Справа життя: 75-річна історія найстарішої діючої україномовної «районки» Закарпаття

Найважливіші факти про гатезу “Панорама”, за якими стоїть великі зусилля багатьох людей

Газета «Панорма» – одне з перших україномовних видань Закарпаття. Вона почала своє існування в Мукачеві як «Прапор Перемоги». Перший номер видання побачив світ 7 грудня 1945 року, а починаючи з серпня 1990 – газета змінила назву на «Панорама».

У радянський період видання було локальним інформаційним рупором новин із цілого СРСР. Більшу частину публікацій складала оперативна інформація з ТАРС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) і РАТАУ (радіо-телеграфне агентство України).

Тоді колектив газети складався з 15 осіб, а сама редакція була розташована у маленькому приміщенні на розі вулиць Пушкіна та Карла Маркса (нинішня вулиця Ілони Зріні).

Наприкінці 70-х років, офіс «Прапора Перемоги» перенесли на вулицю Ярослава Мудрого (нині там знаходиться студія ТРК «М-студіо»). У радянський період «застою» в приміщенні редакції регулярно проводили інтерв’ю з передовиками виробництва, влаштовували виставки народної творчості, проводили творчі зустрічі. Крім того, на базі «Прапора Перемоги» функціонувала школа для журналістів та робсількорів (робітничі і селянські кореспонденти).

Тоді газета активно розвивалася, і вже в кінці 80-х її тираж сягнув 28 тисяч. На той час це був вражаючий показник. Завдяки цьому, видання стало чи не найбільшою районкою не тільки радянської України, а й усього Союзу.

За 75 років газету очолювали 9 головних редакторів: перші шість номерів газети вийшли за підписом Герасютіна В.П. На жаль, жодної інформації чи фото першого редактора в міських архівах знайти не вдалося.

Наступними редакторами були Дончак А.В. (1945-1946 рр.), Саламатін М.С. (1946-1952 рр.), Ващук Г.Т. (1953-1954 рр.), Пучков Н.І. (1954-1956 рр.), Дашковський М.М. (1956-1976 рр.), Бучинчик Л.В. (1976-1999 рр.), Гарагонич В.А. (2006-2019 рр.), Гарагонич В.В. (2000-2006, 2019-2020 рр.).

Відчутні зміни у суспільстві та настроях людей призвели до того, що у серпні 1990-го року газету «Прапор перемоги» було перейменовано на «Панораму».

У другій половині дев’яностих, під впливом фінансової кризи, газеті загрожувало закриття. Щоб втриматись на плаву, редакція вдалася до крайніх заходів: всіх тодішніх працівників було переведено на півставки, зменшили тираж, а періодичність звели до двох разів на місяць, в додаток, ще й виходила лише на 4 сторінках без жодних ілюстрацій.

У найбільш кризовий період видання, його очолив Вались Гарагонич. Тоді новому головному редактору вдалося не тільки зберегти життя газеті, а й продовжити її розвиток: «Панораму» перевели на комп’ютерний набір, крім того, газету почали друкувати у видавництві «Закарпаття». У кожному номері на ряду з оригінальними темами і способом їхньої подачі, колектив шукав індивідуальний стиль видання, тим самим відходивши від застарілого совкового дизайну.

У квітні 2002 року газета за добровільної відмови однієї зі сторін від статусу засновника (іншою був трудовий колектив редакції), відкрила собі дорогу до повної незалежності. «Панорама» стала першою серед комунальних газет Закарпаття, яка пройшла процес роздержавлення. Виданню пророкували швидкий занепад без державного фінансування, однак тижневик втримався і почав набирати оберти за кошт передплатників та рекламодавців. Статус міськрайонки було змінено на обласну газету.

Із розвитком медіа, у 2010 році на базі материнської «Панорами» створили інтернет-видання «Панорама Мукачева». Його засновником та головним редактором є Іван Гарагонич, старший син керівника газети.

Згодом родина Гарагоничів поступово сформувала ціле інформаційне об’єднання «Панорама Медіа Група». Туди, окрім газети, увійшли новостворені рекламна агенція «Панорама» та рекламно-інформаційна газета «Панорама плюс Бізнес», перший і єдиний у Мукачеві пресцентр «Панорама», та інтернет-видання «Панорама Мукачева», яке шляхом ребрендингу, в 2015-му трансформували у «PMG.ua». Нині його щодня читає 80-90 тисяч унікальних користувачів.

2020-ий – мав стати знаковим роком для медіагрупи: 75 років газеті, 10 років сайту, однак за кілька місяців до ювілеїв, в панорамівській родині сталась непоправна втрата, несподівано рано з життя пішов ідейний натхненник видання – шеф-редактор газети, Василь Гарагонич. Саме з його постаттю останні двадцять років асоціювався народний тижневик.

Тепер, як обов’язок, родинну справу продовжують Іван та Василь Гарагоничі, сини останнього головного редактора «Панорами».

Мирослава Вербищук, спеціально для Varosh