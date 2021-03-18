Як ужгородці створили ефектне світлове шоу “Вартові галактики” і відзняли відео

Ужгородський Театр вогню “FIRE LIFE” створив абсолютно нову програму, не вогняне шоу, як зазвичай, а світлове, направду космічне. Їхні виступи з вогнем та піротехнікою – завжди “вау, давайте ще”, а “світловий проєкт” – цілковито інший напрямок, ефектний у своїй яскравості. Спільно з Іриною Мартин розповідаємо про новий перформанс і показуємо фото та відео. Ірина – керівниця Театру вогню FIRE LIFE, співзасновниця та організаторка FIRE LIFE FEST.

Постановка називається “Вартові галактики”, адже світлове сяйво, лазерні спецефекти, костюми космічні, всі номери візуально втілюють свою назву.

«Це наша нова програма зі світлом, зі світловим реквізитом, з елементами лазеру, димовими спецефектами. Це все можна використовувати в приміщенні. Всі наші попередні програми були з вогнем та піротехнікою, а тепер вирішили створити зі світлом. Ми довго працювали над номерами, щоби їх відшліфувати, вдосконалити, багато разів переробляли, щось змінювали, нарешті закінчили і відзняли презентацію».

В ідею інвестувалося чимало часу, праці та грошей. Команда FIRE LIFE розвивала новий проєкт під час невеличких пауз поміж основною роботою, вогняними виступами. Це новий досвід для Театру, адже треба було навчитися працювати з реквізитом – усі деталі слід правильно запрограмувати на комп’ютерній програмі. Багато чого робилося з нуля, певні моменти наново перероблялися. Потребувалося достатньо фінансових ресурсів, оскільки кожен реквізит вартує по кілька сотень доларів, повсякчас щось докуповувалося, шилися якісні костюми.

«Ми кілька разів змінювали музику, якісь елементи. Кожен реквізит запрограмовується на комп’ютері, на спеціальній програмі під музику. Там є таймінг, який визначає, коли реквізит спалахує, гасне, переливається в інший колір, на яких нотах мелодії все відбувається – це теж кропіткий і довгий процес. Був момент, що вже все було запрограмовано, а потім ми заново, з нуля, переробляли».

Якщо вогняні перформанси годилися тільки для просторів під відкритим небом, то “Вартові галактики” можуть виступати в приміщенні. Вогняне і світлове шоу кардинально відрізняються.

«Щоб світлове шоу було цікавим, воно має бути дуже класним. З вогнем трошки простіше, бо вогонь, піротехніка – вони вже самі по собі круті спецефекти, самі по собі зачаровують. А тут уже хотілося, аби це було “не просто покрутити”, а щоб для глядача було цікаво, динамічно».

Програма включає три номери, автори залучили хореографа з Бліцу Елеонору Полив’яненко, аби вдосконалити пластику, деякі елементи.

“Вартові галактики” відзняли фотосесію та промовідео, і це контент, яким хочеться ділитися.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Юрій Савка

Відео: Богдан Козачук