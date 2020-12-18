Що скуштувати на Миколая на Закарпатті: Цибулевий кіш, цибулевий сир, кавово-макове тістечко

Кожен наш смачний список – це підтримка місцевих рестораторів та локальних виробників. А ще прагнемо показати, що Ужгород, усе Закарпаття є напрочуд різноманітними у сенсі гастрономії. І йдеться не тільки про наші традиційні страви та продукти, а й про інтерпретацію кулінарних трендів і рецептів з усього світу. Готуємо цей матеріал якраз напередодні вихідних і святого Миколая, аби надихнути вас скуштувати щось нове.

Цибулевий кіш

Коли цибулі багато – і це ніжно та смачно. Цибулевий кіш і справді – наскрізь цибулевий, але таку цибулю кортить їсти ложками. Її підкреслює сир, який щедро вкриває шматочок пирога. Мікрогрін додає весни і легкої пікантності.

Місце: Гастрономія BAZAR, Ужгород, вул. Фединця, 19.

Піца

Скажемо відверто: ми ледь встигли сфотографувати цю піцу і ніхто навіть не подумав записати її назву. У минулих списках ми радили Мексиканську, а конкретно ця має тільки чотири інгредієнти, яких достатньо на 15 хвилин щастя. Щедра, не потребує соусів і провокує до маленької боротьби за останній шматочок.

Місце: Перша Delizia. Ужгород, проспект Свободи, 45.

Цибулевий сир

Цього разу у нас справді цибулева тема. Чи любите ви цибулю так, як любимо її ми? Якщо й ні, то все одно вас може здивувати локальний крафтовий сир із цибулею із Перечинської мануфактури. Щільний, пружний, вершковий і з витонченою цибулевою ноткою. Не відірватися! Ідеально – до сніданку, після основної страви і навіть як десерт.

Місця: Зелена крамниця, провулок Малий Уж на площі Корятовича (біля Кобзаря), а також по вулиці Ковача Вілмоша (колишня Белінського) 17/4 (за рогом по ліву руку від Medicover). Можете замовити безпосередньо на сайті Перечинської мануфактури.

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Тістечко з маком та кавою

Це тістечко за авторським рецептом. Десерт поєднав каву, мак і французьку технологію мусу. Мусова текстура контрастує з хрумким маком, з’являється делікатний шоколадний натяк, перший шматочок – немов ковток ранкового еспресо, а післясмак – також кавовий.

P.S. Позаду – також дуже цікаве тістечко – суцільна ягідність у симбіозі з вершковістю, неначе ковток літа посеред зими, щедрий келих смузі з приємною кислинкою.

Місця: Gallia sweet shop, Перечин, вул. Українська, 4Б. Великий Березний, вул. Шевченка, 54.

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Пахлава

Така насичено-горіхова, насичено-медова, немов карамелізована пахвала. Оптимальна подружка для еспресо без цукру. А ще добряче бадьорить і стимулює розумову діяльність, адже горіхова. Кажуть, найсмачніша в місті. Підтверджуємо. Але якщо знаєте ще смачнішу, напишіть нам.

Місце: Indigo Shanti-Cafe, Ужгород, площа Петефі, 34.

Евеліна Гурницька, Varosh