Як допомогти тваринам в умовах війни: приклад Ужгорода

Широкомасштабна війна поставила перед мільйонами українців безліч складних викликів. Ми намагаємось допомагати усім: тим, хто наближує нашу перемогу та тим, хто постраждав він наслідків російського вторгнення. І в цьому бажанні допомогти не існує поділу на важливі і неважливі життя. Українці щодня демонструють свою людяність, рятуючи тварин.

У матеріалі ми зібрали громадські організації та волонтерські групи з Ужгорода та інших міст України, які у різний спосіб допомагають тваринам в умовах війни.

Порятунок тварин

Втрата господарів чи домівки, поранення через обстріли, нестача їжі чи медикаментів – потреби тварин у різних регіонах можуть відрізнятися. Проте завжди знайдуться небайдужі, котрі готові допомагати чотирилапим попри всі небезпеки та труднощі:

UAnimals – всеукраїнський рух, що об’єднав тисячі зоозахисників, працює у декількох напрямках. Зокрема, активісти займаються порятунком тварин із зони бойових дій, їхньою евакуацією, забезпеченням котів та собак із притулків усім необхідним.

UPAW – об’єднаний ресурс, на якому зібрані запити про допомогу від організацій та притулків для тварин. Ця система допомагає закривати потреби тварин у різних регіонах України.

Happy Paw – благодійний фонд, що збирає кошти для розбудови притулків, а також на лікування і харчування безпритульних тварин.

Animal House – телеграм-канал, творці якого співпрацюють з притулками та допомагають в прилаштуванні безпритульних тварин.

Допомога тваринам України – волонтерський рух, що надає допомогу тваринам, постраждалим від наслідків війни, зокрема і на окупованих територіях.

911 Animal Rescue Uzhhorod – ужгородська онлайн-група, учасники якої допомагають в прилаштуванні та лікуванні тварин.

Барбос – волонтерська організація, яка опікується ужгородським притулком для безхатніх тварин.

Pet Care UA – волонтерська служба в Ужгороді, що займається порятунком тварин, постраждалих від наслідків війни.

Кожен має другий шанс – ужгородський благодійний фонд, що приймає собак та котів, евакуйованих із зони бойових дій.

Допоможи другу (Ужгород) – благодійна організація, волонтери якої шукають дім для тварин та допомагають стерилізувати бездомних котів та собак.

Евакуація з тваринами

Тікаючи від війни та її наслідків, господарі часто зіштовхуються з проблемою евакуації тварин. На жаль, деякі з них залишають своїх чотирилапих напризволяще. Тому евакуації із небезпечних регіонів потребують не лише бездомні, а й покинуті домашні тварини. На допомогу, як завжди, приходять небайдужі волонтери:

Перевеземо всіх – телеграм-група, учасники якої шукають та пропонують допомогу з евакуації як людей, так і тварин.

Карта допомоги тваринам – онлайн-карта з позначеними локаціями у різних країнах, де можна отримати допомогу для тварини, зокрема залишити чотирилапого на перетримку чи знайти йому нову домівку.

Кожен має другий шанс – за час війни притулок благодійного фонду прийняв близько 50 собак та 115 котів із небезпечних регіонів України.

Барбос – притулок волонтерської організації допомагав з евакуацією, а також надавав перетримку безпритульним тваринам, що прямували з небезпечних регіонів України закордон.

Стерилізація

Потреба у стерилізації значно зросла через кількість бездомних та покинутих на вулиці котів і собак. Ризики зростають як для самих тварин, так і для людей, адже через відсутність контролю за популяцією собаки можуть здичавіти та збиватись у небезпечні зграї. Тому стерилізацією тварин теж займається багато організацій і волонтерів, адже на сьогодні це найгуманніший спосіб контролювати популяцію безпритульних котів та собак:

МКП «Центр стерилізації тварин» – ветеринарно-стерилізаційний центр, який активно допомагає безпритульним тваринам під час війни.

Захисти свою тварину – програма допомоги тваринам у різних містах України, що реалізується за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин IFAW. Господарі, що потребують допомоги, можуть подати заявку на стерилізацію, вакцинацію від сказу та чіпування свого улюбленця.

Допоможи другу (Ужгород) – окрім пошуку домівки для безхатніх тварин, волонтери благодійної організації займаються регулярною стерилізацією та чіпуванням котів і собак.

Центр поводження з тваринами – комунальне підприємство Ужгородської міської ради запустило проєкт з безоплатної стерилізації тварин, господарі яких перебувають у скрутних умовах.

Ветеринарна допомога

Ветеринарної допомоги потребують тисячі тварин по всій Україні, і з кожним днем війни їхня чисельність лише зростає. Оперативно проконсультувати господарів, надати першу допомогу, врятувати тварин від захворювань та просто подарувати свою увагу змогли волонтери із необхідним досвідом:Ветдопомога собакам та котам у біді – об’єднання, що займається швидкою ветеринарною допомогою тваринам, які знаходяться у зоні бойових дій. Також у телеграм-групі надають онлайн-консультації.

Vet Help – об’єднання ветеринарних лікарів-волонтерів, що надають безоплатні онлайн-консультації господарям тварин із зони бойових дій.

Допомога власникам тварин – телеграм-канал, у якому зібрана корисна інформація щодо догляду за тваринами. Також у групі є можливість отримати консультацію ветеринарного лікаря.

Ветеринарні запитання – онлайн-група, учасники якої можуть запитати поради чи отримати безоплатні консультації ветеринарних лікарів у кризових ситуаціях.

Едуард Котляров – ветеринарний лікар, який ділиться корисними порадами щодо догляду за тваринами в умовах війни та проводить консультації.

USAVA – громадська організація, яка не лише допомагає тваринам, а й всіляко підтримує ветеринарних лікарів в умовах війни.

Doctors4UA – міжнародна платформа, що об’єднує лікарів з усього світу, зокрема ветеринарів. Сервіс створений для того, аби кожен українець, що постраждав від наслідків війни, мав змогу отримати безоплатну фахову консультацію лікаря.

Pet Care UA – волонтерська служба в Ужгороді займається не лише прилаштуванням тварин, а й збирає кошти на їхнє лікування.

Підтримка тварин, які допомагають людям

Особливої уваги потребують тварини, які допомагають наближувати перемогу України у війні, адже вони щодня виконують небезпечні завдання і невтомно допомагають людям. Ці тварини виявляють вибухонебезпечні предмети, знаходять постраждалих під завалами будівель, охороняють стратегічні об’єкти та завжди готові прийти на допомогу, ризикуючи власним життям. Тому низка організацій спрямовує допомогу саме таким тваринам:

Допомога військовим кінологам – всеукраїнська група, в якій поширюють інформацію про роботу військових кінологів, а також організовують збори на їхню підтримку.

Royal Canin Foundation – фундація Royal Canin підтримує проєкти, спрямовані на підтримку домашніх тварин та посилення їх позитивного впливу на життя людей у всьому світі. Цьогоріч фундація допомагає долати українцям наслідки війни та спрямувала свою підтримку на покращення роботи собак-пошуковців, яких готують в Навчальному кінологічному центрі ДСНС у місті Ромни Сумської області. На кошти фонду буде оновлюватись обладнання центру та залучатись міжнародні експерти для підвищення кваліфікації українських рятувальників.

Стратегічні костюми для собак – об’єднання волонтерів, що безоплатно (або ж за донати) шиють стратегічні костюми для службових собак.

Де б ви не були, ви також можете долучитись до добрих справ, пов’язаних з тваринами: врятувати, допомогти, перевезти, поділитись, переказати кошти чи врешті подарувати їм справжній дім. Адже кожне врятоване життя – безцінне, особливо, коли йдеться про тих, хто здатен зробити нас щасливішими.

Varosh, за інформацією ГО “Комунікації для змін”