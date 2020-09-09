В Ужгороді відкрилося Friends-cafe з цілодобовою послугою friendsdrive

Їжа на виніс для автомобілістів і не тільки. Таку послугу пропонує в Ужгороді Friends-cafe, яке відкрили дві подруги – Руслана Шоля і Моріка Поп. Під’їхавши до віконця, не виходячи з авто, можна замовити страви із фаст-фуд-меню. Також працює доставка по місту. А якщо часу не бракує – телефонуйте друзям і призначайте неспішну зустріч у кафе чи на терасі. Бренд-шеф закладу Михайло Купець рекомендує чимало авторських позицій. Крім цього, у Friends-cafe – цікаві плани. Які саме – читайте у матеріалі.

– Ми задумали заклад, у який хочеться приходити, запрошувати знайомих, насолоджуватися стравами. Назва Friends-cafe говорить сама за себе. Це кафе для друзів і приємного проведення часу. Та якщо ви звикли все робити на ходу, вирушаєте за місто і не встигли перекусити, під’їжджайте і замовляйте перекус у дорогу. Повернулися з роботи, а готувати лінь, ми знову у нагоді – телефонуйте, і ми доставимо вам страви додому. Голодними не залишимо нікого, – розповідає співвласниця кафе Руслана Шоля.

Заклад відкрився на розі вулиць Підгірної і Берчені. Стоячи на світлофорі, якщо прямуєте у бік Собранецької, ви неодмінно мали помітити праворуч яскраву привабливу вивіску і панорамні вікна Friends-cafe. З того ж боку розташований і в’їзд friendsdrive.

Тут для людей за кермом пропонують страви із фаст-фуд-меню: бургери, гамбургери, сендвічі, лаваші, хот-доги, картоплю-фрі та напої. Розроблені страви у м’ясній, рибній та вегетаріанській варіаціях. Різноманітні авторські соуси і паніровки додають індивідуальності звичним класичним стравам. Неодмінно скуштуйте курячі стріпси у рисових сухарях.

Чекати на таке замовлення 5-10 хв.

Окрім friendsdrive, діє доставка по місту. При замовленні від 250 грн. – доставка безкоштовна.

Вас неодмінно зацікавить загальне меню безпосередньо в кафе та на терасі. Велика кількість салатів, супи – сирний, курячий, грибний, шпинатний на кокосовому молоці, гарніри, рибні страви, морепродукти, багети, паста, лаваші, млинці, десерти, кава та коктейлі.

– Меню розроблялося згідно з уподобаннями наших гостей, які полюблять італійську, угорську, європейську кухні з американським акцентом. Хотілося, аби все робилося швидко і мало незвичні нотки. Наша фішка – суп на основі кокосового молока та імбиру, а фломбуємо це все на основі білого сухого вина, – каже бренд-шеф закладу Михайло Купець.

Класичні рецепти у Friends-café інтерпретуються за новими сучасними тенденціями. Все готується «з-під ножа» та з найсвіжіших локальних продуктів. Особливу прихильність відвідувачів вже завоювали рибні та м’ясні салати на основі лаймових фрешів.

Ціни у закладі – демократичні. Середній чек одного повноцінного комплексного замовлення становить 200-300 грн.

– У нас багато планів щодо розвитку кафе. Але то надалі. Наразі відпрацьовуємо швидкість подачі та постійно вдосконалюємо меню. Головний акцент у цьому проєкті зроблено на смачній і красивій їжі. Однак у подальшому є ідея щодо влаштування розважальних програм і навіть вечірнього кінотеатру просто неба, – ділиться співвласниця закладу Моріка Поп.

Friends-café запрошує на смачні ситні перекуси та повноцінні сніданки, обіди та вечері. Зала відкрита щодня, з 8.00 по 23.00.

Friendsdrive працює нон-стоп. Заїжджайте та смакуйте!

Адреса Friends-café: Ужгород, вул. Берчені, 2.

Телефон для замовлення: 095 850 50 40.

Партнерська публікація

Фото: Карл Смутко