Що скуштувати на Закарпатті. 7 ідей для останніх вихідних осені 2020

Карантин вихідного дня – не привід позбавляти себе гастрономічних пригод. Вбирайтеся тепліше, прихопіть ковдри, купіть смачного в улюбленому закладі і влаштуйте пікнік. Так, пікнік ˜– як у “Москва сльозам не вірить”. ♥ Або ж організуйте пікнік удома – збудуйте намет зі стільців і коциків, запаліть ліхтарики, поєднайте добру їжу з добрим кіно чи різдвяною музикою. Замовте суші, тайські страви або піцу, бо ж коли очікуєш доставку – це немов очікування щастя. Прогуляйтеся у п’ятницю увечері до кондитерської і купіть собі круасан до сніданку, бо ж круто вкладатися спати, знаючи, що вранці матимеш ароматну маслянисту випічку. Зрештою, збігайте вранці в сусіднє кафе – по здобу і каву для себе та рідних – відтворіть епізод із французьких книг, кіно та всього інстаграму. ♥

Ми публікуємо наш традиційний список смаколиків. Незалежний, суб’єктивний, але, віримо, якісний. Можливо, він спонукатиме вас прикрасити свій вікенд, або ж надихне втілити ці ідеї на домашній кухні.

До речі, збережіть собі й ці списки та передайте друзям:

Салат з хамоном та ароматом трюфелю

Назва надихає ще раз переглянути стрічку “Хамон, хамон”. Або ж забронювати Іспанію першою після відкриття кордонів. Чи купити хамон додому до червоного іспанського. Словом, намрійте собі цей салат, бо ж хамон об’єднався з благородним сиром, зеленню, хлібчиком і модним трюфельним післясмаком. Не встояти, ні.

Місце: Гастрономія BAZAR, Ужгород, вул. Фединця, 19.

До теми: Два нові кафе, які відкрилися в Ужгороді наприкінці жовтня.

Кремзлик із лососем та авокадо

Ми звикли до тандему солоного лосося з авокадо на тості – вже навіть і нецікаво. Тому ось закарпатська варіація інстаграмних риби й авокадо, проте не на тості, а на кремзлику. Соковитий, гарячий і такий картопляний кремзлик по-новому підкреслює лосось із авокадо. Ось так сучасна європейська страва інтегрується у закарпатську кулінарну традицію.

Місце: ресторан Chizay Мала Гора, Берегово, вул. Мужайська, виїзд із міста – 500 м у напрямку Берегова.

До теми: Закарпатське вино отримало нагороди на престижному міжнародному конкурсі

Сирні панкейки

У вас теж мурашки від думки про панкейки? А якщо панкейки огорнуться у сирне тріо, то мурашки мчатимуть табунами. Такі пухкі, просочені шпинатним соусом і вкриті сиром. Хрусткий грана падано, в’язка і терпка горгонзола, а збалансовує їх чеддер. Влаштуйте бранч із друзями та солоними панкейками.

Місце: Riverside, Ужгород, площа Фенцика, 13.

До теми: Riverside. Ростерія & Брю Бар: кав’ярня третьої хвилі з відкритим обсмажуванням кави

Гарбузовий суп від Бетяра

Закарпатський Бетяр – він не тільки про бограч-гуляш та американські стейки. А й про легенький і щоосені бажаний гарбузовий суп. Бетяр запровадив ланч-меню – щодня різне та за демократичною ціною. Ми замовили додому “вівторкову пропозицію”, у якій і був цей супчик-тепло. Кремова текстура у поєднанні з насінням гарбуза, ніжність, але й пряність. Гарбузовий суп – ДНК затишної осені.

Місце: Бетяр, Ужгород, набережна Незалежності, 1.

До теми: Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді

Десертні роли

Ми завжди “за” нове прочитання відомих рецептів. Тому охоче спокусилися на солодкий рол. Дійсно, десерт у такому форматі – це нетривіально. Солодкий рол вкривається білим шоколадом, а наповнює його сезонний фрукт. Ми куштували з бананом і персиком — помірно солодко і здорово.

Замовлення онлайн: Sushi Uzh

До теми:

Шоколадне фондю

Фондю – це десерт-атракція для компанії морозного зимового вечора. Підігріваєте зефірки на вогні, немов на пікніку в лісі, огортаєте їх в гарячий шоколад, немов ви десь у Данії. А ще в асорті – сухофрукти, свіжі фрукти, горіхи – а їм хороше з шоколадом.

Місце: Львівська майстерня шоколаду, Ужгород, вул. Корзо, 2.

Торт Ужгород

Банально – скажете ви. А коли востаннє ви смакували головний торт Ужгорода – спитаємо ми. Так радісно придбати маленький акуратний тортик собі додому і прокидатися вранці з передчуттям святкового чаю. Мабуть, ви неодмінно знаєте, як звучить цей торт, але ми нагадаємо: печене безе з фундуком, ніжний вершковий мус із молочним конфітюром, шоколадний малюнок Кафедрального собору.

Місце: Valentin&Valentina Shtefanyo, Ужгород, вул. Духновича, 16; площа Петефі, 18.

Наш спецпроєкт до теми: Замість магнітика: 10 речей, які ви повезете із Закарпаття з найтеплішою згадкою

Евеліна Гурницька, Varosh