вихованні дітей кардинально відрізняються від українських традицій.

В чому особливості дитячих садочків Данії нам розповіла мама Естер, ужгородка Анжеліка Клайзнер.

Як ми обрали лісовий садочок

В Данії типовими є як звичайні садочки, так і лісові. Відповідно, і перед нами постав вибір: возити дитину щоранку в село або ж обрати варіант поруч. Ми ж із Закарпаття, товаришуємо з горами. Тому зупинилися на лісовому садочку.

В данських садочках діти завжди дуже багато часу проводять на подвір’ї. А якщо садочок лісовий, то за день в приміщенні вони не знаходяться практично ніколи. Вийняток: заняття з підготовки до школи чи критично погана погода. Дощ, вітер, сніг – вони завжди гуляють. Хіба в сильну грозу можуть їх завести у приміщення, але це буває дуже нечасто.

При вступі у садочок нам одразу повідомили про необхідність забезпечити дитину непромокаючим комбінізоном, що захищає від снігу та дощу. Гумові чоботи, звичайні та утеплені, дощовий одяг, термоодяг – все це необхідно для дитини забезпечити.

Про групи.

Розподіл на групи в Данії по суті такий самий, як у нас: молодша, середня, старша. Але на подвір’ї діти гуляють всі разом.

По списку в нас було 20 дітей. Для Данії це вважаються великі групи. Щоправда, я ніколи не бачила, щоб стільки було дітей присутньо. Щодо вихователів, то там зовсім інша система, ніж у нас. За групою офіційно закріплено 2 вихователя, але ніколи не було такого, щоб тільки вони були і більше нікого. Естер комунікувала з усім персоналом садочку. Два офіційних вихователя могли взагалі знаходитись у приміщенні, а за нашими дітьми на вулиці приглядали педагоги з інших груп. Одразу за всіма.

Причому завідуюча не тільки організовує весь навчальний процес в садочку, але також постійно знаходиться поруч. Вона часто грала таку роль, що можна було й не здогадатися, що це завідуюча: переодягалась у різних персонажів, влаштовувала представления, прибирала, замітала.

Ще було дуже багато волонтерів: тих, хто хотіли спробувати себе в професії або вже вчилися на педагога і проходили практику.

Наскільки я зрозуміла, студенти на практиці перший тиждень просто спостерігали за роботою в садочку, далі їм давали більше обов’язків, а якщо практика триває півроку, то останні тижні вони вже брали на себе всі обов’язки вихователя.

Розпорядок дня

Робочий день на багатьох виробництвах починається о 7 ранку, а завершуються о третій. Тобто діти уже в опів на сьому в садочку, а після третьої їх забирають. Зранку дітям в садочку давали поїсти кашу і поки темно та холодно вони гралися. Далі їх на весь день виводили на вулицю.

Їли діти зазвичай на вулиці. Тільки якщо погода була вкрай поганою, то могли пообідати всередині. На території невелика будівля з відносно маленькими кімнатами. Там був один довгий стіл на всіх і вони сідали, як велика родина, їм клали каструлю з їжею і ділили на всіх. Бували в раціоні і сосиски, і піца.

Поняття обіднього сну після молодшої групи вже нема, діти в садочках не сплять. Я думаю це тому, що взимку рано темніє і пізно світлішає. Вони лягають раніше спати, але і встають рано.

В комбінезоні, в якому дитина приходить в садок, неможливо йти додому. До кінця дня він неймовірно брудний. Вважається, що чим бруднішою повертається дитина із садочку, тим краще вона провела день. Їм дозволяли копатися у землі та в калюжах. Була насипна гірка, з якої вони скачувались кубарем. Взимку, коли не було снігу, вони валялись в бруді. А для малювання їм видають спеціальні чохли, щоб не боялися замаститись фарбою. Хоча ніхто і не боїться, що діти забрудняться. Там взагалі нема такого, щоб дітей сварили за те, що вони брудні.

Бувало, оголошення: завтра в нас день біговелів. Всі приходять з біговелами і ганяють по території весь день. Або: “Будемо стріляти з лука”. Наробили луків та стріляють. Причому якщо ти чогось робити не хочеш, то тебе не будуть змушувати. Хіба щодо основних правил: зараз ми йдемо їсти, або усі їдемо на екскурсію.

А ще, Естер постійно пахла вогнищем. У садочку часто розкладали багаття.

Безпека – це про те, щоб не виходити на дорогу. Але забити цвях молотком у садочку – це вважається нормальним . Як і пиляти дрова. Звісно слідували певним правилам. Коли розпалювали багаття, то підкидати гілку у вогонь можна тільки з вихователем, не всі одразу. Деколи мені було не по собі, коли я бачила, що вона бере ніж в руки (який вдома я їй ще не давала) і загострює ним гілочки. Декілька разів бувало таке, що приходила додому і показувала, що порізалась. Але жодних серйозних травм ні разу не було.

Діти практично не хворіють?

В Данії підхід до хвороб зовсім інший. В будь-якій незрозумілій ситуації вони п’ють водичку і чекають, поки пройде. Для того, щоб тебе прийняв сімейний лікар, чи направив до іншого спеціаліста, в тебе має бути дуже висока температура. Не 38 і навіть не 40.

38 температура – це в Данії не показник, щоб не йти у садочок. Діти сопливі, з кашлем – всі у садочку і це сприймається нормально. Буде так кашляти, що страшно слухати – дадуть попити водичку і все. При тому, що я з тих мам, які не поспішають годувати дитину ліками, по-моєму, я була найбільш істеричною в цьому садочку, бо я могла дати дитині з собою таблетку від горла, якщо бачила, що воно почервоніло. На мене дивилися зі здивуванням: навіщо, хай п’є водичку і дихає свіжим повітрям.

Про карантин.

Закрили одразу все в 20-му році. І місяць ми не ходили в садочок. Але справа в тому, що садочки в Данії завжди платні. Ціна залежить від коммуни. Ми мали платити 2500 крон (300 євро на місяць). Тож всі батьки усієї країни почали обурюватися і через місяць карантину всі садочки відкрили, хоч і з певними обмеженнями. В нас садочок лісовий, тому обмеження були незначні: потрібно було підводити до забору дітей і передавати їх вихователям, дезінфікувати руки.

Ще групи, пам’ятаю, розділили і вони більше практично не пересікалися з іншими дітками. Ближче до літа вже все нормалізувалося. На другу хвилю карантину до обмежень додалися маски.

Свята у садочку без батьків.

Те, за чим особливо скучила Естер – свята у садочку. Бо в Данії до цього ставляться постіше. Поняття святкових ранків з концертами для батьків нема.

Святкують Різдво. Причому починають святкувати з 1 грудня. У цей день приходить Юлеманде, роздає усім подарунки, діти співають пісні. Це символізує початок всіх зимових свят: Різдва, Нового року. Активно також святкують Хелловін та свято Вастлавьї в лютому, коли наряджаються в різні костюм, б’ють піньяту (при чому в нашому випадку костюми доводилось одягати зверху вуличного одягу).

Ось і всі свята, принаймні в садочку.

На дні народження в звичайних садочках несуть цукерки, печиво. В нас це все було заборонено. Натомість, в Данії завжди на День народження піднімають данський прапор. Якщо їдеш по дорозі і бачиш піднятий прапор – це означає, що в когось у цьому домі День народження. Отож, і в садочку на честь Дня народження дитині дозволяють самій підняти прапор і завжди співають святкову пісню.

Пам’ятаю, Естер подарували паперову медаль і вона була щаслива.

А ще цікаво, що поки діти вчаться в початковій школі, то святкуючи День народження прийнято обов’язково запрошувати всіх сокласників без виключення. Це правило працює перші кілька років навчання.

Коли Естер йшла до когось на день народження, нам надсилали запрошення, де розписано, куди привезти дітей, де і коли їх забирати, а також обмеження щодо ціни подарунку. Востаннє Естер обмежили в ціні подарунку 50 крон (в гривнах це близько 200 грн). Для Данії це дуже мало. Це буде щось дуже просте і недороге. Вони говорять, що дитині в 6 років більше нічого і не потрібно: водяний пістолет чи м’яч. В таких питаннях вони набагато простіші, ніж ми.

На випускний у когось в садочках була дитяча дискотека (без ”звітного” концерту). У нас було “випригування” із садочку. Все просто: взяли стіл, кульки, постелили червоний килим. Причому вчителька шукала його напередодні просто у фейсбуці.

Жодних святкових суконь чи солодких столів.

Кожній дитині написали персонального листа (у Естер було про те, що нарешті вона зможе в школу одягати не комбінезони, а все рожеве і блискуче, адже вона це так любить). Після того, як дитині зачитують її листа, вона має стрибнути якомога далі з того столу. Це символічно вона випригнула із садочку до школи. В цей час інші діти займаються своїми справами. Ніхто не змушений сидіти і дивитися.

Адаптація та мовні бар’єри

Естер ходила в садок з 4 років, зовсім не знаючи данську мову. Це спочатку було проблемою, бо вона не розуміла, чому всі люди говорять незрозуміло. Але педагоги були терплячими та уважними.

Щоб допомогти дітям зрозуміти Естер, в садочку придумали досить цікаву штуку.

Зробили спочатку данський тиждень, а потім заради неї однієї зробили тиждень України.

Малювали прапор, показували фотографії Естер з дому, навіть намагалися вивчити українську пісню та готували українську їжу. Ми довго думали щось просте з рецептів для садочку, тож я дала рецепт галушок. І вся група сиділа, ліпила ті галушки, а потім куштували. Так діти краще зрозуміли її.

Через 3 місяці вона вже почала дещо говорити. Перше, що в неї вийшло – різні види прощання.

Тоді ми зрозуміли, що вона включилася. За наступні три місяці вона заговорила досить швидко, багато і одразу. І вже останній рік в садочку вона набралася знань і збільшувала лексикон.

Про самостійність

Взагалі мені все це нагадувало якусь коммуну хіпі. Вони заходили в садок і все, за ними не ходили виховатилі по п’ятам. Бувало, приходжу за Етер, а вихователька навіть точно не знає де вона зараз. І я знаю, що так у всіх садочках. Буває, українські мами панікують з цього приводу, але ж діти завжди на території. Просто можуть бути на дереві, за бесідкою, навіть на самому верху качелі.

Там ніхто не буде одягати дитину, навіть дворічну. Звісно, якщо в неї не виходить, чи якщо ще носить памперси, їй допоможуть завжди ( чи основний вихователь, чи просто той, що знаходиться поруч). Саме в садочку Естер навчилася приглядати за маленькими дітьми. От ходить по території дворічна дитина, впала чи впісялася, та що завгодно. Хтось повинен знайти вихователя, якщо той не помітив цього.

Деколи діти допомагали робити їжу. Самі стругали палиці, їм видавали булки чи сосиски, вони їх насаджували на ці палиці і їли над вогнищем.

Вони могли лазити на дерева, гратися у калюжах. Відповідно, вчилися причинно наслідковому зв’язку. Ти заліз у воду – ти промок. Вчися на своїх помилках. Звісно, вихователь буде тобі це пояснювати, але не будуть бігати і забороняти. Тобі дозволяють пізнавати світ, відповідно набиратися самостійності.

Підготовка до школи.

Для початку навчання в школі потрібно було вміти написати своє ім’я данською мовою.

Потім вони будуть вчити, які слова починаються на літери, з яких складаються імена дітей: на е, на с і так далі.

Перед школою тестують всіх дітей, в Естер перевіряли ще знання мови.

Естер пішла в школу в квітні, хоча навчальний рік починається в серпні. Данці рахують все тижнями. В році 52 тижні . Про початок навчального року вони повідомляють не датами, а з якого тижня. Отож, навчальний рік починається з 32-го тижня.

Першокласники (це навіть не перший, а нульовий клас) йдуть в школу навесні. Вони там ще не вчаться, а впродовж трьох місяців просто адаптовуються до школи. Вони знайомляться з вчителями та сокласниками, вивчають правила, що де знаходиться. І виходить дуже плавний перехід. В серпні вона розпочала навчання вже все знаючи.

В школі дитина зранку до обіда вчиться в своєму класі, а вже на групі продовженого дня дітей різного віку об’єднують.

Але шкільна освіта в Данії – це вже буде зовсім інша історія…