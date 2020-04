Ужгородка Рената Протасова виставила свої картини у Нью-Йорку, а влітку відкриє персональну виставку у Відні

Рената Протасова народилася і довгий час залишалася в Ужгороді, а з 2017-го мешкає в Австрії, де напрочуд захопилася живописом. Настільки, що її картини презентовані на колективній виставці “Vernal Awakening” у Saphira & Ventura Gallery на Мангеттені, у Нью-Йорку, а 20 липня відкриється персональна експозиція у The gallery STEINER у Відні.

Розповімо про Ренату.

Мистецтво повсякчас наздоганяло її. У дитинстві дівчинка майстерно і з власним стилем розфарбовувала декоративний посуд. Мама помітила хист і записала доньку на гурток малювання у ПАДІЮНі. Перший учитель – Айвар Іванович – навчав Ренатку зображати натюрморт і пейзаж. Цікаво, що попри художнє захоплення, Рената обрала економічно-технічну освіту. Одержала три дипломи: готельно-туристичної сфери, економіки підприємства, а також інженерно-будівельного напрямку. На інженерному факультеті вивчала архітектуру, креслила інтер’єри, екстер’єри, макети ландшафтного дизайну, відтак виявляла “урбаністичну” творчість.

Жінка займалася родиною, роботою, рутиною, а живопис очікував свого часу. Художня свобода сповна відкрилася після переїзду до австрійського Амштеттена у 2017 році. Рената працює логістом 40 годин на тиждень, а у 2019-му тамтешня податкова офіційно зареєструвала її як художницю. Поза роботою вона відвідує уроки живопису у Vienna Art Studio, відпрацьовує техніку у кращих митців Австрії.

Їй близький стиль експресіонізму, відтак Рената – смілива у поєднанні сюжетних ліній, симбіозі насичених кольорів і тендітних півтонів, невизначених і водночас чітких форм. Її засоби – олійні фарби та акрил, зображає настрій крізь символізм, а буденну історію пронизує яскравою емоцією.

Напрочуд натхненно їй пишеться саме у горах: вище підйом – потужніша творчість.

«Аби почуватися гармонійно у мистецтві, маю бути на висоті у прямому сенсі! Тож люблю малювати у горах, вони діляться наснагою, енергією, а я відповідаю їм навзаєм! “Внизу” я вчуся, здобуваю навички, а гори стають простором для пензлика й етюдника, мольберта».

Досі Рената не наважувалася показати власні картини, а 2020-й дарує їй одразу три виставки – дві колективні у Нью-Йорку та персональну у Відні.

Попередньо вона продемонструвала свої роботи галереї Saphira & Ventura Gallery, де виокремили її картини у стилі nude art, відтак надіслали пропозицію контракту. З 26 грудня по 7 січня мисткиня перебувала у Нью-Йорку, де створила дві картини, які вдалося продати через артменеджера галереї. Згодом з Австрії вона надіслала чотири роботи – три нюдові й пташку у стилі абстрактного імпресіонізму.

Нюдові вже виставлені у рамках колективної виставки “Vernal Awakening”, яка чекає припинення карантину, але невдовзі відкриється і віртуально. У пані Протасової контракт на дві виставки, тому її картини увійдуть до ще однієї збірної експозиції.

Ось що написала галерея, публікуючи фото Ренати Протасової і Еді Фернандес у своїх соцмережах.

«Nudes & Contextuality. We believe the human body is something to be celebrated. As a result we are proud to present our collection reimagining what traditional nude figures can be» (Нюд і Контекстуальність. Ми віримо, що людське тіло заслуговує відзнаки. Тож з гордістю представляємо нашу колекцію, яка демонструє переосмислення традиційного нюду).

А 20 липня у The gallery STEINER у центрі Відня відкриється персональна виставка. Неодмінно треба представити 12 полотен в одному стилі, у єдиній концепції. Авторка вагається, що обрати – своє бачення архітектури або, знову ж таки, нюдові.

Художниця продовжує навчатися, прагне опанувати квіти у живописі. До речі, незабаром її портфоліо з’явиться на всесвітньо відомій артплатформі Artsy.

Про Saphira & Ventura Gallery. Галерея розташована між Grand Central і Time Square у Нью-Йорку, відкрилася у 2014 році. Артпростір фокусується на сучасному мистецтві, однак у колекції виставок – роботи Фріди Кало, Джорджії О’Кіф, Кіта Харінга, Сальвадора Далі та Джексона Поллока.

Про The gallery STEINER. Галерея сучасного мистецтва розташована у центрі Відня, у його старій частині, відкрилася у 2008 році. Вона стала осередком зустрічі колекціонерів і визнаних сучасних художників.

Евеліна Гурницька, Varosh