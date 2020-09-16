Претендент на чергове диво світу: в Будапешті відкрили парк з висячими садами (ФОТО, ВІДЕО)

У Будапешті відкрили незвичайний міський парк “Вітряні ворота” – з висячими садами та сонячними деревами. Під парком побудований підземний гараж для 500 авто, що значно пом’якшить проблеми з паркуванням в районі.

Новий парк розташований у 2-му районі Будапешта. Тут висадили 355 заздалегідь вирощених дерев, створили водойму площею 700 квадратних футів, де ростуть водні рослини. Дерева та чагарники – ендемічні та дуже добре переносять міський клімат. А це декоративні вишні, а також дуби, сосни, яблука, берези та граби. У парку висадили 50 000 багаторічних рослин, декоративних трав, кущів та понад 40 000 цибулинних рослин.

Усі шляхи в парку ведуть до трьох грибоподібних споруд із сонячними панелями на вершинах, створюючи просторе місце для зустрічей.

Дизайнери також побудували великий підвісний сад – величезний сталевий каркас, густо вкритий рослинами, який прикриває бік торгового центру. Усі охочі можуть піднятися сюди панорамним ліфтом, а звідти відкривається чудовий вид на бульвар Маргіт, замок і пагорби Буди.

Це найбільший висячий сад у Центральній Європі. Його площа – 4000 квадратних метрів.

“Вітряні ворота” (Széllkapu) – це нова концепція будівництва міських парків. Він створений не просто для відпочинку, а для цілковитої релаксації у гармонії з навколишнім світом та природою.

Парк є частиною масштабного проєкту “Millenaris”. Ціна такого дива – 18,6 млрд форинтів, кошти виділив уряд Угорщини.

Varosh, за матеріалами відкритих джерел