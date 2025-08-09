Сергій Федака: «В мене одна ідея: встати і звідси піти». Останні розмови з легендарним істориком Ужгорода

Сергій Федака – унікальна особистість Закарпаття. Доктор історичних наук, професор Ужгородського університету, відомий письменник, публіцист і краєзнавець, автор 16-томної «Історії України», який вражав своїм інтелектом, працездатністю і харизмою. На жаль, доля відпустила йому вкрай мало – лишень 60 років. Днями його посмертно нагородили міською премією імені Петра Скунця.

Пів року, як Сергія Федаки нема з нами, а відчуття втрати тільки зростає. До ювілею ми запланували із ним велике інтерв’ю, але все відкладалося на потім. І лише, коли він потрапив в лікарню з важким діагнозом, стало зрозуміло, що, не дай Боже, це остання можливість його записати. Говорилося, зрозуміло, в першу чергу про здоров’я, але в проміжках тих недовгих візитів вдалося зафіксувати чимало цікавих фактів і думок з уст Сергія перед відходом у Вічність. Публікуємо тут окремі уривки на згадку про непересічну постать нашого часу.

29 грудня 2024 року

«Найвдаліший мій твір ще не написаний»

– … Я радий, що ти ожив.

– Ну як сказати? Фізично, візуально так. Але загалом не дуже.

– По очах відчувається.

– Ходити поки не можу.

– Якщо тебе випишуть, то будеш тепер вдома.

– Лежати. І смисл? «Все єво любілі, а потом убілі».

– Хоча вдома ти вже би міг сісти за інтернет.

– Це таке…

– Може би й писав.

– Так.

– Як у тебе з літературою? Ти вже з нею зав’язав?

– Я, Сашко, за ці 15 днів з усім зав’язав.

– Останній твій роман вийшов понад десять років тому.

– Якщо міряти романами, то так. Причому це я навіть романами не вважаю. Якщо ти про «Валентина Другета». У 2009 вийшов «Карпатський кросворд», а 2010 – «Валет».

– То це вже 15 років?

– Так.

– А чого ти перестав писати?

– По-перше, Сашко, чим не роман – «Ковчег над Ужем»?

– Ну це так, як Гоголь назвав поемою «Мертві душі».

– В принципі – так. Але меншою мірою умовно, ніж «Мертві душі» поема.

– А наскрізний сюжет?

– Це наскрізний сюжет: історія Ужгорода від заснування.

– А герої?

– Герой – місто Ужгород. Як писало радянське літературознавство: «Герої даної книги – радянський народ»…

– Значить, у тебе нема тяги до писання великої прози?

– Та ні, не в тязі справа. Просто на Закарпатті нема літературного ринку. Це в межах України є кілька творчих одиниць, які можуть працювати. По-друге, «Валет Валентина Другета» почав писатися як проєкт для Васі Кузана. Мовляв, «ми видамо альманах, я хочу від тебе уривок історичного твору». Я написав шматочок, відіслав Кузану, воно, звичайно, не вийшло. Потім продовжив і відніс Віктору Браславцю.

– А що за альманах Кузан хотів видавати?

– Ой! У нього стільки ідей…

– Але ти ж писав ще прозу.

– Можливо.

– Пригадую «Василеві дзеркала». Що це було?

– Це повість про Василя Довговича.

– І вона теж недописана?

– Чому? Вона уривками вийшла в журналі «Екзиль». Вона незакінчена, як і журнал «Екзиль». Вийшло, може, 5-6 подач.

– Наскільки вона написана?

– На мало. Це початок.

– А матеріал звідки брав?

– На основі його «Поемати». Це інтерпретації.

– І коли це було?

– Десь у 2005-му.

– Тобто це твій найперший прозовий текст?

– Мабуть.

– І ти до нього вже не повертався?

– Я ні до чого не повертався.

– А чого так рішуче? Я завжди повертаюся, якщо не доробив.

– Бачу, так.

– Тому що цікавих ідей не так багато.

– Отож-бо…

– Тоді «Історія Ужгорода в анекдотах і апокрифах» твій четвертий твір, якщо говорити про велику прозу.

– Хай буде так.

– Це вже твоя ідея?

– Так.

– Ці анекдоти ти звідкись брав?

– Ні, це переважно авторські.

– Мені здається, що цю книжку найменше прочитали і зрозуміли.

– Хоча ніби така замануха – історія Ужгорода в анекдотах і апокрифах, але не пішло.

– Думаю, що через те, що воно одноманітне. Коли є сюжет, то слідкуєш за героями, колізіями, конфліктами.

– Тут сюжет – історія Ужгорода. Більш-менш лінійно: від початку до кінця. Там практично всі епохи відображені.

– Коли вийшла твоя прозова збірка «Яблуко від Єви»?

– Теж десь у 2004 році.

– Її гарно сприйняли. Можливо, найкраще з того, що ти написав. А чому взявся її писати?

– Не знаю. Писав її як збірку, як цілісність…

– А більше ти до прози не звертався?

– Більше – ні…

– Скільки в тебе вийшло поетичних збірок?

– Мабуть, п’ять…

– Вірші в тебе народжуються весь час чи ти сідаєш і пишеш цикл?

– Другий варіант. Я сідаю і вони йдуть. Це не спонтанно.

– Який твій найвдаліший твір?

– Мені легше писати поезію, ніж прозу. Найвдаліший твір ще не написаний.

– А з тих, що написані?

– Я вважаю все-таки «Ковчег над Ужем».

– А на другому місці?

– Я би не став розставляти по місцях. Вони приблизно однакові.

– Можливо, тому, що «Ковчег» сприйняли не як літературний твір, а як есеїстику.

– Ну, так, так.

– Він, мені здається, мало має історизму.

– Ну як історизму? Там принципова карнавальність. Історичні реалії там є, тільки вони обіграні…

Христина Керита: «Життя у мене видалося складним, але я не нарікаю»

«Вийду на волю, запрацюю»

– Кажеш, що краща твоя книжка ще не написана. А маєш ідею, яку би ти хотів реалізовувати?

– Моя головна ідея зараз – встати на ноги і піти звідси. Це буде нескоро і непросто. А після цього я готовий до реалізації всіх ідей.

– А над тою книжкою, про яку ми говорили – історія Закарпаття, ти працював?

– Вийду на волю, запрацюю.

– А зараз ти над чимось працював?

– За ці 15 днів ні над чим.

– Я маю на увазі в останні місяці.

– Ні

– А що твої студенти?

– Живі. Хлопчики поховалися.

– Хтось замінює тебе?

– Зараз нема пар в аудиторіях. Я підгадав, щоб їх не зірвати…

– …Як ти оцінюєш літературний процес на Закарпатті?

– А він існує?

– Я тебе запитую.

– Та не існує ніякого літпроцесу.

– А він існував?

– В радянські часи – так. А зараз коли треба присудити премію, постає проблема: а з чого? Це вибір не між літературними творами, а між різними позалітературними речами.

– Але і в радянські часи виходили по 5-10 художніх книжок у рік на Закарпатті. І книжку треба було довго чекати, навіть класикам. Тому літературний процес завжди був приблизно такий. Головне, щоб за рік щось вартісне з’явилось – бодай одна-дві книжки… Що б ти виділив із сучасної української літератури?

– З Горіха Зерня «Доця». Шикарний роман. Я спочатку подивився дві вистави за ним, а потім уже в бібліотеці взяв. Відзначив би роман Гаськи Шиян «За спиною»…

– А дитячу літературу читаєш?

– Звичайно.

– Яким чином?

– Зліва направо.

– Маю, на увазі звідки її береш?

– В бібліотеці, звичайно.

– Ти ходиш в бібліотеку?

– Як не дивно.

– В обласну?

– Ні, переважно в міську в «Пасажі».

– Береш те, що свіже?

– Так.

– Мені дуже бракує часу на читання. А в тебе, бачу, воно займає доволі часу.

– Нормально.

– Кілька годин на день читаєш?

– Так…

«Я людина не емоційна»

– В тебе вже з’являється бажання працювати?

– Я маю бажання вижити! Більше ніяких бажань не маю.

– Бачу, що ти себе краще почуваєш.

– Це приємно, що в тебе такі враження, але в мене – інші…

– Як тобі на дієті?

– Сашко, з 29 листопада я вже понад 28 днів не п’ю. Тобто, чи не вперше в житті алкоголь повністю вивівся з мого організму. Востаннє 29 листопада ми з мамою підняли чарочку вина за мого діда – Андрія Степановича.

– Це на його день народження?

– 30 листопада йому виповнилося 110 років.

– Ти його пам’ятаєш?

– Ще б пак!

– А коли він помер?

– Після 2000-го.

– Скільки тобі було років?

– 36.

– О, то ти з ним довго спілкувався!

– Так, на селі жив прадід Степан Йосипович, а дід – в Маріуполі.

– Так що ти Маріуполь знаєш?

– Добре.

– То ти їздив до них?

– Практично щоліта. Маріуполь ділиться на чотири райони. Наймолодший – лівий берег, офіційно в радянські часи це Орджонікідзевський район. Це район вулиць, що виросли довкола комбінату «Азовсталь». Там дід мав свою квартиру. В радянські часи називався бульвар 50 років Жовтня, в пострадянські – бульвар Меотида, антична назва. Він вів до пляжу.

– Будинок росіяни зруйнували?

– Так, я дивився в інтернеті. П’ятиповерхівка.

– Там уже ніхто не залишився?

– Задовго до того.

– Мама залишилася сама?

– У неї ще був брат, який у радянські чи перші пострадянські часи як нафтовик переїхав до Тюменського краю і там помер. Діти залишилися. Мама спілкується з братовою вдовою. Сьогодні дзвонили. Про політику не говорять, тільки на нейтральні теми.

– А що ти відчуваєш у собі маріупольське?

– Нічого не відчуваю. Я взагалі людина не емоційна.

– А яка тоді?

– Раціоналістична. На рівні раціо – там усе наше, доведеться його повертати і це буде страшенно важко. Те, що це своє рідне – так, це є відчуття. Але не на рівні емоцій, а на рівні раціональному.

– Ти відчуваєш свою причетність до того краю?

– Так, я знайомий із предками по дідові і з предками по бабі.

– Що ти взяв від тієї землі?

– Того, чого нема у закарпатців… Більший раціоналізм, прагматизм.

– Мені здається, що прагматичніших за закарпатців знайти важко.

– Це може в меркантильному плані.

– Я кажу радше про широту мислення.

– Так, там ширший політ думки. Там степове безмежжя.

– От у тебе воно є – мислення широке, стратегічне, концептуальне. Який закарпатець взявся би писати «Історію України» в 16 томах? Це про щось говорить. А дід твій ким був?

– І дід, і бабуся – торгові працівники. Він був у неї викладачем у торговому, між ними чотири роки різниці. Одружилися, і спалахнула війна з німцями. Він працював в ОРСі «Азовсталі». Розшифровується як «отдел рабочего снабжения». Це торгівельна організація, яка закупляла все для магазинів та їдалень. І був евакуйований з цим ОРСом у Нижній Тагіл на Урал. Під час війни постачав робітників усім необхідним. Потім повернувся у Маріуполь. Далі його призначили керувати універмагом – найбільшим у цьому Орджонікідзевському районі. І закінчив кар’єру директором універмагу. Його прізвище Єрьомко. Дід із Новотроїцького, це геометричний центр Донеччини, де було найбільше обстрілів упродовж останніх десяти років.

– То він був заможним у радянські часи?

– Порівняно з іншими – це був середній клас. Бабуся була директором гастроному – Поліна Максимівна Доля. Родом із села Берестове Бердянського району Запорізької області. Вони – українці, але між собою вже говорили російською. Може, в молодості розмовляли українською. У прадіда був колоритний суржик, він жив у Новотроїцькому.

– Так ти там побував?

– Так.

– А мама в кого пішла – в діда чи в бабу?

– Душевно їй ближче дід, а по замашках багато від бабусі.

– А дід був козацької породи – здоровий, головатий?

– Так, є ці моменти. Коли він на початку 1930-х років служив під Ленінградом у військовій частині, під час обслуговування танку заробив собі грижу. Після цього був комісований, тому потрапив в евакуацію під час війни.

– А мама вдома по-російськи говорила?

– В радянські часи в нас була макаронічна система. Батько з мамою – українською, а вона – російською. Зараз спілкується виключно українською. Вона володіла українською зі шкільних років. Із 1959 року – студентка нашого університету. З батьком на одному курсі вчилися. Коли закінчували, випускників філологічного факультету направили на Донеччину. Її батьки підсуєтилися і вона потрапила до Маріуполя. А мій батько залишився в Артемівську, тепер Бахмут. Через кілька місяців помер його батько в Кальнику. Він полетів на похорон, а повернувся вже у Маріуполь.

– То ти там народився?

– Так, звичайно.

– А коли повернувся в Ужгород?

– Десь у шість років.

– То ти пригадуєш маріупольський період?

– Звичайно. Садочок був дуже гарний, ще сталінської архітектури. Ясна річ, російський.

– То україномовний батько виглядав білою вороною?

– В принципі так.

– Він один вдома говорив українською?

– Так, він не переходив на російську.

– А які стосунки були з тестем і тещею?

– Прекрасні. Вони ж самі були з україномовних сімей.

– То ти ще в Ужгороді у садочок ходив?

– Ні. Спочатку ходив у першу школу, а в п’ятнадцяту потрапив з четвертого класу, бо її збудували в 1974 році. Ми тоді жили на вулиці Жемайте…

4 січня 2025 року

«До блуду нереалізованих планів»

– …То скільки твоєму синові?

– 32 роки. Іван із 1993 року.

– Виходить, тобі було 28, коли він народився?

– Так.

– А коли ти вперше одружився?

– У 1987 році.

– Ти ще був студентом?

– Так. Разом прожили три роки. А в 1992-му одружився вдруге…

– Чи ти задоволений своїми 60-ма роками?

– Ні.

– Чому? Ти ж щаслива людина?

– Можливо.

– Дивись, скільки ти зробив! Вдома постійно натрапляю на твої книжки. Скільки ти їх видав?

– Близько сімдесяти.

– Батько видав твою бібліографію у скількох примірниках?

– Трьох. Загалом там три тисячі позицій.

– Наскільки ця бібліографія повна?

– Неповна, звичайно…

– Ти йому допомагав?

– Ні.

– То він сам укладав?

– Так. Це було пекло. Переважно брав з інтернету…

– Що ще нереалізоване з твоїх планів?

– До блуду нереалізовано.

– Хотів ще прозу писати?

– Ой, Сашко! Я хочу вийти звідси. Оце головне. А як вийду, то все напишу. І прозу теж…

– Коли вибирав професію, ти мав інші варіанти, крім історії? Адже батько у тебе не історик.

– Само так склалося. Ще зі школи.

– … Ти був відмінником?

– Так, золотий медаліст. В університеті мав червоний диплом. Учився я в 1982-89 роках, на курсі нас тоді було 50 чоловік у двох групах. Після третього курсу потрапив до армії. Служив у Хмельницькому рядовим. Сорокова армія 17 дивізія. Відбув два роки.

– І як тобі армія?

– Вижив.

– А хто ще з тобою вчився на курсі?

– Нема занадто відомих.

– Ти ще перед аспірантурою, здається, працював у музеї?

– Так, пару місяців.

Карпатська Україна простими словами. Все, що треба знати про феномен “одноденної держави”

– Чому для дисертації обрав таку тему? Адже, здається, «Слово о полку Ігоревім» — вже досліджене-передосліджене.

– Я сам вибрав тему. Дивуюся, як вона проскочила. Для мене вона близька. А нагорі там такий безлад!

– Ти три роки провчився в аспірантурі і одразу захистився?

– Так.

– Їздив десь в архіви, досліджував?

– Ні, тут вже все опубліковано.

– А в чому новизна?

– Новий концептуальний погляд на «Слово о полку Ігоревім», на ті події кінця ХІІ століття. Докторську захищав у Харкові, а кандидатську – в Ужгороді. І там, і там моїм керівником був Володимир Задорожний. Між дисертаціями – десять років.

– Виходить, ти з нашим університетом пов’язаний із сімнадцяти років до шістдесяти?

– Так.

– А що робив у музеї?

– Був молодшим науковим співробітником тодішнього Музею історії релігії і атеїзму. Це була структура Міністерства культури. Нас там працювало з десяток. Я сидів, описував експонати…

– У тебе на факультеті повна ставка?

– Так. Викладав «Історію України» на історичному і на філологічному. Ще на історичному мав спецкурси – про давні цивілізації і Середньовіччя. Мав трьох аспірантів – два кандидати наук і один доктор. Це мало, інші мають більше. Але я їх не шукав, вони самі проходили, хто писав по моєму періоду. В Івана Гранчака аспірантів було найбільше – 33.

– А кого особливо запам’ятав зі своїх викладачів на історичному факультеті?

– Іван Гранчак писав про революційний рух в Угорщині та Чехословаччині. Михайло Болдижар боровся з унією та «українськими націоналістами». Яків Штенберг був цікавим викладачем. Кожен оригінальний по своєму, але гризлися між собою. Олег Мазурок – добрий вчений, але має складний характер. Михайло Троян був цікавим викладачем. Він жив у Мукачеві і досліджував возз’єднання Закарпаття з Україною. Омелян Довганич був моїм викладачем.

– Тобі не здається, що зараз здрібніли викладачі, втратився масштаб особистостей?

– Не здається. Це так і є.

– І не тільки на історичному…

Розмовляв Олександр Гаврош, Ужгород.

Фото з архіву автора

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.