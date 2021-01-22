“Здибанка” у Батьові – нова молодіжна історія успіху Закарпаття

Нещодавно у селищі Батьово відкрився молодіжний хаб “Здибанка” – це територія для креативного розвитку молоді Батівської громади, що на Берегівщині. “Здибанка” – унікальний молодіжний простір, де разом розвиваються українська та угорська молодь громади. Його успішність визначається також якісною співпрацею у трикутнику “громада – влада – молодь”.

Ідея створити хаб виникла у Анжеліки Улиганець, вчительки хімії та біології Свободянської ЗОШ І-ІІІ ст.. Це той приклад педагога, який дбає і про саморозвиток своїх учнів. Тепер вона є координаторкою хабу та авторкою багатьох ідей. Зізнається, що плани зі створення хабу виношувала років зо три.

«У нас маленька громада. Молодь не має куди піди, і зовсім немає місця, де вони могли би просто “тусити”. Разом із іншими педагогами ми часто їздили на освітянські конференції, переймали досвід, бачили приклади різних молодіжних ініціатив. Так мені захотілося мати таке місце і в нас», – розповідає Анжеліка.

Свою активність розпочали з участі в освітньому проєкті “Відкривай Україну”. Він передбачав, що учні 7-11 класів втілять свої ідеї спершу в школі, а надалі – і в громаді. Але тоді ще не було досвіду участі у таких проєктах, та й кількість зацікавлених учнів була низькою. Тому на цьому етапі ключовою була підтримка тодішньої головної спеціалістки відділу освіти, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації Ельвіри Лесишин.

«Без Ельвіри нічого не було б», – справедливо констатує Анжеліка.

Пані Ельвіра каже: «Я не могла не допомогти. Розуміла, що якщо не підтримати ініціативну молодь та їх наставників, то запал швидко згасне. Ми вирішили об’єднати ініціативних учнів двох шкіл та переконали організаторів, що цій команді треба дати шанс».

І не дарма. У підсумку, молодіжна команда Youngblood стала найкращою на Закарпатті, а у фіналі вибороли четверте місце у своєму кластері. Варто зазначити, що в конкурсі взяли участь 650 команд з усієї України.

Пані Ельвіра підтримує їх і досі, вже як голова ГО “Інноваційна освіта Закарпаття”: «Я прагну розвитку малих громад Закарпаття, а відтак і всієї країни. Я вірю у потенціал цієї молоді, і впевнена, що разом вони досягнуть багато».

Під час втілення свого проєкту учасники команди Youngblood провели опитування серед жителів громади, щоби визначити найважливіші проблеми.

«Ми включили п’ять головних проблем, серед яких і хаб. Виявилося, що тоді більшість, 85%, проголосувала за сортування сміття. Ідею хабу тоді не сприйняли, в першу чергу, через її новизну. Тож команда Youngblood взялася реалізовувати саме екопроєкт, – пояснює Анжеліка. – Цікаво, що у проєкті брали учать і українсько-, і угорськомовні учні. Спочатку їм важко було спілкуватися, тому послуговувалися жестами і англійською. Але це не завадило їм знайти спільну мову та успішно виконувати завдання».

Втілення цього екопроєкту, власне, стала початком створення хабу, адже активна молодь познайомилася між собою, про неї дізналися в області, почалися публікації у ЗМІ.

«Тоді ж ми здибалися із ГО “Простір молоді”, що стало поворотним моментом у нашому подальшому розвитку», – радіє Анжеліка.

Співпраця стартувала з участі у програмі “Київський Діалог”, яка підтримала їх ініціативу створення молодіжного простору.

Тоді ж виникла проблема з приміщенням.

«Ми звернулися до селищного голови Дмитра Тараненка із проханням надати приміщення для хабу . Він із радістю погодився допомогти. Узагалі, ми можемо похвалитися – наша влада нас чує. Тут підтримують всі наші ініціативи і завжди готові допомогти».

І хоча приміщення було в жахливому стані – у стелі утворилася велика дірка, коштом місцевого бюджету його цілком відремонтували.

А з вересня стартував проєкт “Створення мережі молодіжних хабів на Закарпатті 2.0.” і “Здибанка” увійшла до мережі молодіжних хабів. У рамках реалізації проєкту закупили необхідні меблі, техніку, канцелярію. Учасники пройшли курс навчання – із менеджменту молодіжних центрів, залучення громадян та написання проєктних заявок.

Хоч простір відкривався у нелегкий час пандемії, молодь змогла пристосуватися і до цих умов. Збиралися невеликими групами, чесно одягали маски, а на великі події приходили почергово. Водночас зізнаються, що вже дуже кортить тусити у великих дружніх компаніях.

Тепер до роботи хабу активно долучаються понад 50 молодих людей, а ще є їхні батьки, а також ті, хто приходить подеколи.

Однією із активісток хабу є Іванна Хіміч, вчителька початкових класів у Яношівській ЗОШ. Хоч вона не мешкає і не працює у Батьові, але завзято долучається та відвідує все навчання.

«Долучитися до хабу мене мотивував мій син. Він був апатичним, не мав друзів, мало спілкувався із однолітками. А тепер, навіть попри проблеми з доїздом, долучається до різних активностей, знайшов собі друзів», – радісно ділиться спостереженнями Іванна.

Згадує також, що на останньому івенті потоваришував із хлопцями з Виноградова, повернувся із “кулінарної майстерні” щасливим.

Іванна, до речі, дуже творча натура, мріє організовувати майстер-класи, залежно від інтересів молоді: «Уже домовилися про уроки крою та шиття, а ще можу навчати всіх охочих основам перукарської майстерності». Так, є і перший досвід спільної творчої діяльності – разом із охочими розмалювали одну зі стін хабу. Тепер за всіма подіями у просторі уважно спостерігають Ейнштейн та Маленький Принц.

Хоч і відкрилися порівняно недавно, але відразу простежується безпосередній вплив на молодь та громаду.

Наразі є кілька напрямків, які веде молодь. Наприклад, щосуботи працює творчий гурток “Be create” від 16-річної Віки Матоли. Її однокласниця, Валерія Маркуш (дружньо “Валєрчик”) теж у суботу веде гурток танців, бо хоче збагнути, чи варто їй вступати на хореографічний. А ось Марк Тараненко, розробник логотипу для “Здибанки”, займається … репетиторством із математики. Хоч зарікається не робити такого у майбутьому.

Марк, учень 11 класу, розповідає про старт своєї ініціативи: «Усе почалося, коли друзі попросили пояснити їм тригонометрію. Ми домовилися займатися у мене. Але я швидко зрозумів, що без дошки важко та й місця в кімнаті не так багато. Через деякий час я випадково розговорився про це із Анжелікою. І ми подумали, що було би класно готуватися у “Здибанці” до ЗНО (я буду математику пояснювати, а вона – біологію та хімію)».

«Перший урок пройшов не найкраще – забагато матеріалу хотів пояснити протягом малого проміжку часу. Але вже наступного разу таке не повторилося. Було важко. Я й не думав, що навчати – то так складно, але це хороший досвід для мене. Маю чотирьох хороших учнів. По обличчях бачу, що дуже стараються все зрозуміти», – ділиться досвідом Марк.

А після занять Марк закриває підручники і йде тусити разом із усіма. Зізнається, що дуже любить настільні ігри і танці, а ще – просто відпочивати з друзями.

Його учень, і за сумісництвом, хороший друг, Мілан Давід, учень 9 класу Свободянської школи, пояснює, що до хабу долучається з цікавості: «У нас вперше щось таке з’явилося». Хаб дає йому змогу розважатися із різною молоддю, а не тільки зі своїми однокласниками, грати в “Мафію” та настільний футбол.

Мілана цікавить усе, але найбільш охоче відвідує додаткові заняття із хімії та біології. Неважко здогадатися, що хлопець мріє вступити на хіміко-біологічний факультет, тому регулярно відвідує додаткові заняття в улюбленої вчительки.

«Тут цікавіше, бо на уроках учитель не може пояснити все так детально, як тут», – розповідає хлопець.

Цікаво, що спочатку до діяльності хабу з цілого класу долучився тільки Мілан, а тепер – уже пів класу.

«Узагалі, я нічого такого не казав про хаб. Думаю, їх мотивувала активна діяльність хабу і позитивні відгуки багатьох інших», – згадує він.

Мілан додає, що угорськомовних однолітків наразі долучається небагато, але є події, які об’єднують усіх. Наприклад, збір подарунків для вихованців дитячого притулку у Батьові.

«Оскільки карантин, то ми не змогли відвідати дитбудинок. Але я дуже хочу, щоби такі акції продовжувалися і ми змогли передати подарунки особисто та познайомитися».

Один із найновіших проєктів має цікаву передісторію. Оскільки більшість хлопців готується до вступу у вузи, то мають певні хвилювання: «Будемо в гуртожитку жити, а навіть макарони не вміємо зробити». Знайшли на тренінгах однодумців із хабу “Майстерня ідей” у Виноградові. І разом постановили робити кулінарний батл. І весело, і корисно. Перший етап уже пройшов у Батьові.

«Приготували все – і сніданок, і обід. Не пропадемо вже в місті, будемо мати, що їсти», – сміється Мілан. Тепер готуються до кулінарних баталій у Виноградові.

До діяльності хабу активно долучається не тільки Мілан, а й уся його родина і навіть собачка Ґолді, що стала талісманом хабу.

Мама Мілана – Одрі Давід, етнічна угорка, підприємиця, власниця квіткового бренду “Golden Flowers”. На кожен захід приносить величезні букети хризантем та щиру усмішку. Долучилася до роботи хабу з ініціативи Анжеліки. Допомагала з усім – організацією, транспортом, оздобленням тощо. Один із напрямків, який хоче організувати, – екскурсії для молоді у теплиці.

«І навіть для нас, дорослих, це цікаво – так відпочиваємо від щоденних клопотів».

На запитання, що надихає долучатися, відповідає: майбутнє наших дітей.

«А ще мотивує те, що є майданчик для спілкування угорських та україномовних дітей. Приходить усвідомлення, що треба вчити і знати українську мову, а можливості для розвитку є не тільки за кордоном, але й тут. Треба пробувати».

І Одрі своїм прикладом підтверджує ці слова. Зізнається, що спочатку хвилювалася, бо погано володіє українською мовою. Каже, що постійно хотіла покращити рівень, але завжди бракувало часу. Та приклад молоді надихнув – тепер регулярно і без пропусків відвідує курси української мови в Берегові. У майбутньому хоче бути постійним дописувачем сторінки хабу у фейсбуці.

«Досвід молоді Батьова надихає нашу команду до продовження програми з розбудови мережі молодіжних просторів й у інших громадах Закарпаття. Ми чітко бачимо запит молоді на розвиток місць, де можна збиратися та генерувати ідеї для корисних ініціатив, – зазначає Микола Яцков, керівник проєкту. – Також молодь хоче спілкуватися та співпрацювати з молоддю з різних містечок. І це дуже добре. Бо так згуртовується громада і Закарпаття в цілому. А ще позитивним є те, що активна молодь включається у загальнонаціональні ініціативи (Асоціація молодіжних рад України, Асоціація молодіжних центрів тощо), обмінюється досвідом із колегами зі східних регіонів країни, чого раніше не було».

Наразі “Здибанка” є чи не найактивнішим хабом на Закарпатті. У його скарбничці – досвід успішного втілення міжміських проєктів – із тячівським хабом “BULB” та виноградівським “Майстерня ідей”.

Днями успішно завершили участь у Зимовій школі “Моє європейське місто” та в проєкті “Соціальна згуртованість через участь молоді” від Всеукраїнського молодіжного центру. Нещодавно спільно з кількома іншими хабами пройшли відбір на програму Міжнародної Організації з Міграції. У ході реалізації гранту хочуть дати друге життя старому парку у громаді та заснувати філію “Здибанки” у віддаленому селі Бакош.

У планах – створення молодіжної ради (цю ідею активно підтримує місцева влада) та трансформація хабу у повноцінний молодіжний центр із всеукраїнським іменем.

Історія успіху молодіжного хабу “Здибанка” – неймовірна. Це яскравий приклад того, що може відбутися, якщо вся громада почує вдалу ініціативу та об’єднається заради спільних цінностей. Адже хаб став не просто місцем, де збирається молодь. Це нові перспективи та надії на майбутнє. Це успішна колаборація всіх стейкхолдерів молодіжної політики у регіоні.

А найголовніше, тут щаслива молодь, бо вона має місце, де можна знайти однодумців.

Тут радісні батьки, бо їхні діти навчаються та розвиваються у приємній та безпечній атмосфері.

Тут задоволена влада, адже хаб став майданчиком, що продукує нові ідеї для розвитку громади.

“Здибанка” та інші учасники мережі молодіжних хабів – хороший приклад того, що і в закарпатських “глибинках” також є крута та ініціативна молодь, яка прагне розвивати себе та громаду. І важливо, щоби її потреби розуміли на обласному рівні. Тому з метою налагодження якісної співпраці між молоддю та обласною владою 12 лютого відбудеться хакатон ідей “Діалог заради молоді: Закарпаття” за участі молодіжних представників та головних управлінців області, представників Міністерства молоді та спорту.

Галина Гичка, спеціально для Varosh

Фото: Влада Джанда

*Проєкт «Створенння мережі молодіжних хабів на Закарпатті 2.0.» реалізується ГО «Простір молоді» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).