Квіткові композиції без пластику й шкідливого пакування. Чому варто завітати в «Екофлору»

Ірина Карпенко – засновниця студії квітів та подарунків «Екофлора», що відкрилася в Ужгороді наприкінці червня – каже, що давно хотіла втілити ідею створення простору, де кожна придбана квітка чи композиція не буде шкодити довкіллю опісля.

З Києва до Ужгорода Ірина не переїхала б, якби не повномасштабна війна, яка вплинула і на її життя. Уже на той час мала бажання втілити ідею такого простору, а його реалізація стала для неї психологічною драбиною й допомагала вибратися з важкого емоційного стану.

У чому цінність та екологічність студії квітів та подарунків «Екофлора», що надихнуло на такий формат та з чого починалася діяльність – розповідаємо далі.

Коли живеш в любові із середовищем, то всі починання спрямовані на турботу про нього

Квіти – це давня любов Ірини, яку прищепила їй бабуся:

— У Києві квіти завжди притягували мій погляд. З 2012 року постійно вивчала флористичну справу, постійно прагнула до вдосконалення та реалізації набутих знань. Майже щороку долучалася до різноманітних подій, пов’язаних з цією сферою, й постійно мені здавалося, що знаю недостатньо. З часом усе це переросло в те, що я почала отримувати замовлення зі створення різних квіткових композицій, оформлення тощо. І я вже готова була започаткувати свою справу, але спочатку ковід вніс свої корективи, а далі розпочалося повномасштабне вторгнення і я переїхала з Києва в Ужгород.

У Києві для Ірини питання екології завжди було пріоритетним. Загалом цьому аспекту життя вона надає особливу вагу.

Екологічний стан навколишнього середовища – досить болюча для неї тема, бо усвідомлює, наскільки багато нам ще потрібно втілити у цьому напрямку в Україні.

Тож те, як саме втілювалася квіткова справа Ірини, було послідовним продовженням цієї історії.

— В Ужгороді я повернулась до ідеї відкриття квіткового простору, а її реалізація стала для мене свого роду психологічною драбинкою, що допомогла вийти з важкого емоційного стану. А ще я звернула увагу на стан річки Уж. Коли приїхала, якраз була зимова пора, рослин не було, але було видно, наскільки річка забруднена. Я відразу почала шукати організації, куди могла б здавати відсортоване сміття, аби звички, які мала в Києві, продовжити й тут. Сортування для мене важливе, це як безумовні дії для екологічності життя, хотілося б щоб максимум відходів йшло на перероблення.

— Я знайшла станцію сортування й крім передачі туди сміття на сортування почала долучатися до активностей, які вони організовували: прибирання набережної тощо. У ті моменти я відчувала неабияку свою причетність до важливого. І зрозуміла, що моя майбутня студія квітів обов’язково матиме екологічний підтекст. Для мене було важливим, аби все, що я використовую у флористиці, перероблювалося, а не плавало у річці Уж та не шкодило.

Вплинула на екологічний напрям студії й інформація про щонайменше три стихійні сміттєві звалища на Закарпатті. Це дало Ірині усвідомлення того, що культура поводження зі сміттям нерозвинена достатньо, а її справа не має це підживлювати:

— Вважаю, що квіти – це щось прекрасне. Те, що не має надалі псувати навколишнє середовище. Ці дві думки й зійшлися у відкритті студії екологічної флористики «Екофлора», де не використовується пластикове пакування, а всі матеріали максимально екологічні й безпечні для середовища.

Чому пакування для квітів може бути шкідливим та якою може бути альтернатива

У світовій флористиці першим шкідливим для середовища напрямом є флористична піна:

— Вона складається із синтетичного полістиролу та інших продуктів нафтопереробки, що походить від нафтопродуктів. Звісно, ця піна у використанні дуже зручна, адже довго зберігає свіжість квітів, але водночас і дуже небезпечна.

Зрештою, аби зробити композицію у красивому кошику, беруть флористичну піну, додають пластикову обгортку, скотч, ставлять у картонну коробку і наповнюють квітами. З усього цього набору безпечним для середовища є лише коробка й квіти. Усе це людина приблизно через тиждень просто викине. Звісно, можна все розсортувати, але біда флористичної піни у тому, що вона не придатна для переробки.

Вже у 2020 році на міжнародному флористичному змаганні у Великобританії флористичну губку було заборонено, як шкідливий матеріал. Маю надію, що у майбутньому ця здорова тенденція буде все популярнішою.

В «Екофлорі» мають альтернативу для оформлення таких композицій. Тут використовують флористичну піну з Нідерландів, яку виготовляють з мінерального базальту. А замість пластикового пакета обгортають кукурудзяним:

— Базальт з піни, яку ми використовуємо, може бути субстратом для розсади, адже не шкодить, а підживлює ґрунт. Тому ми певні, що квіткові композиції, які роблять в «Екофлорі», корисні, а не шкідливі для навколишнього середовища.

Другий поширений у флористиці напрям, що є болючим для довкілля – пакування з використанням матеріалів з пластику:

— Красиві, пишні обгортки, які ми звикли бачити у букетах, зазвичай не сортуються, не переробляються. Згодом їх викидають на смітник і з часом вони потрапляють у землю.

Ми ж використовуємо лише паперову обгортку й маємо в арсеналі багато її видів та кольорів. Є обгортки з переробленого опалого листя, які виготовляють в Україні. А також використовуємо папір німецького виробництва, вироблений зі скошеного газону.

Ірина каже, що думка про те, що екологічне пакування – це лише про крафтовий папір, – помилкова. Адже варіантів, у що загорнути квіти, є дуже багато: дизайнерські пакування, що містять в основі бавовну, льон тощо. Можливості такого роду пакування дуже широкі. Єдине, що може насторожувати людей у використанні паперу – це дощ, але наявність парасольки може легко розв’язувати цю проблему:

— Люди звикли до шаблонного підходу у виборі композицій у красивих целофанових пакуваннях. Тому ми самі розповідаємо про те, який у нас підхід до пакування й у чому його необхідність. Люди запитують, чому папір, а не плівка, й ми пояснюємо. Це свого роду освітня місія, бо інакше більшість просто про це не задумується.

Екологічність, естетичність та українське виробництво

Ірина каже, що для неї, як власниці й ідейної натхненниці студії важливо, аби це було яскраво й ніжно водночас, а в композиціях були й садові рослини. Тому вони співпрацюють і з локальними садівниками, які їх вирощують:

— Є стандартні бази, де ми купуємо класичний набір стійких рослин, але ми розбавляємо композиції й місцевими також, щоб композиція грала кольорами й мала українську душу.

Вірю в те, що українських виробників квітів буде набагато більше.

Щодо кольорів, то обираю на свій смак і орієнтуюсь на вподобання людей. Вони різні: молодь сміливіша у виборі кольорів квіткової композиції, старші люди більш консервативні. Але ми також створюємо композиції на будь-який смак та під замовлення.

Крім квітів у «Екофлорі» можна обрати настільні інтелектуальні ігри та є багато елементів декору: плетені кошики, дощечки, кашпо, елементи з дерева, макраме.

— Ми реалізували цінну для нас і наших клієнтів колаборацію з місцевими майстринями макраме. Кожен з цих виробів додає відчуття дому. Відрадно, що місцеві майстрині можуть плести будь-які композиції. Напрям декору ми розвиваємо й надалі. Доповнили асортимент квітучими календарями, кубиками з насінням і ґрунтом, які можна полити й вони почнуть проростати тощо.

Ключові критерії, за якими підбирають елементи декору в «Екофлорі», це екологічність, естетичність, максимально українське виробництво.

Тут можна придбати й керамічні кашпо від українських виробників:

— Мені хочеться, аби українські майстри були оцінені високо, а цей напрям розвивався. Звісно, деякі кашпо китайського походження можуть мати меншу вартість, але, до прикладу, в Україні є виробники керамічних кашпо, які релокувалися зі Словʼянська у Камʼянець-Подільський і роблять просто неймовірні горщики з глини. Ця глина навіть здатна вбирати вологу, яку потім віддає рослині, тому вони не лише про красу, а й про користь.

Крім співпраць з виробниками, в «Екофлорі» ще почали роботу із закладами харчування:

— Ми формуємо різноманітні квіткові композиції для закладів харчування. Найчастіше це про сухоцвіти, тому у нас вони представлені у широкому асортименті. Бо насправді це практично, адже їх непотрібно часто змінювати, та при цьому це живі, не штучні композиції. А ще часто замовляють рослини у горщиках для закладів. Тому у нас є багато кімнатних рослин різноманітних розмірів.

Наприкінці нашої бесіди Ірина додає, що дізналася про те, що Закарпатська область входить у топ найчистіших регіонів України. Каже, переглядала цю статистику до війни, але не думає, що ситуація суттєво змінилася. І їй щиро хочеться, щоб кожен поставив собі за мету зберегти цей регіон як один з найчистіших:

— Аби стало менше стихійних сміттєвих звалищ, можливо, аби їх розібрали, аби в інші країни ріками не відносило наше сміття, аби всі люди більш свідомо ставились до всього, що роблять і який слід по собі лишають.

Студія квітів та подарунків «Екофлора» в Ужгороді: вул. Швабська, 75

Телефон: +380 96 81 71 077

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

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