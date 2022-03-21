Що побачити в Ужгороді, куди завітати, до яких спеціалістів звертатися. Поради від видання Varosh

У цьому матеріалі розповімо про фахівців, до яких варто звертатися в Ужгороді. Це люди, з якими ми співпрацювали і співпрацюємо, відтак довіряємо і ділимося рекомендаціями. Також напишемо про місця, простори, послуги. Цією публікацією ми також хочемо підтримати місцевий бізнес.
А ще ми переконані, що маючи цей список, ви швидше пізнаєте місто.
Рекомендуємо, до прикладу, ужгородську клініку Асклепій та її лікарів.
Клініка Дбаю.
Клініка Dr Podolska.
Стоматологічна клініка Естет. І ось наша історія про її засновників.
Ще три тексти від лікарів-стоматологів:
Про дитячу стоматологію:
Серія публікацій про послуги НАТАДЕНТ:
Підтримуємо місцеві бренди, які займаються якісною косметикою.
І навіть створюють її самотужки.
Варто завітати до творчих майстерень, де познайомитеся з місцевими митцями і зможете придбати собі щось за бажанням.
Майстерня Андрія та Олесі Возницьких:
Шоурум братів Кочутів:
Про затишний і небанальний салон:
За Ужгородом, у санаторному комплексі Деренівська Купіль, є галерея з виробами місцевих митців:
Запрошуємо на відеоекскурсію історичною частиною міста:
Прогуляйтеся чеським Ужгородом з аудіогідом у навушниках:
Ось ще пʼять екскурсій для вашого телефону:
Неймовірний дендропарк розташувався за Ужгородом:
Коли буде змога й нагода, то варто відчути смак Ужгорода.
Ось Едгар Петі знається на тонкощах нашої кухні:
Валентин Штефаньо створив торт Ужгород:
Щодо кави, то ви ж знаєте, що саме Ужгород є кавовою столицею України? Ось хлопці й дівчата розвивають ідею ужгородської кави specialty.
І організували міські змагання з обсмаження кави на сковорідках.
Якщо хочете незвичного чаю, то скуштуєте тут:
Евеліна Гурницька, Varosh