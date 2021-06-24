Ігор Майхеркевич – про професію фотографа, тренди, сучасну освіту та про те, що кожен може стати фотографом

Публікуємо інтерв’ю із фотографом Ігорем Майхеркевичем, співзасновником ZoomStudio та #зумшкола. Можливо, цей текст надихне вас до нової сфери в своєму житті.

— Ігор, якою була професія фотографа років 10 тому, і якою вона є тепер?

— 10 років тому до професії фотографа ставилися зовсім не так як зараз. Хлопчики з камерами, які щось фотографують, – саме таким був асоціативний ряд, коли я починав.

У принципі, ми й були хлопчиками з камерами, які працювали так, як відчували. Ми не бачили ті всі можливості, які були навколо нас, та й звернутись не було куди. Та й ринок був набагато вужчим. Фотографи знімали тільки вічне: весілля і випускні альбоми, фотосесії із сакурами (усміхається). Інформація збиралася по крупинкам, була досить скупа та загальна. Тому, можна сказати, що ми з нуля будували культ фотографії в регіоні.

А тепер ставлення до фотографів таке ж, як і до ІТ-спеціалістів, – вільний графік, заробітна плата у валюті, затребуваність на ринку праці у всіх країнах світу.

І хоч світ мінливий, але фотографія вже сотні років є найкращим способом зупинити час, емоцію, момент. Красива світлина – це передача спогаду в його найкращих барвах, через естетику і бачення фотографа.

— Як ти прийшов до фотографії, які в тебе були очікування?

— Я виріс у родині вчителів, із хорошим вихованням та у відносно хорошому районі, класика (усміхається). Після 9-го класу батьки вирішили, що я буду топовим бухгалтером, спочатку – Комерційний технікум, потім – університет. Вже на третьому курсі університету я розумів, що дуже багато з того, що я вивчатиму протягом п’яти років, навряд чи мені буде потрібно. Багато часу я просто марную. І ось після закінчення університету – я готовий спеціаліст для ринку праці, успішна кар’єра і свій кабінет в 40 років, на якому пише Майхеркевич Ігор, головний бухгалтер. Тодішня мрія моєї мами, але не моя.

Перша й остання офісна робота була в Державному казначействі, не скажу, що мені прям дуже не сподобалось, але тих грошей не вистачало, та я не міг планувати свій графік.

На той час у мене вже були друзі, які працювали в ІТ-сфері з дому та заробляли більше за мене. Тому я розумів, що можна заробляти гроші по-іншому.

Потім закохався, вирішив одружитися, здивувався, що фотограф на весілля тоді коштував $400 за день зйомки. У мене, на хвилинку, місячна заробітна плата була близько $180. Тоді й сфокусувався на фотографії, вірячи в те, що вона стане моїм порталом у краще життя. І не помилився.

Світ дуже швидко змінюється. Професія повинна бути актуальною в будь-якій точці світу. Має бути можливість працювати без офісу, бути мобільним і мати гнучкий графік.

— Тобто тоді в тебе не було планів щодо фотографії? Ти просто шукав варіанти для зміни професії та більше заробляти?

— Саме так, мене цікавило змінити професію на краще оплачувану, і фотографія відбулася в потрібний час, у потрібному місці. Це просто збіг обставин, якому я дуже вдячний.

Пам’ятаю, яким було моє здивування, коли я зрозумів, що фотографувати, насправді, може кожен. Це було десь на п’ятий рік роботи. Достатньо перебувати в хорошій школі, мати ментора та, як і всюди, розвивати себе всебічно.

— Розкажи, з якими проблемами ти зіштовхнувся на початку кар’єри?

— Наприклад, тоді техніка була набагато дорожчою, плюс – знання збиралися по всій Україні та за її межами. Я все робив інтуїтивно або на основі досвіду колег, які були готові ділитись інформацією. На той час вже були мільйони роликів на ютубі, але вони не давали відповіді на мої запитання.

Мені дуже пощастило з родиною, в мене завжди вірили, і мені цього вистачало, щоби пробувати знову й знову. Хоча, якщо озирнутись назад, то розумію, що багато сил, часу і грошей я використав даремно.

Тоді я вперше задумався, як було би круто мати дорожню карту цього шляху, впевненість, більше професійної віри в свої можливості.

— Як вважаєш, чи потрібно фотографу активно цікавитися мистецтвом?

— Я виріс у родині вчителів математики, саме математика давалась мені найкраще, ось чому мене вирішили зробити фінансистом. На початку кар’єри фотографа я не дуже цікавився мистецтвом. Для мене фотографія була немов рівнева гра. Робиш певні дії – переходиш на новий рівень. Я й зараз граю в цю гру. Звичайно, я “підкачав” свої художні навички. Але я впевнений, що не можна дивитись на фотографію, тим більше на комерційну, через призму абсолютного мистецтва.

Я зрозумів, що унікальність кожного фотографа – це саме його шлях. Чи то через мистецтво, чи, як у мене, шлях у пошуках кращої долі.

— Що ти фотографуєш і чому?

— Фотографую портрети і весілля. Подобається знімати людей, отримую задоволення не тільки від фотографування, але й від спілкування, знайомства з новими людьми. Всі люди різні і від фотографії вони хочуть отримати різне. Постійно повторюю, що хороший фотограф продає не тільки кінцевий продукт – знімки, але й добре проведений час. Дуже тішусь, коли люди кажуть, що зі мною легко. Якщо легко та просто – значить, я все роблю добре.

Хороший фотограф – як друг-психолог, який, крім якісних фото, допоможе психологічно розвантажитися.

— Де ти фотографуєш, крім Ужгорода?

— Починав із Ужгорода, тепер – це вся Україна, плюс Европа. Рівень фотографії дозволяє бути конкурентно спроможним + постійно подорожувати. До ковіда, звісно. Але все, закордонні івенти повертаються, думаю, 2022-й буде дуже активним.

— Що дає тобі фотографія?

— Я є дуже практичною людиною. По-перше, фотографія дає мені можливість жити так як я хочу. Я сам планую свій графік, сам виставлюю собі задачі, працюю, коли мені зручно і як мені зручно.

По-друге, знайомства. Завдяки фотографії я познайомився із великою кількістю дивовижних людей.

По-третє, подорожі. І я не прив’язаний до офісу. Плюс – можу шукати клієнтів по всьому світу. Мені дуже подобається думка, що всі платять за те, щоби подорожувати, а в мене це працює навпаки – мені платять, щоби я подорожував.

Ми всі шукаємо способи бути вільними в цьому світі, я вдячний собі, що 10 років тому обрав таку свободу.

— Як ти прийшов до того, що потрібна студія? Які задачі ставиш перед собою?

— Студія – це логічне продовження кар’єри фотографа. Ми разом із Сергієм Мазуром мріяли про простір, де будемо творити, і де люди зможуть навчитися фотографувати та створювати потрібний контент.

Основна перевага студії для фотографа, що ви приходите в ідеальні умови і можете на всі 100% гарантувати своєму клієнту якісний результат за мінімум часу.

Коли ми створюємо новий простір, ми робимо його так, щоби нам було комфортно працювати, далі тестуємо, чи зручно це фотографам міста. Є велика різниця між стильним інтер’єром та зручною функціональною локацією для роботи фотографа. Я завжди питаю себе : “Тобі комфортно тут фотографувати?”. Якщо ні, то роблю зміни.

— Де фотограф може знаходити клієнтів?

— Є безліч інструментів для пошуку клієнтів, можна обрати той, який комфортний саме вам. Інтернет, сарафанне радіо, агентства, також можна працювати з фотобанками.

Все залежить від обраної фотографом специфіки. Фотографія – це не загальне поняття, вона має безліч вузьких напрямків.

— Які наразі найпопулярніші напрямки фотографії?

— На мою думку, зйомка контенту для соцмереж, інтернет-магазинів, адже все більше підприємців переходять на онлайн-продажі. Їм усім завжди потрібні актуальні фото їхнього товару. Вже всі розуміють: чим кращий рівень візуалу – тим більші продажі.

Якщо взяти наш регіон, то ми, закарпатці, дуже любимо веселитися, тому весільна фотографія є дуже популярною. З народженням сина я усвідомив, що сімейна фотографія теж житиме вічно, діти дуже швидко ростуть і ми хотітимемо зберегти їхнє дитинство на світлинах.

— Що є модним у сфері фотографії?

— На мою думку, не тільки фотографія, а й взагалі різні світові тенденції йдуть до мінімалізму та простоти. Люди починають все більше цінувати свій час і розуміють, що в складних речах просто немає змісту. У фотографії – аналогічно. Легкість, щирі емоції, простота форм, гармонія із природою, відчуття свободи, любов – все, що грітиме душу через десятки років. Одне із завдань фотографії – повернути нас емоційно в ту мить, коли ми були щасливі. Вважаю, саме на цьому й треба акцентувати увагу, коли працюєш – яку цінність для людей матиме це фото через 5, 10, 20 років. Якщо ви просто фіксуєте фізіологічні зміни, то запитайте себе, чим ви кращі за iPhone 12 Pro?

Люди свято вірять в той факт, що без дорогої фотокамери ти не станеш хорошим спеціалістом. Звичайно, з хорошою технікою працювати простіше. Проте цей інструмент нічого не вартий, якщо у вас немає відповідних знань.

— Скільки потрібно часу, щоби стати успішним фотографом?

— Залежить, що для фотографа є успіхом. Якщо йдеться про заробіток, то вважаю, що за рік можна вийти на дохід в $1000 на місяць. Якщо правильно поставити собі задачі і правильно побудувати стратегію.

Основна проблема фотографа-початківця в тому, що він не розуміє чіткого алгоритму роботи в цій галузі, відтак робить багато неефективних дій.

— Чи вважаєш, що ринок фотографів на Закарпатті є переповненим?

— Я вважаю, що в нас дуже велика нестача хороших спеціалістів. Крім того, є дуже багато вільних ніш. Клієнти все більше хочуть звертатися до профільних спеціалістів, а в нас із цим велика проблема.

1 class from ZoomStudio on Vimeo.

— Ти викладаєш фотографію? Не боїшся конкуренції?

— Не боюся конкуренції, адже вона піднімає мій професійний рівень. Наразі в нас є коменда, яка навчає ефективно працювати в галузі фотографії. Ми чітко розуміємо, які питання є в початківця та більш “продвинутого фотографа”, і як кожного направити в правильне русло.

Та й на певному етапі професійного розвитку приходить бажання передати знання, навчати. Я ж теж не стою на місці. Я постійно розвиваю свої навички та можливості.

— Ти казав про бажання передавати знання. Ти проводив якісь навчання?

— У нас, у #зумшколі, ми вже шостий рік готуємо фахових фотографів. Є різні формати навчання: від кількох годин експрес-інформації до 10 місяців повноцінного навчання комерційній фотографії із нульового рівня. Під кожні задачі потрібні різні знання. Звісно, круто бути експертом у всіх галузях, але на практиці це досить важко втілити. Я “за” практичний підхід у фотографії.

— Що б ти порадив людям, які хочуть піти у фотографію?

— Не хвилюватись, все не так важко, як здається. Світ фотографії дуже цікавий та багатогранний. У фотографії, як у житті, якщо побудуєш план реалізації мрії та повіриш у нього, то все збудеться.

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Varosh

Фото: Ігор Майхеркевич

*** на правах реклами