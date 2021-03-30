Хлібний майбутнього. Як Роман Дік розвиває хлібну нішу в Ужгороді

У центрі Ужгорода, на місці колишньої аптеки “Жива вода”, постала реконструйована сучасна будівля. Смілива в дизайнерських рішеннях. Епатажна в лаконічності. Масивна й витончена водночас. Амбіційна за площею і планами. Про що думаєте, коли бачите цей екстравагантний простір? Це направду хлібний майбутнього – Пекарня Дік.

Спільно із засновником Романом Діком розповідаємо історію про бренд “Пекарня Дік”, з якого в Ужгороді сформувалася нова культура хліба, змінився формат хлібних закладів, у місті викристалізувалася ця гастрономічна ніша. І далі – винятково вперед.

Передісторія

Усе почалося у 1998 році. Із сімейної мініпекарні, маленької команди і двох видів хліба. Коли власник був водночас керівником, тістомісом, бухгалтером та водієм. Юрій Дік, батько Романа Діка, започаткував цю справу, а син трансформував, розвинув та повсякчас виводить на новий рівень. Сьогодні маємо команду із 70 учасників, понад 100 позицій хліба, хлібобулочних виробів і тістечок, 2 цехи, 4 заклади в Ужгороді, а також ще один, який працює за франшизою. Продукція представлена як у фірмових крамницях, так і в супермаркетах, маленьких магазинах, кафетеріях, замовляють держустанови.

Роман творчо ставиться до свого бізнесу, відтак перевтілив шаблон “просто хліб” на нову ідею для Ужгорода. Йдеться про якість продукту на кожному етапі; сучасне виробництво; асортимент смаків, в яких поєдналися традиції із трендами; стильні й затишні хлібні крамниці; сервіс-настрій та, звісно, емоція в усіх процесах.

Продукт

Від двох видів хліба – до тридцяти, а разом із випічкою, тістечками, пряниками та іншими ласощами – це понад 100 позицій. Та річ не в кількості.

Добрий хліб – це безліч тонкощів:

натуральні, якісні складові;

злагоджений колектив на всіх етапах;

постійне оновлення обладнання та вдосконалення процесів виробництва;

автоматизація і сучасне програмне забезпечення;

своєчасна доставка продукції, “щойно з печі”;

атмосфера в місцях продажу;

професійний та позитивний сервіс.

Ідеологія пекарні – ретельність вибору всієї сировини. Йдеться не тільки про подальший смак і красу виробу, а й про користь. З якісним хлібом людина не шкодить своєму здоров’ю, відтак гарно почувається.

Правильний хліб – це увага до зерна, борошна і власне способу приготування. Наприклад, підготовка борошна передбачає складання, змішування, просіювання і магнітне очищення. Борошно просіюють на спеціальних машинах, на яких встановлюють магнітні вловлювачі. Просіювання запобігає потраплянню в тісто всіляких домішок. Також під час просіювання відбувається аерування часточок борошна, вони насичуються киснем.

Напрочуд важливий спосіб приготування. У Пекарні Дік переважно весь хліб та булочки створюють опарним способом, попри чималу тривалість процесу й потребу в додатковому людському ресурсі та устаткуванні. Тісто проходить двоступеневий процес бродіння, що поліпшує його властивості, сприяє нагромадженню більшої кількості речовин, які надають хлібу смаку та аромату. До речі, тісто набуває пластичності та смаку завдяки молочній кислоті, що в ньому накопичується. Тож виходить правильний текстурний буханець: з пористою м’якушкою і тонкою скоринкою.

Тут для всіх видів хліба використовують натуральні закваски. Закваска – це зброджені борошно і вода. Дуже схожий процес бродіння – при квашенні капусти й приготуванні кефіру або йогурту.

Пекарня Дік одна з перших в Ужгороді запровадила традицію хліба на власній заквасці без застосування промислових дріжджів. Ось хліби “Домашній”, “Гречаний” практично відразу стали візитівкою, адже для цієї лінійки створюється цільнозернове борошно на власному млині, що розташований поруч із пекарнею по вулиці Коритнянській. Причому не сучасний електронний, а дерев’яний, з кам’яними жорнами.

Цільнозернове борошно безумовно корисне. Адже в ньому залишаються всі частинки зерна, тож зберігається багато корисних речовин, ферментів. Саме з таким борошном ідеально робити “бездріжджовий” хліб.

Важлива і форма: в пекарні вперше в місті почали пакувати хліб у крафтові торбинки, а це екологічна й естетична перевага пластику.

Обладнання

Хліб майбутнього – це баланс людського ресурсу з модерним обладнанням.

Цехи оснащені сучасною технікою, актуальним програмним забезпеченням, багато процесів є автоматизованими, і це все поєднується із ручним виробництвом, кожен виріб – праця людини.

Пекарня працює цілодобово і зупиняється тричі на рік: на Новий рік, Різдво та Великдень. Хліб випікається безперервно, на день створюються кілька партій, які відразу з печі доставляються в магазини. Так, напрочуд важливе вчасне постачання, адже хліб – тендітний продукт. Його треба з любов’ю приготувати та чимдуж привезти, аби покупці куштували свіженький. Саме тому одне з нововведень – апарати для нарізання хліба безпосередньо в крамницях. Бо ж принципова різниця: кроїти в пекарні чи крамниці. Щоби буханець порізати, він має цілком охолонути, відтак його ріжуть, пакують і тоді доставляють. Якщо ж пристрої для нарізки є безпосередньо в закладах, то можна спекти хліб, привезти гарячим у місця продажу, а продавчиня відразу при покупцеві наріже й запакує. Завдяки такій ідеї, хліб із печі чимдуж прямує до закладів і, власне, до споживачів.

Люди

Безумовно, хліб твориться на передовому обладнанні, що постійно оновлюється, діють комп’ютерні системи, з якими чітко формується ланцюжок усіх процесів. Та попри технології не було би доброго хліба без відповідальної команди – на всіх етапах працюють віддані своїй роботі працівники. Від закупників сировини – до тістомісів, пекарів, водіїв, продавчинь, які є обличчям компанії, адже комунікують із покупцями. Тут згуртувався колектив із 70 осіб. Пекарня Дік – це підприємство про людей і для людей. Є й ті, які працюють тут від старту. До речі, вільних вакансій майже не буває.

Заклади

Бренд “Пекарня Дік” першим в області відкрив мережі хлібних-кав’ярень. У 2014 році в Ужгороді почали з’являтися хлібні крамниці нового формату.

Перший – по вулиці Коритнянській, 6 , власне, поруч із пекарнею.

, власне, поруч із пекарнею. Далі – на Минайській, 18Г ,

, на Белінського, 13Б , (перейменування – вул. Вілмоша Ковача),

, (перейменування – вул. Вілмоша Ковача), на Легоцького, 33А (за франшизою).

(за франшизою). І ось нещодавно – в центрі Ужгорода, по вулиці Яроцькій, 1/55 (біля Хімічного факультету УжНУ).

Досі люди з різних куточків міста їздили по хліб саме на Коритнянську, а тепер їхній улюблений хліб – безпосередньо в центрі.

Роман трансформував культуру хліба в Ужгороді та ідею хлібних крамниць. Відкрилися затишні простори, де можна не тільки придбати хліб, випічку, тістечка, а й скуштувати на місці – з кавою, чаєм та іншими напоями. Так зміксувалися концепції пекарні та кав’ярні-кондитерської. Увага приділяється тонкощам: корпоративні кольори в інтер’єрі та у формі працівниць, тематичний декор, сезонні рішення в оформленні, емоція в атмосфері, в обслуговуванні. І, звісно, якість, смак та візуальність виробів.

Хороший хліб неодмінно має бути в настроєвому місці, де цінуєш мить, ось той slow living. Роман Дік започаткував свіжу хвилю в розвитку хлібної індустрії в Ужгороді.

Хлібний майбутнього

Маленькі магазинчики розвиваються, аби завжди бути в актуальному тренді: вони зберігатимуть свою концепцію, проте змінюватимуться зовні. А новий хлібний в центрі Ужгорода, в антуражі історії, у жвавому ритмі міста – це новий етап у розвитку підприємства. Та що там, у розвитку локальної гастрономії. Заклад драйвує за змістом та формою. Нестандартні лінії і водночас чітка геометрія, яскравість поруч зі стриманістю чорного, сірого, білого. Наскрізь панорамний простір, відтак багато денного світла з невагомими акцентами штучного. Гармонійно поєдналися вишуканість, витонченість, лаконізм. І це в хлібному супермаркеті-кав’ярні.

Дизайн – спільний мозковий штурм Романа з дружиною Беатрисою та дизайнером Славою Семеном.

Наразі бачимо перший поверх, проте незабаром втіляться вау-рішення в усьому приміщенні.

P.S.

Пекарня Дік демонструє, що хліб – це не повсякденність. А креатив, історія, майбутнє. Це нетривіальне бачення немов рутинного, а насправді – головного продукту на нашому столі. Добрий хліб – не масовий. Як каже Роман, його головна ціль – надати якість, емоцію та завжди більше, ніж очікує покупець.

Нещодавно у хлібного з’явився офіційний сайт https://dikbakery.com/. Тепер у своєму смартфоні побачите вибір, опис кожного продукту, його склад, вагу, ціну.

сайт,

фейсбук,

інстаграм,

телефон : +380312661525.

: +380312661525. адреси всіх закладів: Ужгород, вул. Коритнянська, 6; вул. Бєлінського, 13Б; вул.Минайська, 18г; вул. Яроцька, 1/55.

Партнерська публікація

Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко