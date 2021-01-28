ELERON: компанія про якісне пальне та соціальну відповідальність

Більше 5 років компанія «ELERON» займається імпортом і продажем на Закарпатті угорського пального марки «MOL». Засновниками АЗС є двоє ужгородців – Василь Сентімрей та Михайло Попович. Ще на старті створення бренду пріоритетами було визначено 3 ключові складові: якість продукту, постійне удосконалення роботи з надання послуг та корпоративна соціальна відповідальність.

Сьогодні «ELERON» – це не тільки АЗС, де можна заправити автомобіль, не турбуючись про справність двигуна. Це потужний внесок у розвиток регіону: великий сучасний мототрек в Ужгороді, вагомі всеукраїнські спортивні змагання, яскраві події, благодійні заходи.

«ELERON» – енергія твого духу. І це не тільки про паливо. Слоган компанії цілком відповідає її філософії та життєвим принципам.

АЗС «ELERON»

Центральний офіс компанії «ELERON». Зранку до вечора тут не змовкають телефони. Приймаються замовлення, укладаються угоди, прокладаються маршрути вантажним автомобілям, забезпечується безперебійна робота АЗС, будуються нові об’єкти.

А розпочалася ця історія з оренди однієї бочки.

– Співвласники компанії Василь Сентімрей та Михайло Попович мають свої логістичні компанії, займаються міжнародними вантажними перевезеннями, – розповідає менеджер з маркетингу Артем Топчанюк. – У 2016 році вони почали завозити для себе і друзів угорське паливо відомого європейського виробника «MOL», яке було значно кращим, ніж те, що пропонувалося на закарпатському ринку того часу. Кількість клієнтів швидко збільшувалася і оренди однієї точки виявилося замало. Хлопці поговорили з директором заправки і викупили її. Заправлятися угорським пальним виявилося дешевше, ніж в Угорщині за рахунок акцизу. Все легально і відкрито. Підтяглися люди, почала облаштовуватися заправка, виникло питання про розширення.

Сьогодні компанія «ELERON» налічує 5 автозаправних станцій: 4 на Закарпатті, одна – у Львівській області. У планах – ріст і розвиток. Тільки у 2021 році на Закарпатті відкриється мінімум 3 нових АЗС.

Конкурентна перевага «Елерону» на ринку – це якість. Окрім пального угорської марки «MOL», компанія реалізовує мастила цього бренду та суміжні авто-продукти. Тут цінують і поважають клієнтів. Якщо ви обслуговуєтеся на «Елероні», вас зустрічають, як найближчого друга. А до 11.00 на автозаправці, що знаходиться в Ужгороді по вул. Проектній, 11, ще й безкоштовно пригостять запашною закарпатською кавою.

Соціальні проєкти

У компанії «ELERON» дбають не тільки про розбудову власного бізнесу, а й розвиток інфраструктури міста, пропаганду здорового способу життя, організацію спортивних та благодійних заходів, сімейних подій.

– Якщо ти живеш і працюєш у своєму регіоні, то не можеш залишатися осторонь того, що тебе оточує, – вирішили засновники «Елерону» і розпочали потужну соціальну ініціативу, що наповнила життя Ужгорода масштабними яскравими заходами. Відтак, купуючи пальне на АЗС, кожен клієнт робить внесок у добрі патріотичні справи та робить свій край кращим.

МХ Club «ELERON»

Якось, особисто захопившись мотоциклетним кросом, Василь Сентімрей та Михайло Попович подумали про відновлення в Ужгороді давних традицій, пов’язаних із цим видом спорту. Вирішили – зробили! Колишній міський клуб «Загор-крос» переформатували й оновили.

Це виключно приватна ініціатива. На території площею 13 га власним коштом підприємці збудували трасу протяжністю 1800 м, трампліни, налагодили навколишню інфраструктуру, встановили новітню система поливу. Сьогодні це один із найсучасніших в Україні мототретків, який може приймати міжнародні змагання високого рівня.

У 2020-му році відбулася презентація клубу під назвою МХ Club «ELERON». До нього ввійшли професійні мотогонщики та аматори. Тренувати спортсменів запросили з Луцька багаторазового українського чемпіона та переможця міжнародних змагань Юрія Буренка.

За короткий час на базі клубу відбулося ряд знакових змагань з мотокросу обласного, всеукраїнського та навіть міжнародного рівня за участі великої кількості спортсменів. Серед них: Кубок Закарпаття та Кубок пам’яті заслуженого тренера України Степана Газуди, 2-й етап Кубку області та України (Західний регіон). У червні цього року мототрек прийматиме чемпіонат України з мотокросу.

МХ Club «ELERON» виховав своїх чемпіонів і продовжує здобувати найвищі нагороди вдома та в інших містах України на найпрестижніших вітчизняних змаганнях. Останні з них: перше місце у Фіналі Кубку України 2020 року серед обласних команд (отримала команда Закарпатської області), перше місце у Кубку ГО Федерації мотоциклетного спорту України 2020 року серед аматорів та ветеранів («СК «Елерон»), третє місце у Фіналі Кубку України 2020 року серед клубних команд («СК «Елерон»).

Eleron Friends’Day

Ужгороду бракує якісних культурних подій, де можна гарно провести час та розважитися, – часто нарікає місцева молодь. Компанія «ELERON» відреагувала на це зауваження та організувала для ужгородців міні-фестиваль Eleron Friends’Day. У програмі заходу відбулися показові виступи спортсменів на трамплінах мототреку, польоти на повітряній кулі, конкурси для дітей з аніматорами, гастро-фест з Csebi-Pogany Family, яскраві фотозони, фуд-корт із закарпатськими смаколиками та пивом, які ще довго згадували та обговорювали гості фестивалю.

Eleron Triathlon Club

Команда «Елерон» підтримує різні види спорту. Окрім мотокросу, це біг, плавання, гірські лижі, велосипедні гонки, аеробіка та важка атлетика. Кожен організований захід – яскрава знакова подія для міста і області.

Перевірити себе на витривалість змогли закарпатці на змаганнях із CrossFit у вересні 2020 року. В Ужгороді на березі річки відбулося яскраве спортивне шоу – відкритий кросфіт-челендж «Карпатська миля». 70 учасників виконували комплексно-атлетичні вправи, які складалися з окремих елементів, об’єднаних в одну милю (1,6 км). Залік із функціонального багатоборства (кросфіт) проходив окремо між чоловіками і жінками.

Представники СК «ЕLERON» та Eleron Triathlon Club яскраво заявили про себе на міжнародному рівні у триатлоні. В Туреччині на турнірі IRONMAN 70.3 ужгородець Станіслав Трофіл показав результат 4 години 34 хвилини, а Василь Сентімрей – 5 годин 22 хвилини. Передували цим змаганням тривалі тренування удома, естафетні гонки та участь у різноманітних марафонах в Україні.

Перший на Закарпатті заплив на відкритій воді відбувся у серпні 2020 року на базі спортивно-туристичного комплексу «Шамбала» у селі Оріховиця під Ужгородом. У дистанціях протяжністю 500 м і 1,5 км взяло участь близько сотні людей. Судили змагання судді національної категорії – Дана Муратова та Сергій Прокоп. Учасники і спостерігачі назвали подію «мега-івентом» та висловили припущення, що вона стане початком потужної спортивної традиції на Закарпатті.

Наприкінці 2020 року спільно з партнерами та спонсорами було організовано гірськолижне змагання для дітей – відкриту першість Закарпатської області «Eleron Baby Cup 20/21». Перший етап відбувся в грудні у селищі Поляна Свалявського району. Змагалися діти 4-12 років із різних регіонів України за Кубок Святого Миколая і кращого лижника серед дітей. Другий та третій етапи змагань проходили на початку 2021 року.

ГО «За активне життя»

Важливо розвивати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя, залучати молодь до активного дозвілля. Однак рівень розвитку суспільства характеризує і те, як воно ставиться до людей з інвалідністю. Створивши громадське об’єднання «За активне життя», «ELERON» протягнув руку допомоги дітям з вадами, спортсменам-візочникам, особам, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Спільно із Закарпатським обласним центром фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», компанія та спортивний клуб «ELERON» проводять акції на підтримку цієї категорії ужгородців. Дітям влаштовують емоційні зустрічі, дають можливість покататися на конях та квадроциклах, виконують заповітні бажання на свято Миколая та під Новий рік.

15 серпня 2020 року в Ужгороді відбувся благодійний забіг «Біжу за Давидика». Захід організували благодійна ініціатива «Твори добро, Бро» на чолі з Тамарою Готрою та ГО «За активне життя» аби допомогти зібрати гроші на операцію 2-річному Давиду Довганичу. У хлопчика діагностували пухлину головного мозку. Лікування коштувало 47 тисяч євро. До благодійного забігу доєдналися 244 учасники у 4-х дистанціях. За 3 години марафону вдалося зібрати 230 тисяч грн.

Зворушлива і щира благодійна акція «Листи Миколаю» відбулася на «Елероні» напередодні зимових свят. Співробітники АЗС встановили скриньку, до якої волонтери клали листи від дітей-інвалідів та з неблагополучних сімей. Таким чином було зібрано близько сотні листів з дитячими побажаннями отримати подарунок на Миколая. Кожен клієнт АЗС міг обрати листа і виконати мрію. Результати виявилися вражаючими, бо люди побачили паралельний світ поруч, у якому дитина потребує елементарного – іноді просто з’їсти бутерброд із ковбасою.

«У багатьох у ті дні щось перевернулося в голові. Ми стали іншими, ніж були до цього», – прокоментували організатори акції. Деякі її учасники взяли під постійну опіку дітей, з якими познайомилися завдяки листам.

Eleron Coworking Center

Знайомити закарпатців із відомими спортсменами, пропагувати різні види спорту, корисно та інформативно проводити час покликаний Eleron Coworking Center. Його влаштували в центральному офісі компанії. Гостями клубу вже були імениті чемпіони. Один із них – Олексій Сюткін, майстер спорту міжнародного класу з триатлону, член збірної України з 2008 до 2018 року, багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи 2013 і 2016 років. З перших вуст спортсмена присутні дізналися про те, як готуватись до бігу з триатлону, почули лайфхаки та практичні поради.

Плани

Енергія і завзяття команди «Елерону» б’ють через край, а тому планів на найближчий час немало. У проекції бізнесу – це відкриття нових АЗС та просування власних продуктів. Стосовно ж громадської діяльності, то на Ужгород чекає ціла низка спортивних та культурно-розважальних заходів. Окрім продовження започаткованих проєктів, це будуть нові ініціативи і не менш яскраві події. Наприклад, Відкритий чемпіонат України з велоспорту у березні-квітні 2021 року. Протягом 5 днів планується охопити максимальну кількість закарпатських доріг за участі 200 спортсменів.

У червні на території мототреку пройде чемпіонат України з мотокросу, а також у його рамках – конкурс краси Міс-Закарпаття «Енергія краси». Організатори дійства: Наталія Шимон, Тамара Готра, Надія Омельченко, Валентина Бакош та Артем Топчанюк відкрили кастинги у містах Закарпаття. Шоу обіцяє бути незабутнім. Вже ведуться перемовини із зірковими співаками і ведучими.

Також Eleron Coworking Center маж намір провести корисний майстер-клас для вихованців дитячих будинків. Досвідчені майстри робітничих професій (чоботарі, трактористи, зварювальники) розкажуть про особливості своєї роботи і, можливо, заохотять когось із присутніх освоїти вміння та отримати перспективну роботу.

– Ми не тільки продаємо якісне пальне, а даруємо емоції, – кажуть в компанії «ELERON». Та власним прикладом доводять, що бути патріотом свого міста і краю може кожен на своєму місці. Головне – вміти працювати та не бути байдужим до всього, що тебе оточує.

Контакти:

м. Ужгород, вул. Проектна, 11

+ 38 (050) 606 5555

+38 (050) 372 28 21

Сайт: eleron.business.site

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Лариса Липкань, Varosh

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