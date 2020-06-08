Не дати знищити Свидовець: Олександр Положинський та гурт “Ол.Ів.’Є” презентували кліп на захист Свидовця

Нещодавно відбулася онлайн-презентація першого кліпу гурту «Ол.Ів.’Є» – творчого тандему Олександра Положинського та Івана Марунича. Це відео до пісні “Free Svydovets”. Його знімали на гірському масиві Свидовець, який під загрозою знищення – через плани збудувати там масштабний гірськолижний курорт. Кліп розповсюдили активісти руху “Free Svydovets”.

“Free Svydovets” – другий студійний і наразі єдиний позаальбомний сингл гурту “Ол.Ів.’Є”. Слова та музика до пісні були написані минулого літа, під час табору екологічних активістів “Green Camp”. Його учасники відвідали найбільш мальовничі місцини Свидовця та висловили свою підтримку руху “Free Svydovets”. Волонтерський рух виступає за збереження цього унікального масиву в Українських Карпатах і, на противагу ідеї будівництва мега-курорту, працює у напрямку розвитку туризму, дружнього до природи.

«Свидовець – прекрасний. Свидовець – важливий. І цінний він саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому. Я дуже хотів би, щоб таким він і лишався. У міру диким, у міру доступним», – каже Олександр Положинський.

«Місцевим активістам та екологам важко протистояти натиску потужної спайки великої політики з великим бізнесом. Єдина надія спротиву – на масову підтримку простих громадян України та міжнародних організацій. Ми з “Ол.Ів.’Є” підтримуємо, як можемо. Закликаємо до цього й інших. Свидовець має бути вільним!», – додає артист.

Як захистити і врятувати Свидовець – читайте тут.

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