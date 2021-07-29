“Не лоці печене” та вареники з в’яленими томатами і соусом із петрушки: Що скуштувати в Ужгороді цими вихідними

Я обожнюю гастрономічну естетику, незвичні симбіози традиційних смаків і, звісно, food-туризм. Проте не завжди маю наснагу ділитися в соцмережах про нові власні відкриття у закарпатських закладах. Відтак інколи структурую свої гастро-знахідки тут, на Varosh. Бо люблю ділитися, якщо вразило, посмакувало. Їжа має бути насолодою і святом. При цьому – якісною і перевіреною.

Тому ось новий список ідей, що скуштувати в Ужгороді, а також у Лумшорах.

Перегляньте і попередній:

Вареники з яловичиною, в’яленими томатами та кремом із петрушки

У нас із подругою були справи, ми прийшли з лептопом тільки на лимонад. Проте в меню мене відразу спокусила ідея в’ялених томатів та соусу з петрушки до вареників. І це був правильний вибір. Начинка – не фарш, а цілісне м’ясо, огорнуте в делікатне тісто. І цю лаконічність підкреслюють маслянисті томати, соус із вершковою структурою та кедрові горіхи. Такі соковиті й ситні ці вареники в небанальному оформленні.

До речі, цю кухню творить Роберт Травницький і ось наші історії про нього:

Ціна: 110 грн.

Локація: Ужгород, ресторан Липа, набережна Незалежності, 9.

Кремзлики

Я ще не знайшла в Ужгороді справді ідеальних кремзликів. Але якраз такі нещодавно скуштувала в Лумшорах, на Перечинщині, в садибі “То лем анде”, де ми з подругою провели неймовірний вікенд серед гір. Домашні, неспішні, з енергією правдивої закарпатської господині та гір. Важливо, що вони легкі, нежирні, апетитно-сонячні і в епіцентрі природи.

Ціна: 60 грн.

Локація: Лумшори, садиба “То лем анде”.

Банош

Добра трапеза – це не тільки власне їжа, а й антураж і гарне товариство. Так ось, банош серед гірських панорам, із безпосередньою сільською гостинністю – це цілковито інший банош, аніж буденно в місті. А ще його так щедро в керамічній мисці, проте легко подужаєте, бо ж природа провокує чималий апетит.

Ціна: 60 грн.

Локація: Лумшори, садиба “То лем анде”.

Паста Аль помодоро

Люблю, коли паста є максимально легкою. Бажано, без м’яса. Якщо з фаршем – то взимку, аби зігрітися. Нещодавно, спекотного дня, після відрядження по Закарпаттю, забігла в кафе й обрала новинку в меню – пасту Аль помодоро. З твердих сортів пшениці, з ніжно-пряним томатним соусом із післясмаком базиліку, хрумким пармезаном, а моцарелла в розсолі – немов хмаринка – адже на гарячій пасті вона стає неймовірно вершковою, схожою на сир “Філадельфія”. Хочу повторити вдома рецепт саме з такою моцарелою.

Ціна: 95 грн.

Локація: Colibri Cafe, Ужгород, вул. Капушанська, 3.

Не Лоці печене

Чому “не Лоці печене”? По-перше, цю вирізку готують в паніруванні з горіхів, зелені й сухарів. Тому м’ясо має візуальний відтінок васабі. А замість карамелізованої смаженої ціибулі подають цибулевий соус. На гарнір – картопляне пюре зі шпинатом. Соковита свинина, скидається на середнє просмажування, здається такою трохи дієтичною, немов і не свинина зовсім.

Ціна: 149 грн.

Локація: Хліб з маслом, Ужгород, вул. Минайська, 6а.

Роли від “Osama”

Нещодавно я скуштувала бюджетні, але справді смачні роли. Великі, щедрі і з ціною трохи більше 300 гривень за понад 1 кг. Наразі двічі замовляла сет “Пропозиція тижня”. Це значить, що засновники щотижня пропонують асорті за акційною ціною. На фото: футомак зі смаженим тунцем, філадельфія із сурімі та лососем, каліфорнія із лососем, у кунжуті, чиз-рол. Кухарі використовують свіжу, але й консервовану продукцію. Проте мені це не завадило, адже все одно смачно.

Ціна: 333 грн. (якщо не за акцією – 372 грн.).

Працють на доставку, тому ось інстаграм.

Айс лате на фундучному молоці, з додаванням солоної карамелі

Я люблю просто еспресо чи гейзерну каву, без цукру й молочного. Інколи – з лимоном. Але влітку часом кортить чогось кавово-коктейльного. Нещодавно мені захотілося щось на кшталт крижаного лате-мак’ято. Але не на коров’ячому молоці. Якщо ж рослинне, то тільки натуральне. До речі, зверніть увагу, чи вам подають каву на рослинному власного виробництва, чи з коробки. А потім прочитайте в інтернеті склад рослинного молока з коробки.

Я завітала саме в Eat me, бо там готують фундучне молоко. І замовила айс лате на ньому + домашню солону карамель. Це дуже! Крижана вершковість, горіхова терпкість, витонченість міцного еспресо.

Ціна: 55 грн.

Локація: Ужгород, Eat me Cafe, вул. Волошина, 22.

Евеліна Гурницька, Varosh