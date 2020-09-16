Понад 100 розроблених брендів за 6 років: як маркетингова компанія MyProfi святкує День народження

MyProfi першою почала вибудовувати культуру комплексного маркетингу на Закарпатті. За шість років креативна команда розробила десятки відомих брендів та виховала багатьох спеціалістів, які продовжують розвивати сферу, створивши вже власні компанії.

Сьогодні MyProfi залишається однією з найбільш затребуваних на ринку і однією з небагатьох в області компаній, яка надає бізнесу послугу маркетингу на аутсорсі. Фактично відповідає на будь-який запит клієнта – від розробки стратегії виведення з кризи до професійного діджитал-просування з SMM-супроводом.

Маріанна ДРОБИНЯК, виконавча директорка

Маркетинг – це завжди про цифри та результати. Це тверезий погляд на бізнес зі сторони, з точки зору команди спеціалістів, які ідейно бачать, куди розширити та розвинути справу. Я пишаюся тим, що MyProfi вибудовувало на Закарпатті поняття маркетингу на аутсорсі, сформувало на той час унікальну послугу на ринку. Ми святкуємо 6 років з неймовірним досвідом, крутими проєктами та dream-team. Шість років для MyProfi – це більше 100 розроблених брендів і понад 300 клієнтів.

Скажу відверто: шостий рік був непростим, але прибрав страхи, додав швидкості та нагадав, що в основі всього завжди люди. І тепер я точно знаю: ми впораємося з будь-якими викликами. Бажаю всій нашій команді крутих проєктів та нових можливостей.

Ліна КОБРІН, графічна дизайнерка, ілюстраторка

Для мене MyProfi – це, насамперед, люди. Класні спеціалісти у своїх сферах, які завжди стежать за тенденціями, працюють над собою та віддають максимум своїх вмінь і талантів клієнту. Узагалі, вважаю, що саме від колективу залежить якість роботи кожної компанії. Особливо в креативних індустріях. Вірю, що все найкраще у нас ще попереду – і проєкти, і клієнти, і кращі ми!

Євген ОБОРЕВИЧ, маркетолог

MyProfi навчив мене, що нема нічого неможливого, якщо правильно планувати свій час, спиратись на круту команду та отримувати допомогу від колег. Мені подобається лояльне ставлення, наш «домашній» офіс в найвищому будинку Ужгорода, ранкові кави та обговорення проєктів на терасі з панорамою на місто.

У компанії я навчився багатьох корисних речей, які точно стануть у нагоді, де б я не опинився. Тому для мене MyProfi – це особливий період та особливі люди. З Днем народження нас!

Неля КОРНИК, діджитал-спеціалістка, директологиня

Пишаюся бути в такому колективі, де кожен класно виконує свою роботу заради однієї цілі. Ми вміємо вирішувати складні задачі, вчитися «на ходу», давати клієнту більше, ніж просто хорошу послугу. Тут кожен з нас може бути самим собою, завжди отримує розуміння та допомогу. Але головне, що за ці 6 років неймовірно розвинулася не просто компанія, а кожен її співробітник. Ми виросли і не збираємося зупинятись, правда MyProfi?

Аліса ЛАВРА, SMM-ниця

Пригадую свою співбесіду в MyProfi. Домовились зустрітися, але за збігом обставин не знайшлося на кого залишити дітей. Зателефонувала своїй потенційній начальниці Маріанні, зніяковіло пояснила ситуацію і попросила приїхати… у дитяче кафе. А вона все сприйняла з розумінням і навіть гумором, бо сама мама.

Це перевернуло моє уявлення про можливості для працюючих мам. І це круто, що в MyProfi тебе завжди чують та підтримують, дають величезні можливості до росту і самореалізації. А клієнти вже звикли, що у нас в офісі можна і дітей зустріти. Бо ж ніхто не забороняє брати малюків з собою, якщо потрібно. Хіба не ідеальна робота? Залишайся таким же душевним, MyProfi!

Олександра БАЛКО, операційна менеджерка

Я потрапила в компанію через навчальний проєкт МyProfi для студентів-маркетологів «Навігатор». За 1 рік і 3 місяці роботи знайшла підрядників для десятків клієнтів. Тепер я точно знаю, якої щільності вибрати папір для міцних пакетів, у який спосіб нанести логотип на корпоративний одяг чи як організувати фотосесію. Хоча навіть не підозрювала, що зможу всього цього навчитися!

Саме корисна соціальна функція імпонує мені у нашій компанії – тут виховали десятки крутих спеціалістів, які вже розвивають власні успішні проєкти. Тут вміють ділитися досвідом, радіти успіхам. Дякую, МyProfi. Любимо тебе!

Олександр ЗАГОРУЙКО, генеральний директор

MyProfi – це класна команда навколо класної ідеї. Цей колектив змушує мене щодня рухатись вперед. Навіть коли дуже складно і хочеться все кинути. Бо я точно знаю: з такою командою можна підкорити найвищі вершини, втілити найамбітніші плани. MyProfi – це головний проєкт мого життя. А люди, як тут працюють, – найцінніше його надбання. Попереду ще багато цікавого, обіцяю!

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