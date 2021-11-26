Салон рам і текстилю «Диптих»: «Рама може стати доповненням картини, а може зіпсувати її. З текстилем – аналогічно»

Партнерська публікація

Цей матеріал про «Диптих» точно стане у нагоді дизайнерам інтер’єрів; тим, хто перебуває у передчутті чи в стані ремонту; має сентимент до художніх творів або ж є власне художником. Ужгородки Ольга та Лілія відкрили спільно салон рам та інтер’єрного текстилю, аби підсилити одна одну та об’єднати в одній локації одразу кілька необхідних опцій для оздоблення житла.

Рами та їх значення

– «Диптих» переїхав на Підгірну 3 роки тому. Саме тоді ми об’єдналися з подругою Лілею і переформатувалися з галереї у салон рам та текстилю. Якщо говорити власне про рами, то ми, як і раніше, надаємо повний комплекс послуг з оформлення живопису, графіки, фотографії та вишивки. А от з реалізацією картин дещо збавили оберти і працюємо лише у приватних запитах, – розповідає засновниця «Диптиху» Ольга Гарусєва.

Найбільшу частину своєї роботи Ольга присвячує співпраці з дизайнерами, з якими вони разом шукають рішення для об’єктів або ж реалізовують вже задумані.

– Дуже люблю працювати з професійними дизайнерами та гармонійно розробленими інтер’єрами. Такі проєкти завжди цікаві, цілісні, масштабні. Підбирати картини, замовляти їх та формувати бездоганне обрамлення – це моя пристрасть. Звичайно ми працюємо і з індивідуальними замовленням, як то обрамлення картин, дзеркал та вишивок, – каже Ольга.

За багато років існування «Диптиху» тут було обрамлено десятки картин – від перших дитячих малюнків до відомих робіт визначних художників. Ольга мала нагоду оформляти роботи Мігая Мункачі, Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая. Часто працює з Анатолієм Криволапом. Рами з «Диптиху» оберігають та прикрашають картини в десятках закладів в Ужгороді та на Закарпатті.

– Ми працюємо лише з деревом та алюмінієвим профілем. Давно відмовилися від пластику через його крихкість та недовговічність. Дерево – Польща, Італія, Іспанія. Увесь багет, незалежно від країни-виробника, якісний, легкий та доступний у ціні. Маємо й різні види скла – звичайне, антиблікове та музейне, – розповідають у «Диптиху».

Дизайнерка наголошує, що є чіткі правила оформлення живопису, графіки та вишивки. Важливо про них знати та враховувати в роботі. Саме вони допомагають презентувати роботи з якнайкращого боку та підкреслити сильні сторони. Важливі деталі – рама, розмір паспарту, колір, скло.

– Я – фанатка гармонійного оформлення картин. Рама – надважлива. Вона може стати доповненням картини, а може зіпсувати її. Це вбрання. Погодьтесь, наскільки воно важливе для людини. З картинами – те саме. В мені завжди професійність і людяність перемагають підприємця і я ніколи не пораджу людині дорогу раму на картину, яка можливо коштує дешевше за неї. Якщо ви приходите до салону з рамами і там зразу вам радять «10-сантиметровий» багет, то це точно тільки про бізнес-розрахунок. У нас такого не буває. Інколи приносять дуже добру роботу когось із наших класиків, яка потребує глибокої дерев’яної рами, а просять оздобити найтоншим та найдешевшим багетом… У таких випадках я готова витратити години на перемовини і запропонувати найоптимальніший багет, аби лише робота «жила» в достойній рамі, – ділиться Ольга.

Інтер’єрний текстиль у «Диптиху»

– Ми спеціалізуємося на текстильному оформленні домівок та комерційних приміщень вже з десяток років. Безпосередньо йдеться про штори, покривала, тканини для терас, декоративні подушки, килими та ковролін. Ми глибоко пропрацьовуємо не тільки дизайн і пошив, але і технічну сторону. Маємо великий асортимент механізмів, систем кріплення, декоративної фурнітури та елементів оздоблення, – розповідає керівниця текстильного напрямку, Лілія.

Дизайнерка каже, що завжди обирає перевірених виробників не тільки топового сегменту, але і доступні бюджетні варіанти високої якості. І переконує, що кожне трендове рішення можна втілити за цілком притомну вартість.

– Завжди знаходимо рішення для вікон складної геометрії. Ми стикнулись з тим, що за складні випадки мало хто береться. Звичайно, це забирає багато сил і часу, але результат вартий твоїх старань, – каже Лілія.

«Диптих» є дилером одного з найбільших виробників сонцезахисних ролет та інших систем, тож може запропонувати тисячі видів тканин та безліч систем для різних ситуацій.

– Останнім часом в тренді стала автоматизація. І тут ми теж маємо що запропонувати – ролети, карнизи, римські штори на електроуправлінні. Стараємося, щоб асортимент тканин задовільнив по різних критеріях: бюджетні і топові тканини; термін доставки, щоб не чекати місяцями потрібну тканину; легкість в догляді. У нас серйозний і комплексний підхід до замовлення, тобто робимо все під ключ: заміри, ескізи моделей, підбір тканини, пошив, монтаж і навіс. Працюємо як з індивідуальними замовленнями, так і з великими об’єктами – готелями, ресторанами, – розповідає Лілія.

Контакти:

Ужгород, вулиця Підгірна, 31А

Телефони: Ольга 050 672 9790, Лілія 050 266 04 05.

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Varosh

Фото: Карл Смутко

Партнерська публікація