СБМ: 1200+ об’єктів під охороною, шоурум інноваційної техніки і технологій, доїзд за 4 хв., безпека 24/7, доступна для кожного

“Агентство безпеки СБМ” 6 років працює в Ужгороді і впевнено декларує плани стати лідерами в місті. Про це свідчать показники, сучасні командні, технічні й цифрові рішення в роботі, а також публічна прозорість діяльності. 8 травня 2021 року компанія відкрила шоурум – це новий етап у розвитку бренду, сміливий і навіть ризикований.
Головні сильні сторони СБМ – це постійна безпека, доступна для кожного; максимальна оперативність; передові технічні й діджітал-пропозиції. Розповідаємо деталі.
Усе почалося в 2014 році з одного автомобілю Ford 1988 року, маленького приміщення та 30 об’єктів для охорони. Сьогодні СБМ – це 8 відділів, 3 групи швидкого реагування, мотопатруль у весняно-літній період. Це понад 1200 об’єктів під охороною. Це інноваційна цифрова система, коли натиснув на кнопку в телефоні і оперативний екіпаж за 4-5 хвилин – біля вас. За щоденною роботою агенції можна спостерігати у фейсбуці та інстаграмі, де вона звітує про діяльність, розповідає про найновіші гаджети для безпеки, публікує відео із затримань і нестандартно показує щоденну рутину охоронної структури. А з 8 травня із СБМ можна познайомитися офлайн, адже в Ужгороді відкрився їхній шоурум.
“Агентство безпеки СБМ” охороняє всі об’єкти: від сейфу, гаражів, котеджів, квартир і будинків до комерційних закладів та великих підприємств в Ужгороді та в сусідніх населених пунктах Ужгородського району. Агенція працює також на масових заходах, супроводжує вантажі, надає особисту охорону. І загалом йдеться про безпеку кожної людини – про це читайте нижче.
Насправді, кожен може дозволити безпеку – собі та своїм рідним. СБМ має опцію “Мобільна тривожна кнопка”. Вам встановлюють її на телефоні. Якщо відчуваєте небезпеку – натискаєте і група швидкого реагування миттєво виїжджає до вас. Важливо, аби в цей час на мобільному були включені інтернет та геолокація. Такий функціонал вартує 200 гривень з особи на місяць, 100 грн – для дитини і по 100 грн – якщо це сімейний пакет. Ціна капучино з десертом – і ви завжди почуваєтеся в безпеці.
«У нас був випадок, коли дівчина, яка в нас працює, йшла пізно і відчула, що за нею повільно їде машина. Вона натиснула на мобільну кнопку, хлопці одразу приїхали і забрали її з того місця. Тому мобільна тривожна кнопка – це мінімум і водночас максимум для безпеки людини», – розповідають в СБМ.
Сильна сторона – це робота команди за злагодженою логістикою. Групи швидкого реагування дислокуються в різних частинах міста, аби якомога швидше приїхати за місцем призначення. Хлопці мають на собі бодікамери, тобто всі їхні дії фіксуються і зберігаються. Автомобілі оснащені трекереми, помаранчевими маячками. Також всі автівки працюють із онлайн-трансляцією на окремій інтернет-платформі – це дозволяє в реальному часі спостерігати за роботою екіпажів. З офісу працює спеціальний відділ, який координує дії оперативних груп.
У весняно-літній період чергує мотопатруль, а це означає, що він доїде ще швидше, попри чималі корки на дорогах.
Люди в команді, безумовно, є фізично підготовленими, однак у цій роботі необхідне вміння швидко реагувати, працювати в нестандартних ситуаціях, прораховувати кроки наперед, добре знати законодавчий алгоритм дій. І вкрай важливо – це здатність переконливо спілкуватися, аби всі ситуації із правопорушниками максимально вирішувати вербально.
Команда направду працює швидко. У середньому дістається місця призначення за 4 хвилини, звісно, буває і за 5-5,5 хв.
«Клієнт не встигає моргнути, а хлопці вже прибули».
Статистику, всі цифри, СБМ оприлюднює в соцмережах.
«Щомісяця ми публікуємо звіт: скільки було випадків у трьох груп швидкого реагування, скільки було екстрених викликів, хибних, скільки разів ми виїжджали на сигнал тривожної кнопки… Кількість випадків на добу буває різною: може бути 20, 30, 40 і 50. Ми ніби живемо в такому маленькому місті, де “нічого не відбувається”. А ні, воно дійсно є. Єдина дата, яка мінімальна за небезпекою, це Великдень».
Функціональний і стильний шоурум – сміливий проєкт “Агентства безпеки СБМ” . Карантинна невизначеність наповнювала сумнівами, проте від ідеї до втілення минуло всього два місяці. Шоурум для клієнтів означає в комфортних умовах дізнатися про всі послуги, обумовити ідеальний персональний пакет послуг для сім’ї, дому чи бізнесу, а також протестувати всю модерну техніку від бренду провідних охоронних систем AJAX SYSTEMS.
Тут вам запропонують дротову й бездротову охоронну техніку. Бездротова від AJAX SYSTEMS – це не тільки інноваційні, а й лаконічні й красиві системи, які гармонійно виглядатимуть всюди. Важливо, що всі прилади можна контролювати зі свого телефону. Так само онлайн можна стежити за активністю всіх користувачів удома чи в офісі: коли поставили на сигналізацію, коли зняли, коли спрацював датчик руху. Завжди чітко видно всі дії, пов’язані з безпекою.
Продукція AJAX має функціонал охорони і водночас “Розумного будинку”. Тобто на відстані, зі свого телефону, наприклад, можете перекрити воду вдома, визначити рівень тепла, або ж вимкнути праску, про яку забули.
СБМ пропонує лояльні пропозиції щодо техніки:
Відкриття шоуруму відбулося за участі партнерів та клієнтів, із нетворкінгом та врученням подарунків. Попередньо агенція розіграла в соцмережах тематичні подарунки, як-от безкоштовне підключення на рік техніки AJAX, три місяці безоплатної абонплати для клієнтів, безкоштовна мобільна тривожна кнопка на три місяці для сім’ї, дротова сигналізація, корпоративний торт та інше. Такі активності – це ще один крок до публічності, комунікації із містянами.
Інформація про ефективність роботи СБМ передається сарафанним радіо клієнтів. І з СБМ кожен може дозволити собі безпеку, навіть за 100 гривень на місяць. СБМ – немов превенція. У компанії жартують, що зловмисники бояться йти туди, де наклейка СБМ. Дуже рідкісні випадки пограбувань. А якщо крадіжки й відбуваються, то СБМ неодмінно знайде винуватців. Якщо ви вже є клієнтом компанії, то будете мати підтримку в усіх ситуаціях, які пов’язані з вашою безпекою, вашої родини та бізнесу.
***На правах реклами.
Текст: Евеліна Гурницька, Varosh