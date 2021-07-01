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Mini Academy: як працює простір розвитку та навчання для дітей в Хусті

1 Липня 2021 2

Всебічна сучасна програма навчання, садочок повного дня, регулярні заняття в студії раннього розвитку, LEGO education, шахи, робототехніка, fly-йога і звісно – малюк в центрі процесу. Це все вдалося впровадити в освітньому закладу Mini Academy в Хусті. Відкривалися не в найпростіші часи – на початку пандемії, тож за цей півторарічний період вже добре знаються на тому, що таке мобільність, вміння швидко реагувати на життєві обставини та виклики, а також як за будь-яких умов зробити навчання для дітей корисним, ефективним та цікавим. 

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– Що таке Mini Academy? Це і дитячий садочок, і заняття для розвитку, і літній табір. Ми об’єднали все в один зручний та натхненний простір для наших дітей. До відкриття садочка мене підштовхнула потреба. В Хусті не було закладу для розвитку та перебування дітей з такою цілісною та вибудованою концепцією. Тому мені захотілося дати можливість дітям нашого міста розвиватися та навчатися в такому середовищі. І своїм діткам у тому числі. До прикладу, я марила тим, аби діти займалися шахами, але такої можливості не було. Завдяки Mini Academy вона з’явилася, – каже засновниця освітнього закладу Марина Лунченко.

Mini Academy – це 500 квадратний метрів вільного сучасного простору для дітей; міні групи до 12 осіб; закрита територія з власним дитячим майданчиком; 5-ти разове харчування та можливість індивідуального харчування; світлі, просторі класи; новітня техніка; ергономічні меблі, створені спеціально для дітей; різновікові групи дітей (від 1 року 4 місяців до 6 років).

– У нас наразі працює 5 груп, в кожній з яких не більше 10 дітей. З дітками працює вихователь та няня. На розвиваючі заняття запрошуємо вчителів зі шкіл. У нашому постійному штаті працює логопед, дефектолог, психолог та медсестра, яка щоранку оглядає дітей, – каже Марина. 

Англійська мова у садочку, не залежно від групи, проходить кожного дня. Батькам також подобається можливість індивідуального графіку – відвідування по пів дня або кілька тижнів на місяць. Є такі діти, які ходять і в державний садок, і в Mini Academy. 

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– Кожна з наших студій сама по собі дуже продуктивна, але хочу відмітити, що вони загалом дають дуже добрий результат та круто розвивають дитину. Англійська мова, шахи, робототехніка, LEGO, студія спорту, арт-студія, флай-йога – не дарма кажуть, що саме всебічний розвиток дає потужний результат. Тоді дитина в старшому віці буде краще орієнтуватися в світі та соціумі і їй легше буде знайти себе, – переконані у Mini Academy.

Влітку в садочку тематична програма – більш активна, творча – з конкурсами, шоу-програмами. На заняття ходять і діти 6-8 років, які мають формат табору. Для них є окрема група. 

Минулоріч вперше зробили літні табори для підлітків. Програма проходить в різних локаціях міста, де фахівці з вузьких галузей дають дітям практичні знання – з психології, кулінарії, блогерства. 

– Для підлітків ми зробили велику частину програми на базі V&P, бо їм вже в садочку не так цікаво, а тут вони можуть відчути себе дорослішими, кориснішими, – каже Марина. 

Бути першими не просто, адже у суспільства завжди виникає питання: що це; для чого це мені; а чи справді в цьому є потреба. 

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– Міні академія – це ковток свіжого повітря в нашому місті, бо для дітей було дуже мало активностей. Тому ми сподіваємся, що це створить певне середовище батьків і дітей, які будуть розуміти, наскільки для дитини важливий розвиток. Батьки питають: навіщо моїй дитині ходити на шахи вона ж не гратиме на професійному рівні, коли виросте. Але ми пояснюємо, що не обов’язково грати в шахи для того, аби стати професійним шахістом. Ці заняття розвивають мислення, логіку, планування, вчать роботі в команді, стратегічному мисленню. Це те, що потрібно людині у повсякденному житті та в будь-якій майбутній професії, – вважають у Mini Academy.

Найбільше надихає засновників – те, що результат їхньої роботи вже можна побачити. Діти – щасливі, розвинені, талановиті та енергійні, грамотно взаємодіють зі світом. Батьки – спокійні та вмотивовані і відзначають, що діти стають більш самостійними, дорослими та розважливими. 

Контакти: 

Varosh 

На правах реклами

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# Mini Academy # садочок # Хуст

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