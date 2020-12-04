Що скуштувати в Ужгороді після скасування “карантину вихідного дня”

Мабуть, ці вихідні будуть іншими для всіх, адже скасований “карантин вихідного дня”. Проте всі наші гастрономічні списки актуальні завжди, за будь-яких соціальних чи погодних умов. Тим паче, ви завжди можете замовити доставку, якщо не плануєте йти в кафе. Або ж відтворити ресторанну ідею на домашній кухні. Чи придбати собі щось у кондитерській, кав’ярні, крамниці до сніданку, вечері.

Перегляньте дві наші історії:

Несемося далі, ось новий смачний перелік!

Хліб “Штефан” із в’яленими томатами

Звісно, все починається із хліба. Залюбки розповідаємо про новий хліб в Ужгороді – Штефан із в’яленими томатами. Перший Штефан із Селиським сиром з’явився під час весняного локдауну, а цього тижня куштуємо іншу варіацію – з томатами. Такий злегка помаранчевий зовні і насичений всередині, адже в’ялені томати додають маслянистості. Самодостатній хліб, “два в одному”, смакує сам по собі, проте чудово поєднується з молодою моцарелою і базиліком або прошуто і салатом. Хліб від Штефаньо має один недолік: не завжди вдається донести додому цілим.

Місце: Valentin&Valentina Shtefanyo, Ужгород, вул. Духновича, 16; площа Петефі, 18.

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Салат із карамелізованою морквою та індичкою

Зізнайтеся собі: чи достатньо моркви у вашому раціоні? Ось і нагода з’їсти її цілу тарілку! Салат із карамелізованої моркви та індички – це добряча повноцінна страва. Тут баланс білків, вуглеводів і різних корисних жирів – фета, сезам, паста тахіні. Підкреслює композицію несолодкий йогурт із часниковою олією. Скуштуйте задля розуміння нового кулінарного бачення моркви.

Місце: Riverside, Ужгород, площа Фенцика, 13.

До теми: Олександр Єфремов: про амбіційне кавоманство та мотивуючу одержимість

Шаурма з яловичиною, моцарелою, джемом та чилі

Шаурма – це не тільки швидка вулична їжа. Як простий бургер прагне до високої кухні, так і шаурма отримує новий почерк. Наприклад, із яловичиною, салатом айсберг, моцарелою, маринованим огірком і симбіозом джему з чилі. Соковите м’ясо поступово розкривається то ягодою, то пікантністю. Пів кілограма! Якщо з’їсти о 14.30, то ситість – до ранку. Перевірено. До речі, цю шаурму зазвичай готують у чорному лаваші, проте цього разу його не було.

Місце: KEBAB ‘N’ GO, Ужгород, вул. Корзо, 5.

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Суші від Танюші

В Ужгороді активніше розвивається сервіс доставки суші, є кілька достойних пропозицій. “Суші від Танюші” – домашні, щедрі, великі, мінімум рису, максимум риби, авокадо, філадельфії. На фото: сет Енігма, 24 штуки, 800 грам, 380 гривень. Суші з відчуттям, що на продуктах не зекономлено. Двічі на день – безкоштовна доставка, самовивіз – 5% знижки.

Місце: фб-група .

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Паштет із блакитним сиром

Коли в м’ясному паштеті звучить сир, грає різними нотками благородної плісняви, повірте, це нетривіально смачно. Інстаграмна баночка з направду святковим, делікатесним паштетом приїхала з Іспанії, проте схожий рецепт можна би втілити і на Закарпатті – з локальних м’яса та крафтового сиру. Як вам ідея?

Місце: FINOM Room, Ужгород, площа Корятовича, 5, провулок “Малий Уж”.

До теми: Як у Нижньому Селищі відкрили першу на Закарпатті крамницю локальних продуктів та кав’ярню-бібліотеку

Брауні

Брауні немов створено для передріздвяного періоду. Лаконічний за формою, зате вибуховий за змістом. Суцільний зовні, текстурний, пористий – усередині. Навіть не підігрітий – усе одно немов гарячий шоколад за своєю фактурою. Дуже-дуже шоколадний. Делікатно-солодкий, тому чудово товаришує з еспресо без цукру.

Місце: Byron Espresso Bar, Ужгород, вул. Волошина, 14.

Чизкейк із журавлиною

Журавлину вважають сезонною ягодою … зими. Так, саме взимку її радять споживати більше, адже в ній багато вітаміну С і вона може зберігатися без заморожування. Часто шеф-кухарі підкреслюють журавлиною м’ясо. Кисла й терпка, вона зухвало, проте напрочуд вдало підсилює м’ясний стейк. А ще тендітна журавлина збалансовує солодкі хвилі в десерті, як-от у чизкейку.

Місце: Muffin. Espresso&brew bar, Ужгород, пр. Свободи, 36.

Евеліна Гурницька, Varosh