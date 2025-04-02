Чому варто їхати в Ужгород?

Ужгород — це найменший обласний центр України. Його особливість у невеликих деталях: старих будівлях, річці, затишних кав’ярнях та атмосфері спокою. Це місто для тих, хто любить відкривати нове, неспішно гуляти, фіксувати атмосферу — і просто кайфувати. Якщо ти тут уперше — цей туристичний гід Ужгородом твій must-have.

Як дістатися до Ужгорода

З Києва

Найзручніший спосіб — потягом. Поїздка займає близько 12 годин, але якщо обрати нічний рейс — зможеш прокинутися вже в місті. Купити квитки можна заздалегідь на сайті Укрзалізниці. Поїзди прибувають на центральний вокзал, що розташований недалеко від центру.

Зі Львова

Зі Львова до Ужгорода курсують денні та нічні потяги. Дорога займає приблизно 5 годин. Це хороший варіант, якщо плануєш подорож заходом України: комфортно, недорого і з мальовничими краєвидами з вікна. Квитки тут.

З Європи

Зі Словаччини, Угорщини та Чехії до Ужгорода можна доїхати кількома способами:

H2O трансфер — зручний варіант для тих, хто прилітає до Кошице чи Будапешта. Курсує щодня, можна замовити заздалегідь на сайті .

YOUR TRANSFER — приватна компанія, яка організовує трансфери з європейських міст. Деталі тут.

Leo Express — міжнародний автобус, що сполучає Чехію, Словаччину, Угорщину та Україну. Зручні рейси та сучасні автобуси: перевір розклад .

FlixBus — європейська автобусна компанія з доступними цінами та зручними рейсами до Ужгорода. Забронювати квиток .

Укрзалізниця — міжнародні потяги з прикордонних міст (Чоп, Мукачево), звідки легко дістатися до Ужгорода.



Автомобілем

Якщо подорожуєш на авто — Закарпаття зустріне тебе гірськими серпантинами та чудовими краєвидами. Ужгород має обмежену кількість паркомісць у центрі, але:

Платне паркування працює через систему Smart Uzhhorod (додаток у Google Play та App Store ).

Інтерактивну мапу паркомісць шукай тут .

Ціна — 25 грн/год у робочі дні з 8:00 до 19:00. У вихідні — безкоштовно.

Міський транспорт

По приїзду в місто зручно користуватись громадським транспортом. На сайті eway.in.ua можна перевірити маршрути автобусів у реальному часі.

Де зупинитися в Ужгороді

Ужгород пропонує різноманітні варіанти розміщення — від сучасних готелів до затишних апартаментів. Ось декілька рекомендованих місць для вашого перебування:

Готель “Old CONTINENT”

Цей 4-зірковий готель розташований у самому серці Ужгорода, пропонує 30 елегантних номерів. Гості можуть насолодитися авторською кухнею в ресторані готелю.

Emigrand Art Hotel

Готель у стилі поп-арт, натхненний Нью-Йорком 50–60-х років. Номери з яскравим дизайном. Зручне розташування неподалік історичного центру та набережної.

Готель “White Hills”

Сучасний готель з панорамними вікнами, СПА-комплексом (сауна, джакузі, критий басейн) та рестораном на даху з виглядом на місто. Є власний тенісний корт та тренажерна зала.

Готель “Nicole”

Зручно розташований у центрі. Гості відзначають просторі кімнати, смачні сніданки та дружній персонал. Ідеальний для туристів, які хочуть бути в самому серці подій.

Апартель

Модернові апартаменти з усіма зручностями для коротко- або довготривалого проживання. Затишні, зі зручною локацією та порковкою.

Садиба Дача

Невеличкий готельний комплекс неподалік Ужгорода. Готельні номери, окремі автентичні хатинки, ресторан, спа комплекс, чан, лазня, відкритий літній басейн. dacha.uz.ua

Хостел “Валіза”

Бюджетний варіант у центрі міста. Пропонує комфортне розміщення, Wi-Fi, акуратні номери та кухню. Підійде для мандрівників із рюкзаками або невеликих груп.

Хостел “Panorama”

Сучасний хостел з кондиціонером, Wi-Fi та приватною парковкою. Гості відзначають чистоту, затишок та гостинну атмосферу.

Що подивитися

Ужгород — місто компактне й затишне, утім у ньому вирує культурне й мистецьке життя. Тут на кількох вулицях можна побачити залишки Австро-Угорщини, розквіт міжвоєнного модернізму та свіжі ініціативи незалежної України. Мандрівникам варто приділити увагу театру, музеям і галереям, а також дозволити собі просто поблукати вузькими вуличками старого центру, де сама атмосфера — вже частина культурного досвіду.

Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв

Центральна театральна сцена області. В репертуарі — сучасна та класична драматургія. Знаходиться в самому центрі Ужгорода.

Закарпатська обласна філармонія

Концертний зал філармонії розміщений у колишній синагозі на березі річки Уж. Тут відбуваються концерти класичної музики, органні вечори, виступи симфонічного оркестру.

Ботанічний сад УжНУ

Розташований на вулиці Ольбрахта, ботсад відкритий з 8:00 до 17:00. В колекції понад 5 тисяч видів рослин з усього світу. Затишне місце для неспішних прогулянок. Вхід для дорослих — 100 грн, для дітей — 50 грн.

Ужгородський замок

Символ міста та одна з головних туристичних принад. У середині — експозиція Закарпатського краєзнавчого музею. Є оглядові майданчики та старовинні підземелля.

Скансен — Музей народної архітектури та побуту

На відкритому повітрі розташовані старовинні закарпатські хати, церкви та млини. Атмосферне місце, щоб відчути, як жилося у Карпатах кілька століть тому.

Художній музей ім. Й. Бокшая

Простора галерея з роботами закарпатських художників, зокрема Бокшая та Ерделі. Серед експонатів — живопис, графіка, скульптура.

Будинок-музей Федора Манайла

Музей у помешканні художника. Зберігає інтер’єр його майстерні, оригінальні роботи та архіви. Відкритий з вівторка по суботу, 9:00–17:00.

Будинок-музей Андрія Коцки

Схожий формат: будинок-художник-епоха. Велика колекція жіночих портретів, народного вбрання та пейзажів. Працює у вівторок – суботу з 10.00-17.00 , в неділю з 13.00-17.00.

Галерея “Войтович ART”

Сучасний артпростір у центрі Ужгорода. Тут відбуваються виставки сучасного мистецтва, резиденції та артподії.

Ресторани, кав’ярні та бари Ужгорода

Ужгород — це про смаки. Тут знайдеш каву, яку обсмажують на місці, авторські коктейлі, вуличну їжу та витончену італійську кухню. Цей розділ для тих, хто мандрує через гастровраження.

Byron

Затишна кав’ярня в історичному центрі з виглядом на стару римо-католицьку церкву. Тут варять один із найкращих V60 в місті та подають ніжні десерти.

Riverside

Найкращі сніданки, спешелті-кава, своя обсмажка, класика й експерименти. Мінімалістичний інтер’єр, тиха атмосфера й добірна музика.

EatMe

Кав’ярня і ресторан з лаконічним дизайном, якісною кавою та неймовірними французькими вафлями. Улюблене місце для ранкових зустрічей.

Holy Pizza

Окрім смачної піци, заклад пропонує сніданки, основні страви, суші, сендвічі. Є доставка по місту.

Малий Уж

Ресторан у центрі міста з гарним краєвидом на вулиці Корзо та Волошина. Велике меню, гарні ціни та смачна кухня.

Holy Cafe

Світле й фотогенічне кафе з десертами, пастелями і домашнім затишком. Ідеальне місце для побачення або роботи з ноутбуком.

Folks Patisserie & Folks Trattoria

Два формати в одному просторі: французька пекарня з круасанами — і маленька італійська тратторія з пастою та вином.

Твоя Італія

Атмосферний ресторан з домашніми італійськими стравами, пастою дня та музикою наживо у вихідні.

Твій Бургер

Соковиті бургери, картопляні вафлі, домашні лимонади. Стрітфуд, який не соромно взяти на побачення.

Plan B

Гастробар з кухнею без правил, коктейлями з димом і ламповим настроєм. Часто бувають діджей-сети. instagram.com/plan.b.gastrobar

YeahNot

Бар, де Uzh City змішався з Brooklyn. Інтер’єр — індустріальний, коктейлі — сміливі, музика — глибока.

PubHouse

Паб зі справжнім закарпатським настроєм: багато дерева, місцеве пиво, гуляш і прямі трансляції футболу.

Shtefanyo V&V

Місце для десертних гурманів. Тут подають цукерки ручної роботи, класичні європейські десерти та каву в порцеляні.

PassiЖу

Кав’ярня з великими вітринами, дерев’яними акцентами та європейськими десертами. Тут хочеться зависнути з книжкою.

Amster

Кафе для сніданку або легкого обіду. Є варіанти здорової їжі та їжа на виніс. Готується на аерогрилі.

Пой Сюди

Заміський ресторан у селі Оноківці. Святкові вечори, музика наживо та закарпатська щедрість у меню.

Шопінг в Ужгороді

Якщо хочеш не просто магнітик, а щось справді цікаве з Ужгорода — тобі сюди. У місті діють локальні бренди одягу, ювелірні студії, магазини косметики, кераміки та гастросувенірки.

Shpalta

Ужгородський бренд хусток, який поєднує традиції та сучасну естетику, переосмислює роль хустки як елементу жіночого стилю. Кожна хустка — це не просто аксесуар, а символ самовираження й зв’язку з культурним корінням.

Lebet

Місцевий бренд посуду та аксесуарів, натхненний формою, природою й тактильними матеріалами. Створює речі для людей, що цінують вишуканість.

Kochut

Ювелірна студія, відома далеко за межами Ужгорода й України. Кожен виріб — як мініатюрна скульптура.

Amelie

Натуральна косметика місцевого виробництва: бальзами, скраби, креми. Подарункові бокси, симпатична упаковка і якісний склад.

Crafts

Крамниця, де зібрані крафтові вироби локальних майстрів зі всього Закарпаття.

Muse Travel (у приміщенні Crafts)

Сувенірна міні-крамниця з товарами про Ужгород. Мапи, листівки, ігри, кружки, скетчбуки, пазли й наліпки.

Арт-простір “Ліс”

Тут можна знайти предмети ручної роботи, постери, ілюстрації, книжки та прикраси. Часто влаштовують виставки та маркетики.

Пряно

Магазин спецій, чаїв, кави та кулінарних інгредієнтів з усього світу. Все виглядає красиво й пахне так, що хочеться зготувати щось нове.

Зелений базар

Класичний міський ринок. Тут купують зелень, мед, сири, гриби, ковбаски й сезонні фрукти та овочі. А ще — можна поторгуватись і послухати справжню закарпатську говірку.

Chichka

Тут зібрані традиційні вироби ручної роботи місцевих ремісників, які чудово вписуються в наше теперішнє життя та повсякчас нагадують про те, хто ми і звідки.

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Діана Тищенко та Віктор Опаленик, Varosh

Фото: Станіслав Гребенець

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