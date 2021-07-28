Ужанська долина – одне з унікальних і неповторних місць Закарпаття, що простягається від Ужоцького перевалу до обласного центру вздовж живописної річки Уж. Це край прадавніх лісів, історичних та інженерних пам’яток, колоритних сіл, гастрономічних шедеврів, культурних традицій.

Аби показати цей благодатний регіон світу і запросити сюди туристів, ГО “Щасливі діти”, за підтримки Українського культурного фонду, створили проєкт “Пізнай Ужанську долину”. Повна і офіційна його назва – «Промоція історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерств та створення спільних продуктів». І дійсно, проєкт об’єднав не тільки екскурсоводів, а й науковців-істориків, туризмознавців, представників територіальних громад, підприємців, що спеціалізуються на виготовленні локальної продукції.

Пізнавати Ужанську долину можна починати відразу. Беріть дітей, друзів, колег по роботі, приїжджайте на авто чи велосипеді і мандруйте Закарпаттям. Маршрути з аудіогідами у вільному доступі вже розміщені на платформі міжнародного мобільного додатку izi.travel.

Наші матеріали про Ужанську долину:

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