20 людей, які змінюють Закарпаття. Частина ІІІ

Не минуло й кількох місяців, як ми знову повертаємось до вже знайомої теми — відзначаємо людей, які своєю працею та щоденними справами поступово, крок за кроком, змінюють Закарпаття на краще.

Це не підсумковий рейтинг і не спроба підняти чийсь авторитет. Ні. Ми пишемо про звичайних людей, про тих, кого ви можете знати особисто. І, читаючи, подумати: «О! Я знаю Рудольфа Балажинця, Алісу Смирну, Сашку Кость! Вони справді потужні люди».

Амбасадорами Закарпаття стали ще 10 впливових людей

Таких людей є чимало. Саме тому ми час від часу розповідатимемо вам про них — про тих, хто своїми справами й внутрішнім вогнем змінює й популяризує Закарпаття.

Військові

Віктор Трошкі

Закарпатець, етнічний угорець Віктор Трошкі пішов добровольцем до Збройних Сил України 27 лютого 2022 року. Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Українсько-угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету, він водночас обіймав посаду заступника директора інституту з наукових питань.

Учений, науковець до кінчиків пальців, до 2022 року він ніколи не тримав у руках автомат. Та з початком повномасштабного вторгнення Віктор служить у складі артилерії 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Дійте з розумом: погляд військових із фронту на проблеми Закарпаття і його майбутнє

“Пішов добровольцем, щоб не допустити повторення ситуації, яка була після Другої світової війни, — коли, як розповідала мені, малому, бабка, руські “визволителі” з’явилися на Закарпатті. Це основна причина, чому я вирішив, що цього не можна допустити знову. Треба йти й допомагати всім іншим, хто вже там, на фронті, щоб, як мінімум, зупинити російські війська на сході, а як максимум — відтіснити їх назад”, — пояснив він.

Марія Семенюк

Ужгородка Марія Семенюк, або ж “Лисиця”, — патрульна поліціянтка, яка вже третій рік поспіль несе службу на фронті. Вона працює інспекторкою медичної роти бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України. Разом із побратимами та посестрами Марія займається евакуацією та допомогою пораненим.

Патрульна поліціянтка Марія Семенюк: “На фронті наш загін займається евакуацією та допомогою пораненим”

Тримаючи зв’язок із домом, дівчина каже: “Мене радує, що є містяни, які не забувають про війну: це і волонтерська робота, і різні благодійні та культурні заходи, хвилини мовчання та акції на підтримку полонених, на які виходять ужгородці. Це й новини про те, як сім’ї з прифронтової зони знайшли свій затишок на Закарпатті, і робота жінок, що чекають своїх чоловіків з війни…”

Приїжджаючи до рідного Ужгорода у короткі відпустки, Марія перш за все йде на старий цвинтар Кальварія — провідати й віддати шану загиблим побратимам.

Волонтери

Юлія Дуб

Напевно, не знайдеться ужгородця, який не чув би про Юлію Дуб. Спочатку — продаж сукулентів та рослин, поява бренду інтер’єрного декору із живих рослин “Кактус Бро”. Потім — волонтерство, яке триває й досі.

Більшість Юліних ініціатив та проєктів в Ужгороді з’явилися вже після 2022 року. Переважно — аби підтримати воїнів на фронті й водночас створити в місті простір для нормальності, рефлексії та відновлення — як для ужгородців, так і для людей, які приїхали сюди, рятуючись від обстрілів. Так виник артпростір “Ліс”.

Історії стійкості: Юлія Дуб про волонтерство, підприємництво та про, те як зробити Ужгород містом, в якому хочеться залишитися

У 2022 році Юлія заснувала ГО “Творчі волонтери”, яка часто проводить спільні заходи з “Рухом підтримки закарпатських військових”. Один із прикладів — цьогорічний фестиваль СакураФест на початку квітня. Тоді волонтерам вдалося об’єднати велику кількість людей, підприємців, крафтових виробників і зібрати понад пів мільйона гривень на підтримку війська.

“Я бачу, куди я рухаюся. Я знаю, що моя справа потрібна, має відгук у серцях людей і матиме вагомий вплив на регіон та Україну. Це те, що мене тримає”, — каже Юлія.

Рудольф Балажинець

Рудольф Балажинець займався волонтерством задовго до початку повномасштабного вторгнення. Разом зі своєю командою він багато років допомагає немічним, відвідує сиротинці та будинки для літніх людей. Гуманітарні місії чоловік організовує вже понад 13 років.

З початком великої війни, завдяки його репутації, на адресу створеного ним християнського благодійного фонду почали надходити гроші й товари, які відразу відправлялися у гарячі точки. Лише у 2024 році обсяги гуманітарних вантажів, отриманих фондом, сягнули 1000 тонн. Вся ця допомога приїхала з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Італії, Австрії та інших країн.

Три благодійні фонди Закарпаття, що розвивають культуру милосердя і примножують добро

Рудольф із командою також активно допомагає військовим різних підрозділів: везуть тепловізори, сокири, медикаменти, кровоспинні засоби. А у зворотному напрямку забирають цивільних, які евакуюються.

“Дуже хочеться врятувати якомога більшу кількість людей, — каже він. — Увесь цей час, відколи почалася війна, доводить: ми можемо більше, ніж могли собі уявити. Кожен з нас може зробити щось для країни. Кожен має використовувати свої таланти і дари. І якщо ми на своєму місці будемо робити те, що вміємо, то цим принесемо найбільшу користь”.

Торік Рудольф Балажинець став одним із 24 Амбасадорів Закарпаття — людей, які популяризують край на національному та міжнародному рівнях. Ініціативу започаткувала Закарпатська ОВА.

Бізнес

Андрій Мелеш та соки «Коник»

Сьогодні бренд «Коник» відомий в Україні насамперед своїми соками прямого віджиму. «Без цукру і консервантів» — зазначено на етикетках. Це були перші соки такого типу в Україні.

Фермери зі Сторожниці, засновники бренду Андрій Мелеш та його батько Василь Васильович, вирощують у власному господарстві понад 150 гектарів садів, де росте більш як 700 тисяч яблучних та інших фруктових дерев. Саме звідси надходять якісні й дуже смачні яблука для виробництва. Бренд «Коник» зайняв нішу українських фруктів преміальної якості та постачає яблука й соки до великих мереж, зокрема Fozzy Group і «Рітейл Груп».

Як сіті-ферма “ЗеленьОК” формує нову культуру харчування на Закарпатті

Сфокусувавшись на українському ринку, Мелеш збудував успішний бізнес. А останнім часом він об’єднав зусилля зі співвласницею Young Business Club Яною Матвійчук, щоб відродити сидроробство на Закарпатті. Результатом стала поява бренду крафтового сидру Monbar та будівництво сучасного заводу для його виробництва.

Досліджуючи історію сидроробства на Закарпатті, засновники натрапили на легенду про Сторожницький замок, розташований неподалік виробничих потужностей. За переказами, саме там лицарі виробляли сидр із місцевих яблук.

Окрім яблук, Андрій Мелеш вирощує також груші, черешні, абрикоси й сливи.

Вікторія Алексович

Вікторія Алексович — власниця й директорка компанії «OAK & WINE» LLC та ТМ Bousinage, генеральна директорка «Вуд Інтернаціонал». Її підприємство виготовляє клепки та альтернативну продукцію для витримки вина, спиртів і пива за запатентованою французькою технологією “Process Le Bousinage”.

Книгу “Винна історія Закарпаття” презентували в Ужгороді

“Наш принцип — створювати підприємство, де люди можуть почуватися людьми, — каже вона. — Я вважаю, що це місія будь-якого роботодавця в Україні: створити такі умови праці, аби людям не хотілося їхати за кордон. Я вважаю своїм обов’язком переконувати людей залишитися тут, любити Україну й робити все для того, щоб нам усім було комфортно жити у своїй країні”.

Окрім виробництва, пані Вікторія активно займається просвітницькою діяльністю серед закарпатців — розповідає про правильне розуміння та класифікацію вина. У 2023 році вона також стала однією з 24 Амбасадорів Закарпаття, а також випустила книгу “Винна історія Закарпаття”.

Суспільство, культура, мистецтво, література, освіта

Ольга Шумовська

Ольга Шумовська — директорка Краєзнавчого музею ім. Тиводара Легоцького. Її мрія — перетворити Ужгородський замок на місце незабутнього культурного дозвілля для кожного, від малого до великого.

У музей вона прийшла працювати екскурсоводкою й від самого початку цікавилася тим, що саме хоче бачити відвідувач. Виявилося, що ключовий запит — це якісна візуалізація експонатів, 3D-ефекти, сучасні технології.

Очоливши замок, Ольга поступово почала втілювати ці зміни. Сьогодні музей намагається йти в ногу з часом: оновлюються експозиції, відкриваються нові зали, проводяться події різного формату — від виставок до кінопоказів.

5 історій про Перечин в Музеї однієї вулиці

З початку повномасштабної війни у 2022 році музей не припиняв роботу жодного дня. Для дітей та внутрішньо переміщених осіб запровадили безплатний вхід і екскурсії. Люди приходили сюди з подвійною метою: відволіктися від важких думок і водночас дізнатися більше про регіон. Так замок виконував просвітницьку функцію, нагадуючи, чому унікальне Закарпаття є невіддільною частиною України.

Василь Коцан

Етнограф, доктор історичних наук, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан спеціалізується на дослідженнях народних костюмів, вишивок та обрядовості. Його головна наукова зацікавленість — народний костюм і вишивка Закарпаття.

Упродовж багатьох років він разом зі студентами здійснював етнографічні експедиції різними селами, збираючи старі записи й відтворюючи унікальні зразки закарпатських народних сорочок.

“Кожен музей на Закарпатті — це якийсь несподіваний вау-ефект”. Дню Музеїв присвячується

Торік Василь Коцан видав альбом «А я свою вишиванку д’серцю пригортаю…», у який увійшли взірці вишивки з жіночих і чоловічих сорочок, а також скатертини кінця ХІХ – першої половини XX століття.

Ще один напрям його досліджень — жіночі прикраси з бісеру. Цій темі присвячена книга «Монистята на білиньку шию…», у якій зібрано матеріали про прикраси, що носили долиняни, гуцули, бойки та лемки Закарпаття у ХІХ – першій половині ХХ століття.

Михайло Дорогович

Фотохудожник Михайло Дорогович завжди створював світлини, які “говорять”. Його роботи вирізняються глибиною й символізмом.

Зокрема, серія фото напівоголених відомих ужгородців розповідала про силу й міць фізично крихкого тіла. А серія знімків людей у традиційному одязі з різних куточків багатонаціонального Закарпаття здобула друге місце у номінації “People Photography / Culture”.

“Я хотів передати багатство і різноманіття закарпатського етносу. Яка маленька область, а скільки народів співіснували століттями. І у кожного — своя культура, традиція, цінності. Дуже важливо було показати цю серію робіт усьому світу. Участь у міжнародних конкурсах і потрапляння серед призерів забезпечують великий інтерес до цих фото, і вони далі й далі поширюють знання про наше Закарпаття й Україну”, — каже Михайло.

Як Михайло Дорогович через оголені тіла зазирає до самих початків зародження людського роду

Згодом автор відчув потребу дати голос героям своїх світлин — надзвичайно цікавим і талановитим особистостям. Так з’явився документальний фільм-портрет «Сповідь художника» про скульптора й художника Івана Бровді, а згодом і стрічка «Вистава продовжується…» про ужгородського художника та викладача коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Юрія Дикуна.

У цих фільмах митці напряму спілкуються з глядачем, діляться особистими історіями та творчими пошуками, міркують про мистецтво, виноробство й навіть любов до квітів.

Римма Зюбіна

Ужгородка Римма Зюбіна — акторка, телеведуча та громадська активістка. Вона стала першою українською акторкою, яка у 2014 році після анексії Криму відмовилася від будь-якої співпраці з росіянами.

Приїжджаючи до рідного міста, Римма часто відверто говорить про його проблеми: відсутність культурного життя, руйнування історичних пам’яток, байдужість міської влади до спадщини.

Фестиваль “Золота китиця”: “Хочемо сформувати дитячу театральну спільноту”

“Якби місцева влада дбала не лише про власні кишені, а й про місто, його вигляд, збереження історичного центру, сюди могли б приїжджати й кінофестивалі, які тепер не можуть проходити в традиційних містах через безпекову ситуацію. Наприклад, Одеський. Ужгород безпечний, але показувати фестивальне кіно тут ніде. Про інше вже мовчу. «Доміон» і «5-й елемент» — це не рівень. Треба відремонтувати й запустити кінотеатр у центрі міста, а не робити там черговий ТЦ чи ще щось. За все це соромно… Цю ситуацію можете змінити лише ви, містяни, формуючи запит і тиснучи на владу. І ні, чекати на хлопців, які прийдуть з фронту і ще повинні навести лад на місцях, м’яко кажучи, неправильно. Ми повинні брати на себе відповідальність за те, що відбувається, і думати про наслідки своїх вчинків. Явка на вибори мера в Ужгороді була 27%. Про що ми тоді говоримо?” — каже акторка.

Юрій Руснак

Юрій Руснак, відомий ужгородцям як Дюрі бачі, — власник і директор кав’ярні-музею «Під замком», яку містяни називають ще й «Снек». Заклад став віддзеркаленням пристрасті свого власника: кав’ярня дихає історією старого Ужгорода й Закарпаття, атмосферою тепла та гостинності. Сам Руснак давно став мультикультурним брендом міста.

Уродженець Солотвина, після служби в армії у Німеччині (1972 рік) він ненадовго зупинився в Ужгороді. Прогулявшись вулицею Жупанатською, був зачарований її старовинністю й бездоганністю. Відтоді — назавжди закохався в місто.

Екскурсовод Юрій Славік: «Навіть в еру інформації люди живуть стереотипами про Закарпаття»

У 1988 році Юрій Руснак офіційно зареєстрував кафе «Під замком», яке в побуті називали «Снеком». Сьогодні заклад вважають найстарішим кафе Ужгорода. Обидві назви й досі живуть паралельно, а на естетиці цього місця виросло не одне покоління закарпатців.

Нині тут збирають кошти для ЗСУ, годують тих, хто не може дозволити собі їжу. Кав’ярня продовжує жити не лише як культурний символ, а й як осередок підтримки та допомоги.

Наталія Петій-Потапчук

Зберегти закарпатську народну пісню, відновити й популяризувати подекуди забуті традиції, а водночас шукати грантові програми для розвитку колективу, нові можливості й перспективи — таку візію несе директорка-художня керівниця Заслуженого академічного Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук.

“Тішимося, що на нашу адресу приходить багато цікавих пропозицій, і ми готові мінятися, пробувати себе у різних жанрах. Але при цьому не зраджувати своїй головній місії — зберігати й популяризувати самобутнє, автентичне народне мистецтво, що дісталося від наших предків. Це безцінний скарб, який ми зобов’язані передати наступним поколінням”, — каже керівниця.

Позбутися комплексу меншовартости: як Закарпатський народний хор популяризує народну пісню вдома й за кордоном

Разом із колективом вона бере участь у культурних проєктах, презентує закарпатські народні строї різних регіонів, показує традиції й звичаї. Під час великої війни хор активно гастролює Європою: розповідає світу про Україну та Закарпаття, збирає кошти для армії та закликає: “Любімо своє!”

“Весь матеріал, який виконує хор, — унікальний. Усі твори або написані спеціально для цього колективу, або віднайдені й виконані в нашій обробці. Навіть відомі пісні ми не виконуємо стандартно, завжди додаємо нотку закарпатського. Наприклад, ми маємо композицію «Реве та стогне Дніпр широкий», але музика в обробці закарпатця Іштвана Мартона”, — додає диригентка.

Промоція регіону

Альона Загоруйко та бренд SHPALTA

Популяризувати Закарпаття, розповідати про Ужгород, підтримувати тих, хто далеко, — усе це роблять жіночі хустки бренду SHPALTA. Його засновниця, закарпатка Альона Загоруйко, з початком повномасштабного вторгнення не лише створює локальні й патріотичні колекції (наприклад, «Дорога додому»), а й активно займається волонтерством та благодійністю.

SHPALTA презентує великодню колекцію, натхненну Горянською ротондою — шедевром XIV століття

На організованих нею заходах збирають кошти на потреби війська та підтримку жінок, які служать на фронті.

Аліса Смирна

Гідеса Аліса Смирна, окрім авторських туристичних турів світом, на Закарпатті втілює проєкти, спрямовані не на туризм, а на збереження автентики. Серед них — ініціатива підтримки закарпатських родин, які хотіли доглядати худобу, але не мали коштів на її придбання; освітній проєкт із дітьми “Від зернини до хліба”; висадка дитячого лісу на Перечинщині.

Дуби, ялиці, модрина, кедр: “дитячий ліс” висадили на Перечинщині Аліса Смирна з дітьми

Її велосадиба Bed&Bike у Перечині, яку Аліса з чоловіком переобладнали з колишнього колгоспного зерносховища, нині є туристичним та культурним осередком. Тут проводять майстеркласи, автентичні «сільські весілля» для туристів, наукові й навчальні практики.

З початком повномасштабної війни Аліса організувала у садибі кілька розмовних клубів закарпатської говірки для переселенців. Вона практично завжди спілкується закарпатською, зберігає автентичні речі та традиції краю.

Розвиток міста, урбаністика

Олександр Ровняк

Ужгородець Олександр Ровняк — відомий захисник історичної забудови міста. Впродовж кількох років він активно виступає проти хаотичної чи незаконної забудови, ініціюючи петиції до міських, обласних та центральних органів влади.

Журналістське розслідування та відеосюжет Сашка Ровняка «Операція “Фунікулер”, або як захоплюють наш Радванський кар’єр» отримали відзнаку як найкраща позаконкурсна робота конкурсу журналістських матеріалів, присвячених темам регіонального розвитку, доброго врядування, соціальної згуртованості, боротьби з корупцією, прозорості та верховенства права в області.

Інновації, наука, медицина

Петро Градинар

Петро Градинар — директор і головний протезист сервісного центру Protez Foundation у Сваляві. Лікар-травматолог за освітою, він очолює центр із моменту його створення навесні 2023 року.

Protez Foundation заснували у Міннеаполісі на початку повномасштабного вторгнення вихідці з України Юрій Арошидзе та Яків Градинар. Український сервісний центр відкрили, аби ті, хто отримав протези в Америці, могли проходити їх обслуговування вже вдома.

4.5.0: яким буде перший обласний центр реабілітації військових в Ужгороді

У березні 2023 року заклад почав приймати перших пацієнтів та виготовляти запчастини для протезів.

Катерина Зінов’єва

Катерина Зінов’єва — лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачка реабілітаційного відділення в Ужгородській міській клінічній лікарні. Вона стояла біля витоків створення відділення фізичної та реабілітаційної медицини в обласному Центрі нейрохірургії та неврології.

Пані Катерина навчає колег доказовій фізичній реабілітації, постійно шукає міжнародних партнерів і нові можливості, аби лікарні, де вона працює, мали сучасне обладнання, а команди — доступ до знань в Україні та за кордоном.

На Закарпатті навчатимуть реабілітологів з інших регіонів. Таких центрів всього 6 в Україні

Її внесок у розвиток галузі визнають і колеги з інших регіонів: Катерина регулярно проводить навчання для лікарів у різних областях країни. Без перебільшення, вона — одна з тих, хто розбудовує сучасну реабілітацію в Ужгороді, на Закарпатті та в Україні.

Людмила Балецька та ГО «Момент міцності»

Розвивати культуру психологічної підтримки в лікарнях — як серед пацієнтів, так і серед лікарів — цим уже кілька років поспіль займається команда психотерапевтів із ГО «Момент міцності». Її співзасновниця, психологиня та доцентка кафедри психології УжНУ Людмила Балецька, вважає цей напрям одним із ключових у своїй діяльності.

Підтримати лікарів і навчити самотурботи. В лікарнях України з медиками працює команда психологів

Торік команда пів року працювала з лікарями Центру нейрохірургії та неврології, допомагаючи їм зрозуміти важливість власного психологічного здоров’я:

“На третій рік війни ідея того, щоб надавати психологічну допомогу всім, трансформувалася в те, щоб надавати її цільовим групам, які потребують специфічної підтримки. Однією з таких груп стали медичні команди: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал і адміністрація лікарні”, — каже Людмила.

У 2024 році «Момент міцності» працював у дитячій лікарні Ужгорода — з маленькими пацієнтами. До процесу залучили й студентів — медиків, психологів та музикантів, аби навчити їх роботі в команді й розумінню важливості психологічної підтримки.

Екологія

Леся Лойко та ГО «Форза»

Аби зробити життя ужгородців комфортним, громадська організація «Форза» постійно працює над різними проєктами. У 2020–2023 роках організація реалізувала масштабну ініціативу «SUMCITYNET: міста за покращення доступності й кліматично сталу міську мобільність».

Результатом стало створення документа, що описує візію та окреслює шляхи взаємодії людини й транспорту в Ужгороді в майбутньому.

Місто для людей, а не для авто. Як в Ужгороді впроваджують практики сталої міської мобільності

“Аби міста розвивалися стало, необхідна правильна модель розвитку транспортних мереж. Треба створити такі умови, аби зменшити кількість приватних авто та мотивувати людей більше ходити пішки або частіше користуватися громадським транспортом і велосипедом”, — пояснює голова ГО «Форза» Леся Лойко.

Нещодавно в організації стартував новий проєкт у сфері сталого туризму під назвою «Туризм, керований людьми» / People-Powered Tourism. Разом із партнерами з восьми країн Дунайського регіону Європи «Форза» працюватиме над створенням і тестуванням нових туристичних продуктів, що матимуть позитивний соціальний, економічний та екологічний ефект для міських і сільських громад.

Оксана Станкевич-Волосянчук

Оксана Станкевич-Волосянчук — екологиня, засновниця ГО “Екосфера”, кандидатка біологічних наук і фахівчиня з охорони лісів та лісового господарства. Вона вже багато років відстоює природну цілісність Закарпаття: від збереження зелених зон і водойм в Ужгороді до протидії вирубці пралісів у Карпатах та будівництву вітропарків на високогір’ях.

Знищити не можна зберегти. Екологиня про вітропарки на високогір’ї

На громадських обговореннях і в пресі Оксана детально пояснює ризики, які несе втручання людини в природу. Вона була серед тих експерток, що спершу вважали проєкт будівництва ВЕС у Нижньоворітській громаді відносно безпечним для довкілля. Проте згодом з’ясувалося: забудовник розпочав будівництво, оминаючи дозвільні процедури й без висновку оцінки впливу на довкілля.

“На Закарпатті проєкти з вітроенергетики розвиваються у найгірший з можливих способів”, — каже екологиня.

