Базальтові стовпи – маловідомі природні дива Закарпаття

Чи знали ви, що на Закарпатті є неймовірне місце “сили”, “для зйомок”, “споглядання” та “вдалих” фото – базальтові стовпи біля Кольчина та Сільця? Високі стрімкі схили з цікавими геометричними формами привертають увагу багатьох подорожувальників. Відносна легкість доїзду, безкоштовний вхід, а головне – унікальні пейзажі є перевагою при виборі місця для відпочинку.

Базальтові брили, чіткі та гострі, немов нарізані гострим ножем кухаря, дуже вирізняються на фоні плавних ліній навколишніх пейзажів. Цей архітектурний шедевр створений силами самої природи. Такі незвичні для людського ока форми утворилися з вулканічної лави, яка, охолоджуючись, зменшилася та вкрилася тріщинами, утворивши шестигранні колони. Висота таких утворень може сягати кількох десятків метрів.

Деякі з них вже мають світову славу. Наприклад, Дорога гігантів в Ірландії, де майже 40 тис з’єднаних між собою базальтових колон, формують своєрідний трамплін від скель до моря, стала однією з найвідоміших туристичних локацій у цій країні. Має популярність і “Базальтовий орган” в Гарнійській ущелині у Вірменії. Свою назву локація отримала через те, що базальтові утворення сформували високу скелю, котра здалеку нагадує саме цей музичний інструмент.

Обидві пам’ятки включені до екскурсійних маршрутів, у тому числі – для мандрівників з-за кордону.

Найвідоміша базальтова пам’ятка в Україні знаходиться на Рівненщині, а ось віднедавна таку локацію (і не одну!) віднайшли й на Закарпатті, у частині вулканічних Карпат. І ці місця направду вражають!

Відкриттю базальтових стовпів на Закарпатті завдячуємо мандрівнику Віктору Стиничу, котрий знайшов їх, нудьгуючи на карантині.

– Коли закрили кав’ярні через пандемію Covid-19, то ми з дружиною варили каву у термос і шукали цікаві місця, де б її випити. В той же час я почав читати про вулканічні Карпати і мені до рук потрапила книжка, де згадувалися базальтові стовпи у Кольчині. Я відразу захотів їх знайти, але, виявилося, що ніхто, навіть з місцевих, не знав, де вони знаходяться. І тільки випадковість допомогла їх відшукати. Побачене мене вразило. Я опублікував пост про знахідку, який відразу ж набрав сотні вподобайок та шерів. Так на Закарпатті відкрили першу локацію з базальтовими стовпами біля селища Кольчино, – каже Віктор.

Локація 1. Кольчино

Координати: 48.50056, 22.754923

Невдовзі мандрівник також волею випадку знайшов у локацію у Сільці – їдучи на машині помітив її за вікном. За його словами це місце є більш привабливим за перше, адже скеля тут має цікавий геометричний ритм, а панораму формує так завана “Долина теплиць”.

Локація 2. Сільце

Координати: 48.293242, 22.98764

І – сюрприз! На Закарпатті є і третя подібна точка – в урочищі Сипаник на Свалявщині. Але віднайти цю скелю непросто – вона знаходиться далеко від людських шляхів. Тому, через логістичні труднощі ця локація майже не має туристичного майбутнього. Чого не скажеш про інші два об’єкти.

Локація 3. Поляна

Координати: 48.595202, 22.903708

Цікаво те, що на Закарпатті може бути більше таких точок, адже вулканічні Карпати тягнуться орієнтовно від Перечина до Вишкова, і, відповідно, недосліджених утворень може бути більше. Подібна локація є й у Сускові, але наразі там діючий кар’єр, тож вхід для туристів заборонений.

А в Арданові і Доробратові є великі андезитові стіни, подібні до базальтових олівців. Це та сама лава, яка, проте застигла в інших умовах і тому не сформувала знайомої кристалічної геометричної решітки.

Цікаво, хоч ці локації стали відомими для широкого кола зацікавлених всього півтора роки тому, багато охочих вже там побувало. Ба більше, дехто в коментарях у Facebook навіть “скаржиться” на “заїждженість локацій”.

На думку експертів з туризму, базальтові стовпи мають всі можливості, аби стати новими туристичними магнітами Закарпаття. Тому що людям потрібні прості локації, де можна зробити гарні фото. Обидва місця можуть розвиватися саме в цьому напрямку та стати популярними серед фотографів. Врешті, інтерес до них підтримується саме завдяки блогерам, журналістам і туристам, які розповідають про свої мандрівки в соціальних мережах.

До прикладу, новий екскурсійний маршрут на базальти апробувала і велоактивістка та екскурсоводка Аліса Смирна.

– Перший раз поїхала сама, далі взяла з собою родину, а потім вже й з екскурсійною групою з’їздила. Була на обох локаціях, але більше сподобалася друга, біля Сільця. Напевно через те, що там можна зробити кращі фото. Як на мене, ці локації мають зараз хороший туристичний потенціал, в тому числі через те, що вхід туди є безкоштовним, – з усмішкою розповідає Аліса.

Як територію для професійних фото її нещодавно апробував і фотограф Юрій Савка – тут він провів передвесільну фотосесію для молодят. Наречений Мирослав дуже задоволений простором:

– Особливість локації – вона з’являється нізвідки на фоні звичайного пейзажу. Характерна швидше для Ісландії монолітна гірська структура, оточена великими кам’яними брилами, продовжує “жити”, рухатися та змінюватися. З такою природною композицією фотографія набуває особливого натуралістичного характеру, а враховуючи, що зйомка була передвесільною, ще й дуже особистого емоційного забарвлення, – каже фотограф.

Знайти ці базалтові місцини можна відносно легко, адже багато з тих, хто дотичний до туристичної галузі на Закарпатті, писали про них, додавали інформацію на свої сайти. Наприклад, інформація з геолокацією базальтових стовпів з’явилася на ресурсі “Всі координати Закарпаття” та в мобільному застосунку Local.

Дістатися найкраще власним авто, під’їхати можна майже під самі базальти.

Базальтові стовпи можуть бути цікаві як для самостійних туристів, котрі шукають небанальні місця для відпочинку, так і для екскурсійних груп. Ці локації підходять і для корисного сімейного відпочинку, адже дітям цікаво поглянути на великі брили каміння, розглядати візерунки на них тощо. Тож для всіх поціновувачів геологічних утворень та оригінальних інстаграмних фото – ці зазначені локації – must visit!

Галина Гичка, Varosh

Матеріал підготовлено на замовлення Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.