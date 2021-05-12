СБМ: 1200+ об’єктів під охороною, шоурум інноваційної техніки і технологій, доїзд за 4 хв., безпека 24/7, доступна для кожного

“Агентство безпеки СБМ” 6 років працює в Ужгороді і впевнено декларує плани стати лідерами в місті. Про це свідчать показники, сучасні командні, технічні й цифрові рішення в роботі, а також публічна прозорість діяльності. 8 травня 2021 року компанія відкрила шоурум – це новий етап у розвитку бренду, сміливий і навіть ризикований.

Головні сильні сторони СБМ – це постійна безпека, доступна для кожного; максимальна оперативність; передові технічні й діджітал-пропозиції. Розповідаємо деталі.

Усе почалося в 2014 році з одного автомобілю Ford 1988 року, маленького приміщення та 30 об’єктів для охорони. Сьогодні СБМ – це 8 відділів, 3 групи швидкого реагування, мотопатруль у весняно-літній період. Це понад 1200 об’єктів під охороною. Це інноваційна цифрова система, коли натиснув на кнопку в телефоні і оперативний екіпаж за 4-5 хвилин – біля вас. За щоденною роботою агенції можна спостерігати у фейсбуці та інстаграмі, де вона звітує про діяльність, розповідає про найновіші гаджети для безпеки, публікує відео із затримань і нестандартно показує щоденну рутину охоронної структури. А з 8 травня із СБМ можна познайомитися офлайн, адже в Ужгороді відкрився їхній шоурум.

Послуги

“Агентство безпеки СБМ” охороняє всі об’єкти: від сейфу, гаражів, котеджів, квартир і будинків до комерційних закладів та великих підприємств в Ужгороді та в сусідніх населених пунктах Ужгородського району. Агенція працює також на масових заходах, супроводжує вантажі, надає особисту охорону. І загалом йдеться про безпеку кожної людини – про це читайте нижче.

Ваш смартфон – ваш захист завжди

Насправді, кожен може дозволити безпеку – собі та своїм рідним. СБМ має опцію “Мобільна тривожна кнопка”. Вам встановлюють її на телефоні. Якщо відчуваєте небезпеку – натискаєте і група швидкого реагування миттєво виїжджає до вас. Важливо, аби в цей час на мобільному були включені інтернет та геолокація. Такий функціонал вартує 200 гривень з особи на місяць, 100 грн – для дитини і по 100 грн – якщо це сімейний пакет. Ціна капучино з десертом – і ви завжди почуваєтеся в безпеці.

«У нас був випадок, коли дівчина, яка в нас працює, йшла пізно і відчула, що за нею повільно їде машина. Вона натиснула на мобільну кнопку, хлопці одразу приїхали і забрали її з того місця. Тому мобільна тривожна кнопка – це мінімум і водночас максимум для безпеки людини», – розповідають в СБМ.

Групи швидкого реагування

Сильна сторона – це робота команди за злагодженою логістикою. Групи швидкого реагування дислокуються в різних частинах міста, аби якомога швидше приїхати за місцем призначення. Хлопці мають на собі бодікамери, тобто всі їхні дії фіксуються і зберігаються. Автомобілі оснащені трекереми, помаранчевими маячками. Також всі автівки працюють із онлайн-трансляцією на окремій інтернет-платформі – це дозволяє в реальному часі спостерігати за роботою екіпажів. З офісу працює спеціальний відділ, який координує дії оперативних груп.

У весняно-літній період чергує мотопатруль, а це означає, що він доїде ще швидше, попри чималі корки на дорогах.

Люди в команді, безумовно, є фізично підготовленими, однак у цій роботі необхідне вміння швидко реагувати, працювати в нестандартних ситуаціях, прораховувати кроки наперед, добре знати законодавчий алгоритм дій. І вкрай важливо – це здатність переконливо спілкуватися, аби всі ситуації із правопорушниками максимально вирішувати вербально.

Доїзд за 4—5 хвилин

Команда направду працює швидко. У середньому дістається місця призначення за 4 хвилини, звісно, буває і за 5-5,5 хв.

«Клієнт не встигає моргнути, а хлопці вже прибули».

Статистику, всі цифри, СБМ оприлюднює в соцмережах.

«Щомісяця ми публікуємо звіт: скільки було випадків у трьох груп швидкого реагування, скільки було екстрених викликів, хибних, скільки разів ми виїжджали на сигнал тривожної кнопки… Кількість випадків на добу буває різною: може бути 20, 30, 40 і 50. Ми ніби живемо в такому маленькому місті, де “нічого не відбувається”. А ні, воно дійсно є. Єдина дата, яка мінімальна за небезпекою, це Великдень».

Шоурум

Функціональний і стильний шоурум – сміливий проєкт “Агентства безпеки СБМ” . Карантинна невизначеність наповнювала сумнівами, проте від ідеї до втілення минуло всього два місяці. Шоурум для клієнтів означає в комфортних умовах дізнатися про всі послуги, обумовити ідеальний персональний пакет послуг для сім’ї, дому чи бізнесу, а також протестувати всю модерну техніку від бренду провідних охоронних систем AJAX SYSTEMS.

Тут вам запропонують дротову й бездротову охоронну техніку. Бездротова від AJAX SYSTEMS – це не тільки інноваційні, а й лаконічні й красиві системи, які гармонійно виглядатимуть всюди. Важливо, що всі прилади можна контролювати зі свого телефону. Так само онлайн можна стежити за активністю всіх користувачів удома чи в офісі: коли поставили на сигналізацію, коли зняли, коли спрацював датчик руху. Завжди чітко видно всі дії, пов’язані з безпекою.

Продукція AJAX має функціонал охорони і водночас “Розумного будинку”. Тобто на відстані, зі свого телефону, наприклад, можете перекрити воду вдома, визначити рівень тепла, або ж вимкнути праску, про яку забули.

СБМ пропонує лояльні пропозиції щодо техніки:

Пакет Starterkit – це безкоштовне користування обладнанням при підключенні на пульт СБМ.

Безкоштовна заміна старого обладнання на нове.

Розтермінування вартості обладнання на один рік без відсотків.

Оренда приладів AJAX за 50 гривень на місяць.

Відкриття

Відкриття шоуруму відбулося за участі партнерів та клієнтів, із нетворкінгом та врученням подарунків. Попередньо агенція розіграла в соцмережах тематичні подарунки, як-от безкоштовне підключення на рік техніки AJAX, три місяці безоплатної абонплати для клієнтів, безкоштовна мобільна тривожна кнопка на три місяці для сім’ї, дротова сигналізація, корпоративний торт та інше. Такі активності – це ще один крок до публічності, комунікації із містянами.

СБМ як превенція

Інформація про ефективність роботи СБМ передається сарафанним радіо клієнтів. І з СБМ кожен може дозволити собі безпеку, навіть за 100 гривень на місяць. СБМ – немов превенція. У компанії жартують, що зловмисники бояться йти туди, де наклейка СБМ. Дуже рідкісні випадки пограбувань. А якщо крадіжки й відбуваються, то СБМ неодмінно знайде винуватців. Якщо ви вже є клієнтом компанії, то будете мати підтримку в усіх ситуаціях, які пов’язані з вашою безпекою, вашої родини та бізнесу.

Адреса: Ужгород, вул. Швабська, 37.

Тел.: 050 293 15 12, 099 141 30 30.

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Текст: Евеліна Гурницька, Varosh