Що побачити в Ужгороді, куди завітати, до яких спеціалістів звертатися. Поради від видання Varosh

У цьому матеріалі розповімо про фахівців, до яких варто звертатися в Ужгороді. Це люди, з якими ми співпрацювали і співпрацюємо, відтак довіряємо і ділимося рекомендаціями. Також напишемо про місця, простори, послуги. Цією публікацією ми також хочемо підтримати місцевий бізнес.

А ще ми переконані, що маючи цей список, ви швидше пізнаєте місто.

Медицина

Рекомендуємо, до прикладу, ужгородську клініку Асклепій та її лікарів.

Клініка Дбаю.

Клініка Dr Podolska.

Стоматологія

Стоматологічна клініка Естет. І ось наша історія про її засновників.

Ще три тексти від лікарів-стоматологів:

Про дитячу стоматологію:

Серія публікацій про послуги НАТАДЕНТ:

Косметика

Підтримуємо місцеві бренди, які займаються якісною косметикою.

І навіть створюють її самотужки.

Творчі простори

Варто завітати до творчих майстерень, де познайомитеся з місцевими митцями і зможете придбати собі щось за бажанням.

Майстерня Андрія та Олесі Возницьких:

Шоурум братів Кочутів:

Про затишний і небанальний салон:

За Ужгородом, у санаторному комплексі Деренівська Купіль, є галерея з виробами місцевих митців:

Прогулянки

Запрошуємо на відеоекскурсію історичною частиною міста:

Прогуляйтеся чеським Ужгородом з аудіогідом у навушниках:

Ось ще пʼять екскурсій для вашого телефону:

Неймовірний дендропарк розташувався за Ужгородом:

Локальні гастрономічні традиції

Коли буде змога й нагода, то варто відчути смак Ужгорода.

Ось Едгар Петі знається на тонкощах нашої кухні:

Валентин Штефаньо створив торт Ужгород:

Щодо кави, то ви ж знаєте, що саме Ужгород є кавовою столицею України? Ось хлопці й дівчата розвивають ідею ужгородської кави specialty.

І організували міські змагання з обсмаження кави на сковорідках.

Якщо хочете незвичного чаю, то скуштуєте тут:

Евеліна Гурницька, Varosh