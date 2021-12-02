Ще цікавіше батькам і дітям: У замку “Паланок” створили ігрову й цифрову сучасну експозицію

Нещодавно в мукачівському замку “Паланок” відкрилася нова зала – сучасна, інтерактивна та діджіталізована, комфортна. Цікава дорослим і дітям, адже тут можна пізнавати нове крізь гру та цифровий контент. Йдеться про експозицію “Хроніки замку “Паланок”, яка в модерному форматі розповідає про історію фортеці.

З’явилася і Замкова сторожа, про яку ми розповідали в цьому матеріалі:

Маршрут

Дизайнерську концепцію розробив Володимир Цапук, архітектор-дизайнер із Луцька. Він якраз має досвід оформлення музеїв у Польщі.

«Для мене цей проєкт був відкриттям і замку, і Мукачева взагалі. І для мене ці всі свіжі враження і були моїм дослідженням. Я відкрив дуже позитивних людей, дуже відкриту атмосферу: сонячну – емоційно і сонячну – природно. І хотів ось цю енергію перенести в цю експозицію, щоб коли ви приходите сюди – не було відстані між вами і музеєм, а щоб музей вас запрошував. От як мене запросили сюди, так я хотів, щоби музей запрошував кожного з нас. Тому експозиція – емоційна».

Спершу проходимо крізь залу, де є 3D моделі Паланку за різних періодів історії. Далі потрапляємо в ігровий простір, який візуально, тактильно, крізь гру, а також відеоконтент оповідає історію замку.

Володимир мовить, що історичні стіни замку, харизматичні такі, і стали основним експонатом, від цієї ідеї генерувалися всі наступні. Як-от теракотова “лінія часу” крізь всю виставку, підсвітка на стінах для контрасту…

«Ця теракотова лінія об’єднує весь простір і це є наша “лінія часу”, на якій ми розкриваємо кілька ключових етапів в історії замку».

Перша зупинка – тут можна спробувати “збудувати замок”, самостійно скласти арку.

«Одна з інтерактивних зон – це “будівництво замку”. І щоби це не було “просто історією”, а щоби ви могли доторкнутися до неї, через власний досвід подивитися, як зодчі створювали ці стіни, склепіння».

Друга зупинка – це “оборона замку”, адже Паланок був фортифікаційною спорудою. Тут теж можете скласти свою конструкцію – як оборонявся замок у середньовіччі.

Наступна локація – навпаки – облога замку.

«Ви можете імпровізовано збудувати замок і спробувати взяти його штурмом, постріляти з гармати».

А ще тут виділили стіну для писання крейдою. А все тому, що дуже часто туристи полюбляють щось писати чи дряпати на стінах музеїв на згадку. І ось ця стіна – раціональний аналог, тепер тут можна малювати.

Завершується хронологічна лінія ХХІ століттям, відтак цифровим монітором, який із допомогою нових медіа, діджітал-контенту відкриває історію замку, її глибину.

Загалом ідея полягала не в зонуванні приміщення, а в створенні єдиного простору, де кожен гість стає учасником експозиції, адже всього можна торкнутися, бавитися, будувати, клікати на екрані, писати на стіні.

Задум у тому, за словами дизайнера, аби візит залишав післясмак, а також емоції в душі й серці.

Важливо, що зала є комфортною, адже облаштована пуфами, сходами з подушками, аби зручно вмоститися і з релаксом переглядати ролики на великому екрані.

Три екрани

Олександр Шершун, історик і туризмознавець, каже, що нову виставку можна відвідувати як із екскурсоводом, так і самостійно. Проте наразі ефективніше все побачити з екскурсоводом. Річ у тім, що загалом є три монітори: двома сенсорними екранами туристи можуть користуватися самостійно, а третій керується з планшета, який надається гіду.

На моніторах ви знайдете історію простими словами, а терміни мають окремі роз’яснення. Цифровий контент постійно оновлюватиметься, структуруватиметься.

Ідея

Експозицію створено у співпраці проєктів “Смарт Музей – сучасні форми представлення культурної спадщини” за фінансової підтримки ЄС, та проєкту “Хроніки замку Паланок” за підтримки Українського культурного фонду.

Михайло Белеканич, директор Мукачівського історичного музею: Головна ідея експозиції – показати історію замку в інтерактивному та цікавому форматі через цифрові елементи, а також представлення smart-контенту на touch screen моніторах, відображення головних подій та постатей замку.

Євгеній Лукша, голова правління Асоціації проєктних менеджерів “Ядро”: Важливим є усвідомлення того факту, що Мукачівський історичний музей розвивається, набуває нових форм, стає сучасним, завжди з’являються нові експозиції. І дуже мене тішить, що наша співпраця Асоціації проєктних менеджерів “Ядро” і Мукачівського історичного музею, яка вже триває близько десяти років, поглиблюється. І ми ще маємо в рукаві кілька козирів, із якими будемо вас знайомити протягом наступного року і до кінця цього, сподіваюся.

Ксенія Охотнік, координаторка проєкту “Смарт Музей”: Основна ідея була в тому, що коли дорослі приходять із дітьми, то тут можна повністю побачити історію мукачівського замку, “пощупати” її, погратися, торкнутися її.

Евеліна Гурницька, Varosh