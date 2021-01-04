YourTransfer: як змінилися поїздки до Європи в часи карантину та чому компанія не змінює вартість перевезень

25 років на ринку перевезень, понад 10 авто в автопарку, жодного вихідного дня та соціальна відповідальність перед суспільством у часи кризи. Це кілька фактів про компанію з головним офісом в Ужгороді, про яку ви можливо знаєте давно або ж чули про неї нещодавно, коли розпочався карантин та водії на комфортабельних авто, на який возили пасажирів до Будапешта, почали підвозити на роботу медиків, які не могли скористатися послугами громадського транспорту, який був просто зупинений.

Яким чином працює компанія сьогодні, чому не підвищує ціни, як можна поїхати до Бадапешта в карантинний період без зайвих переживань, а також чого слід чекати від YourTransfer найближчим часом. Спілкуємося з директором компанії Євгеном Гурковським.

– Євгене, як працюєте в цей період, коли кордони практично закриті?

– У цей непростий період ми працюємо настільки стандартно, наскільки це можливо. Їздимо кожного дня. Звісно, перетин кордону відрізняється від того, яким він був у докарантинний час, але варіанти як проїхати легко та без зайвого стресу існують і ужгородці ними користуються. Наші клієнти кожного дня літають з міжнародних аеропортів.

– Чи змінили напрямки?

– Раніше нашим основним напрямком був Будапешт, зараз приділяємо увагу також Братиславі та Празі. Якщо раніше нас асоціювали саме з трансфером середнього та преміум-класу, то зараз ми переважно спрямовані на роботу з тими закарпатцями, які їздять до Європи на роботу. Власне подорожують люди значно менше, переважно – це поїздки пов’язані з роботою.

Також рік тому ми впевнено могли сказати, що перевезеннями в межах України не займаємося, але наразі готуємо кілька комплексних пропозицій у цьому напрямку. Це стосується як індивідуальних, так і групових трансферів. Також щодо Закарпаття, то сподіваюся, що протягом найближчих 6 місяців ми зробимо пропозицію щодо комфортабельних та високоякісних індивідуальних міні-турів Закарпаттям. Кожного дня ми продовжуємо робити також індивідуальні трансфери до Львова та Києва.

Якщо клієнт у нас замовив трансфер за кордон і більше ніхто з інших пасажирів на зазначений час та день не додається, то ми у будь-якому разі доставляємо клієнта до зазначеного місця без зміни вартості. Цього принципу ми дотримуємося вже 20 років.

– Як суто технічно їздите в умовах карантину?

– Зараз ми пропонуємо пасажирам переважно індивідуальні перевезення. Всі водії мають маски, автомобіль після поїздки дезинфікується. Але важливо зауважити, що безпека кожного пасажира це і його особиста відповідальність.

Офіційно у Європі зараз дозволені групові перевезенням з посадкою через одну особу. Тобто в нашому міні-бусі може їхати лише 5 осіб. Ми цих норм дотримуємося.

– На вартості перевезень карантин та криза позначилися?

– Ні! Вартість поїздки з Ужгорода до Будапешта – 40 євро. Вона тримається вже понад 20 років. При бронюванні поїздки в два боки – на зворотній трансфер ми надаємо знижку 20% – вартість 32 євро. Для діток до 13 років ми на даємо фіксовану знижку – 50% – 20 євро.

Був, звісно, доволі неприємний момент, коли розпочався суворий карантин у березні і перевізники зрозуміли, що у них є остання можливість заїхати з пасажирами в Україну, то вартість на перевезення дехто підняв до 150 євро. Середня ціна була 80-100. Незважаючи на це, у нас навіть в думках не було підвищувати вартість. А говорячи відверто – просто наживати на людях. Обставини та карантин бувають різними, але треба завжди залишатися людьми.

Хоча варто зазначити, що зараз витрати на перевезення суттєво зростають. Лише за останній час ми зробили нашим водіям понад 400 ПЛР-тестів в різних лабораторіях Ужгорода. Адже безпека пасажирів та водіїв – наш пріоритет.

– Як вдається втримувати та мотивувати команду за таких умов?

– Усі наші водії – це хлопці з міцним характером та переконаннями, порядні та добросовісні люди, які добре розуміють, в які часи ми живемо. Тому якихось непорозумінь або додаткових пояснень немає. Ми – добра команда і вони знають, що саме завдяки ним компанія може не лише існувати, а й розвиватися.

Вони спортивні, стежать за здоров’ям, дотримуються правил безпеки під час пандемії, тому ніхто, на щастя, серйозно не хворів.

Основним завданням нашої компанії є грамотна доставка пасажира з точки А в точку Б. Вона має бути швидкою, якісною та комфортною. А в цей час особливо безпечною!

– Якщо говорити про безпеку не карантинну, а загальну, то як ви контролюєте те як їздять ваші водії чи безпечну швидкість обирають, чи не порушують правил?

– Кожен автомобіль обладнаний трекером, тому ми знаємо з якою швидкістю їхало авто, як гальмувало, чи не різко входить в повороти. Чітко за цим стежимо і обираємо водіїв, які мають конкретний темперамент та стиль їзди.

– Є якісь опції рівня «+» у перевезеннях наразі?

– Перевага нашої компанії у тому, що у нас практично завжди є місце на зворотній трансфер з Будапешта навіть зараз. Але тим не менше, ми все одно радимо пасажирам бронювати транспортний засіб заздалегідь.

Що ж до індивідуальних замовлень, то в них може бути автомобіль вищого класу. Клієнт сам може собі обирати музику або фільми. І в індивідуальному, і в груповому варіанті, якщо їдуть дітки, то це, звісно, автокрісло. Також завжди є вода, добрий Wi-Fi, водії пригощають кавою.

В нас завжди можливий індивідуальний трансфер високого рівня в будь-яку точку Європи.

Ситуації бувають різні – інколи у нас замовляють перевезення разом з домашнім улюбленцем, часом – з більшою кількістю багажу. Це все не проблема, якщо попередити заздалегідь. Буває, що міні-бус везе 2 пасажирів з десятком валіз.

– Мені здається, що компанії без власної філософії та принципів 25 років не живуть, особливо на Закарпатті. Чому особисто ви зайнялися цією справою?

– Цю справу розпочав мій батько Владислав Леонідович. Колись він привозив транспортні засоби з-за кордону, між тим трохи на них таксував. Потім привіз і собі міні-бус і почав цілеспрямовано возити людей за кордон та назад. Збирали тоді пасажирів звичайним способом, без сайтів та реєстрацій. (ред. – посміхається) Батько кожного ранку приїздив на станцію Чоп та зустрічав потяги. Так комплектувався автобус та вирушав за кордон. Що ж до самих кордонів, то ми сьогодні часто на них нарікаємо, але ті черги, які є зараз навіть неможливо порівняти з тими, що були колись.

З часом у батька з’явився помічник та ще один транспортний засіб. Потім ще кілька водіїв, автопарк почав розширюватися. Ми не ростемо якось надто динамічно, але робимо це поступово, впевнено та стабільно.

З 2012 року я працював водієм в компанії, а отже мав змогу об’їздити всю Європу при виконаннях індивідуальних та групових трансферів. За цей час виїздив свої більше мільйона кілометрів європейськими автобанами та вуличками. Працюючи з клієнтами завжди вчився чомусь новому, адже попутники нашої компанії – дуже цікаві та переважно – відомі люди.

І зараз досить часто подорожую та маю можливість тестувати наш сервіс з точки зору вибагливого клієнта. Інколи, після такого тесту ми змінюємо водія з посади «старшого водія» на «молодшого», або навпаки.

25 років тому наша компанія називалася «Трансфер», потім «Перевезення в Європу», згодом «Ваш Трансфер». І 2014 році ми зробили ребрендинг та закріпили назву «YourTransfer».

Наша мета – мати більшу кількість індивідуальних та групових рейсів до якомога більшої кількості європейських столиць.

Контакти:

Росана Тужанська, Varosh

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