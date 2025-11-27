Оксана Скиталінська: “Довголіття: не про гени, а про звички”

Що, якщо секрет молодості — не у рідкісних генах чи модних добавках, а у тому, що ми робимо щодня? Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська переконує: наше довголіття — це не фокус природи, а наслідок вибору. Від того, як ми спимо, рухаємося, їмо, переживаємо стрес і відпочиваємо, залежить не тільки те, скільки років проживемо, а й те, якими будуть ці роки — ясними, активними і сильними чи виснаженими хворобами та хронічною втомою.

У серії матеріалів, створеній разом із лабораторією OneLab, ми говоримо не про універсальні “чарівні” поради, а про реальні механізми, через які щоденні звички здатні вмикати або вимикати гени старіння. Скиталінська пояснює простими словами складні речі: чому сон “вимиває” маркери деменції, як м’язи стають страховкою від старіння, чому навіть стрункі люди можуть мати інсулінорезистентність і чому стабільний інсулін важливіший за дефіцит калорій.

Це текст не про заборони та картання себе, а про інструменти, системні звички, які реально продовжують активне життя.

Як виглядає тарілка довголіття? Як почати, якщо вже є хронічні хвороби? Чому стрес “з’їдає” молодість і як це зупинити? Відповідає фахівчиня, яка щодня працює з цими питаннями.

Довголіття починається зі звичок

— Часто можна почути, що “генетика вирішує все”. Ви ж наголошуєте: довголіття — це про звички. Які саме звички формують “молодість” організму?

— Генетика, тобто наша спадковість, і справді вирішує багато, але не все, приблизно відсотків до 30. Це немало, але те, як ми живемо, наші щоденні звички, впливають на активність наших генів, це називають епігенетикою. Тобто у людини може бути спадкова схильність до зайвої ваги, інсулінорезистентності та цукрового діабету II типу, але якщо людина контролює свою вагу, їсть так, щоб її їжа не піднімала глюкозу в крові, багато рухається, то ця схильність може і не проявитися. І навпаки, якщо людина із хорошою спадковістю абсолютно нехтує своїм здоров’ям: курить, вживає алкоголь, їсть перероблену їжу, мало овочів, весь час “на нервах”, то навіть супер хороша генетика не врятує від порушень здоров’я.

— Чому лише правильного раціону недостатньо для збереження здоров’я й молодості? Яку роль у довголітті відіграють базові речі — режим сну, рух, емоційна стабільність?

— Сучасна наука давно довела, що здоров’я й довголіття — це не одна звичка, а синергія дій, яка підтримує здоров’я на високому рівні. Харчування — лише один із “пазлів”. Якщо інші “пазли” (сон, рух, психоемоційний стан) порушені, тіло старіє швидше, навіть за найідеальнішого раціону. Є таке поняття, як “lifespan”, тобто тривалість життя, але він не є показником якісного довголіття, бо людина може жити довго, але частину життя проводити в деменції, лежачому стані, кріслі колісному. Тому правильніше говорити про “healthspan” — тривалість активного, ясного, сильного життя. А це можливо лише тоді, коли ми оптимізуємо всі щоденні навички, а не лише тарілку.

Наприклад, під час сну активується глімфатична система мозку (glymphatic system), що “вимиває” білки, пов’язані зі старінням і деменцією (β-амілоїд, тау). Хронічне недосипання порушує баланс гормонів лептину та греліну, що веде до переїдання, інсулінорезистентності та прискореного старіння клітин. Сон — це не пасивний відпочинок, а активний процес регенерації мозку. Щоб покращити якість сну і результат для мозку, нейробіологи радять засинати і прокидатися в один і той самий час, а також, і це не менш важливо – виходити на ранкове сонячне світло, навіть, якщо мряка і сонця не видно з-за хмар, уникати яскравих екранів після 22:00 — це допомагає вироблятися в достатній кількості гормону мелатоніну і знижує рівень кортизолу ввечері.

Фізична активність — це не лише спалювання калорій, а регулятор активності генів, пов’язаних із хворобами та старінням. Вона активує гени довголіття (вони мають наукові назви SIRT1, AMPK, PGC-1α), покращує стан та роботу мітохондрій – “енергетичних станцій організму”, зменшує запалення та підвищує чутливість клітин до інсуліну, тобто захищає організм від багатьох хвороб.

Тому міцні м’язи, сила, витривалість і рівновага – це не атрибути молодості, це стан, який потрібно зберігати протягом усього життя, це “страховка проти старіння”. Найкращим маркером майбутнього здоров’я є, в першу чергу, є показник VO₂ max, і навіть не рівень холестерину.

Примітка: VO₂ max — це показник того, наскільки багато кисню може використати ваше тіло під час навантаження, тобто наскільки добре працюють ваші серце, легені й м’язи. Чим вищий цей показник (є таблиці), тим довше й якісніше буде ваше життя. Хронічний стрес підвищує синтез гормону кортизолу і запускає низькорівневе запалення (inflammaging), яке прискорює старіння клітин мозку, судин і шкіри. Нейробіологи радять практику контрольованого дихання (box breathing, physiological sigh), короткі денні медитації, природу та соціальні зв’язки — усе, що активує парасимпатичну нервову систему і знижує біомаркери (показники) стресу.

Коли всі ці “пазли” не ігноруються, тіло й мозок отримують найкращі умови для повільного старіння, ясності мислення і справжньої молодості.

— Якщо людина вже має хронічні захворювання або надлишкову вагу — з чого почати свій шлях до довголіття, як “запустити” процеси відновлення в організмі без медикаментів?

— Найперше — це почати зі сну: лягати й вставати в один і той самий час, спати 7–8 годин, вимикати екрани за годину до сну — це знижує кортизол, вирівнює апетит і запускає гормони відновлення.

Друге: харчування — структуроване й регулярне: три основні прийоми їжі з білком, великою порцією овочів, цільнозерновими та корисними жирами; мінімум ультраобробленого; вечеря — за 3–4 години до сну, пиття води протягом дня.

Третє: рух — комбінований: щодня 20–30 хв швидкої ходи для аеробної витривалості, а 2–3 рази на тиждень — прості силові вправи (присідання, віджимання, еспандер), поступово збільшуючи тривалість і інтенсивність.

Четверте: зменшення стресу: щоденна коротка практика дихання, прогулянки, свіже повітря й мінімізація надмірної інформації — це нормалізує нервову систему, травлення й сон.

Головний принцип — системність: невеликі дії, але щодня; якщо просто робити це регулярно, організм майже завжди переходить у режим відновлення, і вага, запалення та енергія починають змінюватися в правильний бік.

— Які зміни ви бачите у своїх пацієнтів, коли вони впроваджують новий режим і харчові звички?

— Регулярний сон, збалансоване харчування без перекосів в бік переважання овочів та фруктів та ігнорування білка, чи, навпаки, лише білкова дієта з мінімумом клітковини, а також рух — працюють краще за будь-які модні дієти.

Сон нормалізує вироблення в організмі гормонів апетиту й знижує кортизол, тому зникають неконтрольовані перекуси. Регулярна їжа зі збалансованою тарілкою стабілізує рівень глюкози та інсуліну, зменшує запалення та дає тілу енергію. Аеробні та силові тренування покращують чутливість до інсуліну, роботу судин і м’язів. І коли ці три речі стають системою, тіло саме переходить у режим відновлення — природно, без виснажливих і нічим не обгрунтованих дієт.

Раціон і режим

— Як виглядає “тарілка довголіття”?

— “Тарілка довголіття” — це, в першу чергу, і я завжди на цьому наголошую, так звана протизапальна тарілка, де половину займають овочі, зелень і ягоди, чверть — якісний білок, і чверть — цільні зернові, плюс трохи корисних жирів (та горіхів, насіння) і ферментованих продуктів (особливо квашених).

Зелень і ягоди – це сильні антиоксиданти, що “гасять” запалення, клітковина з овочів і цільних зерен живить мікробіоту, а ферментовані продукти підтримують здорову кишечну мікрофлору та кишковий бар’єр — і все це разом допомагає тілу відновлюватися та старіти повільніше.

— Який сніданок, на вашу думку, запускає правильні метаболічні процеси?

— Сніданок, який запускає правильні метаболічні процеси, завжди має три складові: білок, клітковину й корисні жири. Такий склад стабілізує рівень глюкози й інсуліну з самого ранку, дає довгу ситість, зменшує тягу до солодкого протягом дня і вмикає “енергетичний режим”, а не “режим накопичення”. Приклади: а) омлет із зеленню та овочами; б) грецький йогурт із ягодами й жменькою насіння; в) гречка з яйцем і великою порцією зелених овочів; г) тост із ц/з хліба з хумусом, лососем і салатом.

— Наскільки важливий час останнього прийому їжі?

— Час останнього прийому їжі має велике значення, тому що він впливає на сон, гормони та метаболізм. Якщо їсти пізно ввечері або перед самим сном, організм переходить у режим травлення замість нічного “ремонту” — підвищується інсулін, не відбуваються повноцінно процеси відновлення, гіршає якість сну й зростає тяга до їжі наступного дня.

Оптимально вечеряти за 3–4 години до сну: тоді стабілізується рівень глюкози, легше заснути, краще виробляються і працюють гормони відновлення (мелатонін, гормон росту), і тіло переходить у режим “спалювання, а не накопичення”.

— Чи варто повністю відмовитись від кави і чому? Якщо все ж кава, то яка, скільки та коли?

— Ні, повністю відмовлятися від кави здоровій людині не потрібно. Навпаки — якісна кава в помірних кількостях має доведену користь: вона містить поліфеноли, знижує запалення, покращує чутливість до інсуліну й асоційована з меншим ризиком діабету ІІ типу, деменції та серцево-судинних хвороб.

Але важливі форма, доза і час. Без цукру і вершків, бо саме додатки, а не кава, підвищують інсулін і калорійність. Фільтрована кава краща, бо знижує вміст кафестолу, який може сприяти підвищенню холестерину.

Скільки: 1–3 чашки на день — оптимальний і безпечний діапазон. Більше 4–5 чашок може погіршити сон, підвищити тривожність і частоту серцебиття — особливо у людей із високою чутливістю. Найкраще пити після сніданку або злегка перекусивши.

Уникати пити каву за 6–8 годин до сну, бо кофеїн ще довго залишається в крові, блокує аденозинові рецептори й погіршує глибокі фази сну. Вранці бажано не одразу після пробудження, а через 60–90 хвилин, коли рівень кортизолу природно знижується.

— Чи вірите ви у цілющі властивості трав’яних чаїв, відварів з корінців та чи не є вони недооціненим інструментом здоров’я?

— Так, трав’яні чаї та відвари справді можуть бути корисними — не чудодійними, але дієвими; це м’які, природні помічники підтримки здоров’я. Багато з них містять поліфеноли й протизапальні сполуки (м’ята, імбир, ромашка, меліса, шипшина), які покращують травлення, знижують тривожність, полегшують сон і підтримують імунітет. Це не заміна лікуванню, але недооцінений щоденний ритуал, який зменшує стрес і працює в комплексі з харчуванням та способом життя.

— Які продукти найчастіше шкодять навіть якщо вони “здорові” та у яких випадках?

— Смузі та фреші з фруктів. Навіть “корисні” — але без клітковини дають різкий стрибок глюкози й інсуліну. Шкодять при інсулінорезистентності, надмірній вазі, акне, жировій хворобі печінки.

Горіхи та горіхові пасти: корисні, але дуже калорійні; легко переїсти в 3–4 рази. Шкодять, коли є емоційне переїдання та мета — зниження ваги.

Сухофрукти та батончики “без цукру”. Мають високе глікемічне навантаження, часто з концентратами соків. Шкодять людям з діабетом, ІР, кандидозом, тягою до солодкого.

Цільнозернові хлібці, гранола, мюслі. “Фітнес-продукти”, які можуть містити багато меду, сиропів, олії — шкодять, коли з’їдаються замість білка або у великих порціях.

Рослинні альтернативи молока: багато з них — вода + крохмаль + цукор, без білка. Шкодять при нестабільній глюкозі або дефіциті білка у раціоні.

Хумус, авокадо, оливкова олія: корисні, але в них дуже висока калорійність. Шкодять при неконтрольованих порціях, якщо мета — схуднення.

Безглютенові продукти. Часто ультраоброблені, з крохмалями та підсилювачами смаку. Шкодять, якщо обираються “для здоров’я”, а не за реальними показами.

— Якщо їжа — це інформація. Як навчитися “читати” сигнали свого тіла після їжі?

— Тіло завжди дає зворотний зв’язок. Після кожного прийому їжі звертайте увагу на три сигнали. Енергія: через 30–60 хв після їжі має бути легкість і концентрація, а не сонливість чи туман у голові — це знак, що глюкоза підскочила надто високо. Можна для контролю поміряти глюкометром: якщо через годину після їжі рівень глюкози буде 8 мм/л і більше, то це забагато.

Ситість: нормальна їжа дає спокійну ситість на 3–4 години; якщо голод повертається швидко — бракує білка, клітковини або обід був занадто солодким/рафінованим.

Живіт і травлення: відсутність здуття, важкості, печії чи “бурчання” — найкращий індикатор, що їжа вам підходить.

Інсулінорезистентність, жирова тканина, відновлення

— Чому інсулінорезистентність сьогодні така поширена навіть серед струнких людей?

— Бо інсулінорезистентність — це не лише про вагу, а про стрес, недосип, сидячий спосіб життя, ультраоброблену їжу, гормональний дисбаланс і генетику. Навіть струнка людина може мати хронічне запалення, погану чутливість м’язів до інсуліну та “нормальну вагу”, але високий жир у середині тіла. Надлишок вісцерального жиру можна орієнтовно оцінити за співвідношенням талії до стегон: формула проста — WHR = обхват талії / обхват стегон, і показники >0,85 для жінок та >0,90 для чоловіків свідчать про підвищений ризик вісцерального ожиріння.

— Яку роль у процесі старіння відіграє жирова тканина?

— Жирова тканина — йдеться саме про внутрішній жир — це ендокринний орган, який виробляє гормони та цитокіни. Коли цієї тканини надмір або вона запалена, виникає хронічне низькорівневе запалення (inflammaging = inflammation + aging), пришвидшує старіння, погіршує роботу судин, мозку і сприяє розвитку діабету ІІ типу.

— Як недосип і хронічний стрес впливають на метаболізм і набір ваги?

— Недосип підвищує виробництво гормону голоду – греліну, і знижує виробництво і чутливість клітин до гормону ситості – лептину, збільшує тягу до солодкого й зменшує витрати енергії. Хронічний стрес підвищує кортизол, який сприяє накопиченню жиру в ділянці живота та робить клітини менш чутливими до інсуліну.

— Що важливіше для здоров’я — дефіцит калорій чи стабільний рівень інсуліну?

— І те, й інше важливо, але стабільний інсулін — фундамент: якщо інсулін високий і нестабільний, тіло завжди в режимі “накопичення”, навіть при дефіциті калорій. Коли інсулін у нормі — легше худнути, контролювати апетит і знижувати запалення.

Аби стабілізувати рівень інсуліну та подолати інсулінорезистентність — потрібно збільшити кількість білка у кожному прийомі їжі, овочі та зелень повинні займати половину тарілки, а доданий цукор та ультраоброблені продукти (читайте етикетки) — зводимо до мінімуму. Цільні зернові замість борошняних, бобові, ягоди, ферментовані продукти для мікробіоти, а вечеря за 3–4 години до сну. Регулярні аеробні та силові вправи, які найсильніше підвищують чутливість до інсуліну.

Антиейдж, краса і функціональна молодість

— Які звички вбивають молодість тіла навіть у тих, хто займається спортом і “правильно харчується”?

— Недосип, хронічний стрес, дефіцит денного світла, ультраоброблена їжа, регулярне вживання алкоголю (навіть трішки), регулярне сонце без SPF, вечірнє переїдання та нестача білка.

— Чи може сучасна косметологія бути ефективною без внутрішнього здоров’я, здорового режиму та раціону?

— Ні — без здорового сну, харчування й гормонального балансу ефект процедур короткий, бо шкіра відновлюється зсередини.

Для збереження молодості шкіри важливий мікробіом — він регулює запалення, впливає на імунітет і наявність природного шкірного бар’єру, тому здорова мікробіота — це менше висипань, рівний тон, краща еластичність і пружність.

— Які нутрієнти ви вважаєте найважливішими після 40?

— Омега-3, магній, вітамін D, цинк, антиоксиданти (поліфеноли, вітаміни A/C/E), білок + амінокислоти, пробіотики/пребіотики та колаген як джерело гліцину.

Емоції, стрес, ментальне здоров’я

— Які стратегії справді допомагають знизити рівень стресу — чи можна навчитися “домовлятися з собою” й залишатися спокійним навіть у складних ситуаціях, без стрибків кортизолу?

— Регулярний сон (лягати в один і той же час, гігієна сну), ранковий 10-15-хвилинний вихід надвір, на денне світло, щоденний рух, дихальні практики, перебування на природі, обмеження інформаційного шуму й короткі щоденні ритуали “заземлення” (мікропаузи на 1 хвилину: розтягнути плечі, випити води, зробити 10 глибоких вдихів; повільна прогулянка, навіть 5 хвилин, із фокусом на кроки й дихання).

— Чому стрес найчастіше стає пусковим механізмом емоційного переїдання?

— Стрес запускає емоційне переїдання з біологічної причини, бо мозок шукає швидкий спосіб знизити напругу й отримати дофамін. Ланцюжок біохімічних реакцій наступний: кортизол підсилює тягу до висококалорійної їжі — насамперед солодкого і жирного, бо це найшвидший спосіб дати мозку енергію “на бий або біжи”. Стрес тимчасово блокує доступ до раціонального мислення, імпульси керуються емоційними центрами мозку. Солона, солодка чи жирна їжа дає короткий сплеск дофаміну та серотоніну, і мозок запам’ятовує це як “швидке полегшення”. Через це формується поведінкова звичка: напруга — їжа — короткий спокій. Але згодом це веде до ще більшої тривоги, почуття провини й повторення циклу. Емоційне переїдання — це про потребу тіла зняти напругу максимально швидким та доступним способом.

Поширені міфи у дієтології

— Детокс часто асоціюють із відмовою від м’яса та переходом на соки чи рослинну їжу. Це справді працює, чи організм очищається зовсім іншим шляхом? Які ваші рекомендації для безпечного “перезавантаження”?

— Це міф. Організм очищається не соками, а завдяки роботі печінки, нирок, кишечника, лімфи та шкіри. Правильне “перезавантаження” — це вода, сон, клітковина, мінус алкоголь і ультраоброблене. Більше зелені, ягід, овочів, бобових, ферментованих продуктів та руху. Це відновлює природні системи детоксикації.

— Чи справді “щоб схуднути, треба просто менше їсти”?

— Міф 50/50. Дефіцит калорій важливий, але якість їжі, стабільний інсулін, сон і стрес, аеробний рух та силові вправи впливають на вагу не менше. Тіло в режимі стресу і недосипу може не худнути навіть на низьких калоріях.

— Міф чи правда: “вуглеводи — вороги фігури”?

— Міф. Вороги — не вуглеводи, а рафінований цукор та ультраоброблене. Цільні зернові, овочі, фрукти та бобові навпаки покращують чутливість до інсуліну, живлять мікробіоту й знижують запалення.

— Що ви думаєте про інтервальне голодування — це універсальна формула здоров’я чи індивідуальна практика?

— Індивідуальна. Комусь допомагає для контролю апетиту й інсуліну, а у когось викликає тривожність, переїдання ввечері або гормональні збої. Фундамент здоров’я, в першу чергу, не у харчовому “вікні”, а у балансі тарілки, білку, сніданку і режимі сну. Здоровий інтервал вживання їжі це 10-12 годин. Інтервальне харчування (те, що називають інтервальним голодуванням) – це 8/16, з яких 8 годин – це проміжок, коли людина вживає їжу (2-3 рази в день), а 16 годин – це час без їжі, включно зі сном.

— Чи справді “десерти без цукру” здорові?

— Часто це міф. Вони можуть містити багато жирів, калорій або цукрових спиртів, які є замінниками цукру і можуть мати свої негативні впливи на здоров’я, що викликають здуття. Кориснішими стають лише тоді, коли менші за розміром і рідше вживаються, а не заміняють повноцінні прийоми їжі.

— Як ви ставитеся до марафонів схуднення “5 кг за тиждень”?

— Негативно. Це втрата води, м’язів і порушення метаболізму. Після таких методів вага швидко повертається, а ризик розладів харчової поведінки зростає. Здорове схуднення — 0,5–1 кг на тиждень.

— Чи правда, що після 40 метаболізм неминуче сповільнюється і нічого не можна змінити?

— Давайте я скажу, що це міф. З одного боку, з віком і справді сповільнюються всі біохімічні процеси, сповільнюється відновлення, і більшість лікарів наголошують, що метаболізм сповільнюється, але це не через вік, а через втрату м’язів. З кожним роком після 30 років ми все швидше і швидше втрачаємо м’язи, а вони – наша енергія, наш захист від більшості хвороб, пов’язаних із старінням, тому щодня, щодня, щодня потрібно навантажувати м’язи – багато ходити, віджиматися, робити вправи, піднімати гантельки та гирьки, стрибати, танцювати, і чим старшими стаємо – тим більше того робити.

Також на метаболізм впливають стрес, сидячий режим і гормональні зміни. Силові тренування, білок, сон і рух здатні повністю змінити картину навіть після 50 і 60.

— Наскільки реально “очистити” печінку чи лімфу за допомогою продуманого харчування? Як правильно це робити?

— Очистити — ні, але підтримати в здоровому функціональному стані — так. Печінка не “засмічується”, але її клітини та функції страждають від алкоголю, ожиріння, запалення та ультраобробленої їжі. Підтримка: менше алкоголю, більше клітковини, бобових, овочів, зелені, води, ферментованих продуктів, омега-3, регулярний рух і нормальна вага. Дуже цінні речовини для здоров’я печінки є у хрестоцвітих – всіх сортах капусти, особливо – броколі, ростках броколі та руколі.

